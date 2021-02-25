Большинство татарстанцев недовольны качеством уборки снега на детских площадках

Большинство татарстанцев (78,65%) довольны качеством уборки снега на придомовых территориях, вместе с тем 75% не устраивает качество работ по уборке на детских площадках. Об этом свидетельствуют данные мониторинга по качеству уборки снега от Центра общественного контроля в сфере ЖКХ в РТ. Результатами поделился руководитель центра Дмитрий Романов на своей странице в соцсети Instagram.



53,65% татарстанцев указали, что от наледи не очищаются крыши и навесы, а это может привести к травмам и ушибам жителей многоквартирных домов. Касательно обработки реагентами после уборки соотношение оказалось почти равным: 51,04% довольны обработкой территории реагентами, 48,98% — нет.

Большинство жалоб на неудовлетворительную уборку снега во дворах исходило от жителей улиц, отдаленных от основных транспортных магистралей. Наиболее благоприятная ситуация — в центре города и во дворах новостроек.

Случаев ЧП в связи с несвоевременным проведением работ по уборке территорий было выявлено 9,3%. Отмечается, что 55% татарстанцев знают, куда жаловаться в случае непроведения уборки территорий.

В ходе опроса составлено порядка 200 анкет с охватом свыше 50 дворов (порядка двух сотен многоквартирных домов). Жителей республики также опрашивали через онлайн-анкетирование.



Напомним, в Казани довольны работой коммунальных служб города 13% респондентов. Однозначно недовольны уборкой снега на улицах Казани еще 15% опрошенных. Оставшиеся 8% респондентов из столицы Татарстана затруднились ответить.

Маргарита Головатенко