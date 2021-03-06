Путин наградил сотрудников татарстанского Роспотребнадзора за борьбу с коронавирусом

Сотрудников управления Роспотребнадзора по Татарстану наградили орденом Пирогова. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения корона вирусной инфекции (СOVID-19) орден Пирогова получили:

руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина;

начальник отдела управления Роспотребнадзора по Татарстану Луиза Борисова.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Всего указом президента России орденами Пирогова и медалями Луки Крымского за большой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения инфекции награждены более 200 российских медиков.

Напомним, в июне прошлого года Путин распорядился наградить врачей, борющихся с пандемией коронавируса. В списке получающих были врачи и медперсонал из Татарстана.

Татьяна Демина