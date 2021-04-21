В Казани умер Дмитрий Хафизов, вернувший Казанскую икону Божией Матери
В столице Татарстана на 57-м году жизни скончался советник мэра Казани по вопросам религии Дмитрий Хафизов, сообщила «Российская газета».
При его участии в Казань вернули Казанскую икону Божией Матери из Ватикана.
Он родился 27 сентября 1964 года в Саратове. Окончил в 1993 году Казанский государственный университет по специальности «История», а через 3 года получил диплом по специальности «Журналистика». С 1996 по 2005 год был советником по вопросам культуры и религии председателя исполкома, а затем мэра Казани Камиля Исхакова. Аналогичный пост занимал и при мэре Ильсуре Метшине. С 2018 года был членом Общественной палаты РТ.Общество Татарстан
комментарии
Но Чудотворный.
Всё в руках Б-жиих.