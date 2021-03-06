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Путин наградил сотрудников татарстанского Роспотребнадзора за борьбу с коронавирусом

16:12, 06.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин наградил сотрудников татарстанского Роспотребнадзора за борьбу с коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

Сотрудников управления Роспотребнадзора по Татарстану наградили орденом Пирогова. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения корона вирусной инфекции (СOVID-19) орден Пирогова получили:

  • руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина;
  • начальник отдела управления Роспотребнадзора по Татарстану Луиза Борисова.
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Всего указом президента России орденами Пирогова и медалями Луки Крымского за большой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения инфекции награждены более 200 российских медиков.

Напомним, в июне прошлого года Путин распорядился наградить врачей, борющихся с пандемией коронавируса. В списке получающих были врачи и медперсонал из Татарстана.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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