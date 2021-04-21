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В Набережных Челнах восстановят портрет Ивана Шишкина, уничтоженный вандалами

22:25, 21.04.2021
В Набережных Челнах восстановят портрет Ивана Шишкина, уничтоженный вандалами
Фото: соцсети

В Набережных Челнах восстановят портрет Ивана Шишкина, уничтоженный вандалами. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова в Instagram.

фото: скриншот

Отмечается, что сотрудники восстанавливают стелу и завтра планируют завершить работу.

Ранее в Челнах прокуратура потребовала от УМВД города провести проверку по факту повреждения памятника художнику Ивану Шишкину на Шишкинском бульваре в 30-м комплексе Нового города.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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