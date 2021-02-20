Глава Пестречинского района о перегруженной школе: «Не надо делить детей на богородских и куюковских!»

О реконструкции дороги

Ильхам Кашапов, глава Пестречинского района, выступил с обращением к жителям муниципалитета — он отреагировал на недовольство граждан в связи с ситуацией вокруг строительства дороги. Как ранее писало «Реальное время», по старому генплану Богородского сельского поселения, предполагалось построить объездную дорогу Куюки — М-7, однако план переменился и объездную дорогу сократили до Богородского. А на узкой улице Центральной решили обойтись реконструкцией, не увеличивая ширины дороги

В исполкоме уверяют, что проект, против которого сейчас бунтуют жители Куюков, обсуждали на сельских сходах, а 3 февраля 2021 года по нему прошли публичные слушания. Однако противникам проекта они по факту не дали шанса что-либо изменить — это признал и Ильхам Кашапов. Впрочем, он замечает: жители на слушаниях, по его словам, высказывались и вовсе против каких-либо работ с дорогой.

— Данный проект дороги (реконструкция Центральной, — прим. ред.) разрабатывался в рамках генерального плана развития Богородского сельского поселения, который был принят еще в 2012 году. […] Эта дорога есть, предусмотрена и активно используется. Насколько она безопасна — большой вопрос. Но, к сожалению, ни одного замечания по проекту именно этой дороги на слушаниях 3 февраля озвучено не было. Жители высказались вообще против этой дороги, но слушания по вопросу реконструкции и строительству дороги Куюки — Богородское — М-7 считаются состоявшимися, потому что все процедуры были соблюдены.

Кашапов рассказал, что недавно у него на приеме побывал местный житель, который в письменной форме изложил замечания по этой трассе — глава района в пятницу передал их проектировщикам.

— Реконструкция этой дороги создаст безопасные условия для пешеходов, в том числе для наших детей. […] Вы считаете, что оставить все так, как есть, — это безопасно или лучше? Хождение детей по дороге — это безопасно? Мы предлагаем безопасную дорогу, сделанную по принятым нормам и ГОСТам, которая еще дополнительно пройдет государственную экспертизу, где целый институт будет отвечать за ее соответствие. Безусловно, трафик машин будет, и он не будет уменьшаться. Но в любом случае люди как ездили, так и будут ездить по ней. Но одно дело, если идти по тротуару, а в другом случае — по оживленной дороге.

Надо отметить, что под обращением главы в «Инстаграме» много комментариев «за дорогу» и в поддержку Кашапова. Кроме того, Кашапов заявил, что лично встретится с жителями Богородского сельского поселения — встреча пройдет уже завтра утром.

О школе, которая будет работать в две смены

Напомним, что жители Куюков жаловались не только на ситуацию с дорогой, но и на отсутствие школ и детских садов в районе. Но больше всего их возмутило то решение, которое предложили в исполкоме района — перевести на двухсменную работу школу в Богородском на 120 мест и после реконструкции улицы Центральной, которая предполагает строительство нового участка от Куюков до Богородского, отправить туда учиться детей из «Светлого».

Отвечая на эту критику, глава исполкома Пестречинского района придерживался более жесткой позиции. Исходя из его слов, можно сделать вывод — решение о том, что школа будет работать в две смены, жителей Богородска не устраивало так же, как и жителей ЖК «Светлый».

— По школе в Богородском. Уважаемые жители Богородского сельского поселения, не надо делить детей на богородских и куюковских. Прекратите эти глупости — разделение детей, сталкивание поселков. Давайте с вами договоримся: больше о подобных вещах не говорить и не писать. […] Ближайшее будущее этой школы — это обучение детей в две смены. Законодательство это позволяет. И это тоже реальность нашей жизни. Вне зависимости от того, откуда будут эти дети — богородские, гильдеевские, из Камышей, Ильинки или из Куюков. При организации второй смены обучения наша обязанность — организовать учебный процесс, найти педагогов, обеспечить питание и доставку детей в школу и обратно. И мы это сделаем, — заявил в завершение обращения Ильхам Кашапов.

Александр Артемьев