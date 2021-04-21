В Минтрансе сообщили, что поручение Путина по продлению трассы Москва — Казань до Екатеринбурга исполняется

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр транспорта России Виталий Савельев сообщил, что поручение президента РФ Владимира Путина по продлению до 2024 года трассы Москва — Нижний Новгород — Казань до Екатеринбурга исполняется. По его словам, дорога обеспечит увеличение турпотока между крупнейшими культурными центрами страны.

Савельев рассказал, что строительство новой скоростной трассы поможет разгрузить трасу М-7 «Волга», повысит безопасность движения и сократит число аварий в коридоре Москва — Казань.

Глава Минтранса утверждает, что автодорога до Екатеринбурга «обеспечит значительный макроэкономический эффект». Она свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных дорог европейской части страны, пишет ТАСС.

Среди положительных моментов строительства трассы Савельев отметил и то, что она поспособствует развитию бизнеса и появлению вдоль маршрута новых рабочих мест.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, сегодня Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил, что автомагистраль Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга, и уточнил, что ее строительство должно быть завершено до 2024 года. Вице-премьер России Марат Хуснуллин считает, что поручение президента будет выполнено в срок «благодаря сокращению излишних требований, проектированию технологий и командной работе».

Татьяна Демина