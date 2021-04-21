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За подготовку госпереворота в Белоруссии четырем задержанным предъявили обвинение

23:46, 21.04.2021
За подготовку госпереворота в Белоруссии четырем задержанным предъявили обвинение
Фото: pixabay.com

Четырем задержанным за подготовку госпереворота в Белоруссии предъявили обвинение. Об этом заявил начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек, сообщает ТАСС.

«Четырем задержанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса — заговор с целью захвата власти неконституционным путем. Все они дают признательные показания и сотрудничают со следствием», — отметил представитель КГБ.

Отмечается, что задержанный Юрий Зенкович признался в полном объеме и дает показания.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании людей, которые готовили военный переворот в Белоруссии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Переворот планировали провести 9 мая.

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