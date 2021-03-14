Мэр Зеленодольска выпилил деревянного медведя

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Глава Зеленодольского района Татарстана и мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев сегодня на праздновании Масленицы в городском парке «Авангард» выпилил медведя. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ.

Также Афанасьев принял участие в приготовлении блинов.

После Афанасьев посетил празднование Масленицы на острове-граде Свияжск. Он посетил торговые ряды, ярмарку и мастер-классы, организованные на острове-граде, угостил пловом гостей праздника.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Корреспонденты «Реального времени» побывали на Масленице в Свияжске и рассказали, как прошел праздник. Все подробности — в материале интернет-газеты.