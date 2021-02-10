В ряде школ и детсадов Елабуги выявлены нарушения в организации питания детей

В Елабуге прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора выявила нарушения организации питания детей в ряде школ и детских садов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поверки прошли в МБОУ «СОШ №9», МБОУ «СОШ №3», МБДОУ №18 «Ласточка», МБДОУ № 20 «Сказка». Установлено, что в пищеблоках используется посуда и разделочный инвентарь без маркировок; суточные пробы отобраны не от каждого приготовленного блюда; фактическая температура хранения пищевых продуктов не соответствует заявленным условиям.

Фото: mon.tatarstan.ru

В адрес руководителей учреждений внесены представления, они находятся на стадии рассмотрения. Проверки продолжаются, они проходят в 15 дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

Ранее сообщалось, что в школах Татарстана появятся термощупы для проверки температуры готовых блюд в столовых учебных организаций. Больше всего обращений в части питания школьников — по поводу остывших блюд. В связи с этим и закупаются термощупы для проверки температуры.

Ольга Плешкова