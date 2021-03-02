Липский о деле экс-главы Ростехнадзора Петрова: «Санкция предусматривает до 15 лет — как за убийство»

Фото: realnoevremya.ru/ / Ирина Плотникова

В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об аресте бывшего руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова. Об этом сегодня сообщил глава Следкома по РТ Валерий Липский на заседании антикоррупционной комиссии казанского Кремля.

Он вкратце напомнил фабулу дела: Петрова «подозревают в получении взятки порядка 1,5 млн рублей» за разрешение на допуск к эксплуатации энергетической установки в Набережных Челнах.

«Напоминаю, что санкция по ч. 6 ст. 290 УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы, как за убийство, со штрафом до 70-кратной суммы взятки. В данном случае штраф может составить 100 млн рублей», — сообщил главный следователь республики.

Напомним, по версии следствия, Петров в 2019 году получил взятку на сумму более 1,4 млн рублей через посредника — экс-руководителя челнинского отдела Ростехнадзора. За вышеназванную сумму в надзорном ведомстве обещали поспособствовать представителям Haier «в выдаче разрешения на допуск к эксплуатации электроустановки в городе Набережные Челны».

Сегодня источники «Реального времени» сообщили, что Петров доставлен на скорой в казанскую Железнодорожную больницу. Туда его увезли на скорой из полицейского изолятора временного содержания.

Вчера вечером Следком по РТ подтвердил факт задержания Петрова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Петров жаловался на здоровье и настоял на вызове скорой помощи.

Ирина Плотникова