Главное к утру: задержания участников акции в Казани, обвинение за подготовку госпереворота в Белоруссии
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро четверга, 22 апреля:
- Четырем задержанным за подготовку госпереворота в Белоруссии предъявили обвинение. Четырем задержанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса — заговор с целью захвата власти неконституционным путем. Задержанный Юрий Зенкович признался в полном объеме и дает показания.
- В Набережных Челнах восстановят портрет Ивана Шишкина, уничтоженный вандалами. Сотрудники восстанавливают стелу и завтра планируют завершить работу.
- По состоянию на 20.30 21 апреля в несанкционированной акции по всей России в поддержку Алексея Навального приняли участие около 14,4 тысячи человек. В Москве число участников составило около 6 тысяч человек. «Реальное время» сообщало о задержаниях участников в Казани и об аресте сторонника Навального в городе.
- В столице Татарстана на 57-м году жизни скончался советник мэра Казани по вопросам религии Дмитрий Хафизов. При его участии в Казань вернули Казанскую икону Божией Матери из Ватикана.
- Министр транспорта России Виталий Савельев сообщил, что поручение президента РФ Владимира Путина по продлению до 2024 года трассы Москва — Нижний Новгород — Казань до Екатеринбурга исполняется. По его словам, дорога обеспечит увеличение турпотока между крупнейшими культурными центрами страны
- Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил протест против высылки 20 дипломатов, потребовав вернуть их в дипломатическое представительство в Москве, и поставил ультиматум: «Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12.00 четверга. Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников».
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым