Новости общества

22:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мэр Зеленодольска выпилил деревянного медведя

22:06, 14.03.2021
Мэр Зеленодольска выпилил деревянного медведя
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Глава Зеленодольского района Татарстана и мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев сегодня на праздновании Масленицы в городском парке «Авангард» выпилил медведя. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ.

Также Афанасьев принял участие в приготовлении блинов.

После Афанасьев посетил празднование Масленицы на острове-граде Свияжск. Он посетил торговые ряды, ярмарку и мастер-классы, организованные на острове-граде, угостил пловом гостей праздника.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Корреспонденты «Реального времени» побывали на Масленице в Свияжске и рассказали, как прошел праздник. Все подробности — в материале интернет-газеты.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также