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В Казани умер Дмитрий Хафизов, вернувший Казанскую икону Божией Матери

22:14, 21.04.2021 2
В Казани умер Дмитрий Хафизов, вернувший Казанскую икону Божией Матери
Фото: tatmitropolia.ru

В столице Татарстана на 57-м году жизни скончался советник мэра Казани по вопросам религии Дмитрий Хафизов, сообщила «Российская газета».

При его участии в Казань вернули Казанскую икону Божией Матери из Ватикана.

Он родился 27 сентября 1964 года в Саратове. Окончил в 1993 году Казанский государственный университет по специальности «История», а через 3 года получил диплом по специальности «Журналистика». С 1996 по 2005 год был советником по вопросам культуры и религии председателя исполкома, а затем мэра Казани Камиля Исхакова. Аналогичный пост занимал и при мэре Ильсуре Метшине. С 2018 года был членом Общественной палаты РТ.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21 апр
    Умер - жаль, как и любого человека. Икону Казанской божьей матери никто сюда не вернул и не вернёт, только копию из Ватикана привезли
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    Анонимно 22 апр
    Да, список.
    Но Чудотворный.
    Всё в руках Б-жиих.
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