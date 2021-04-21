Итоги дня: послание Путина, интервью главы Следкома по Татарстану, в Казань пришли дожди из Москвы
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 21 апреля.
- Главным событием уходящего дня стало, пожалуй, традиционное ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. За 78 минут глава государства акцентировал внимание на социальной политике, положении регионов и бизнеса. В частности, он призвал поощрять компании, которые вкладывают прибыль в развитие, а не направляют ее на выплаты дивидендов. Путин прокомментировал и самый острый вопрос — международные отношения, отметив, что Россия хочет добрых отношений со всеми странами и международными организациями, несмотря на недружественные акции с их стороны. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В ходе послания Путин объявил о новых мерах поддержки семей с детьми. В Минтруда РФ подсчитали, что на единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого школьника, которые затронут и будущих первоклассников, придется выделить около 170 млрд рублей, а на ежемесячные пособия в размере 6 350 рублей беременным женщинам с низкими доходами в 2021 году потребуется примерно 30 млрд рублей.
- Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила: оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание в ИК-2 Владимирской области и продолжает голодовку, 20 апреля осмотрели врачи. Они заключили, что серьезные риски для его здоровья отсутствуют.
- Дело отстраненного от обязанностей ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко вернули из прокуратуры в Следственный комитет: зампрокурора Татарстана Алексей Заика усмотрел в деле подсудимого основания для проведения дополнительного расследования. Также по решению следователя Юшко изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.
- Из послания Путина также стало известно, что автомагистраль Москва — Казань продлят до Екатеринбурга. Вице-премьер России Марат Хуснуллин считает, что поручение Путина по завершению ее строительства к 2024 году будет выполнено в срок «благодаря сокращению излишних требований, проектированию технологий и командной работе».
- Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что расходы на реализацию пунктов послания Путина в ближайшие два года оцениваются в 400 млрд рублей. «Все озвученные инициативы просчитаны, на них есть необходимые ресурсы», — добавил он.
- Шестой арбитражный апелляционный суд изменил решение АС Амурской области и разрешил ПСО «Казань» продолжить строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара» на космодроме Восточный.
- Глава Следственного управления СКР по Татарстану Валерий Липский дал подробное интервью «Реальному времени. В нем он в числе прочего рассказал, что в деле в отношении экс-главы Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова идет активное сопротивление расследованию. По его словам, задержанный неоднократно жаловался на давление и не менее восьми раз вызывал врачей скорой помощи. Таблетки он выплевывал, а чтобы поднять давление — отжимался.
- В Татарстане самозанятые за время действия специального налогового режима заработали 21,6 млрд рублей. На сегодняшний день в этом статусе зарегистрировались 119,6 тысячи татарстанцев.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приглашение Путину от президента Украины Владимира Зеленского встретиться в Донбассе, «где идет война», заявил, что их сторона не направляла запрос на общение в последние дни.
- Сегодня в Казани ухудшилась погода. К сильному ветру, не прекращающемуся несколько дней и сносящему декоративные элементы со зданий, добавился дождь и небольшой град: мелкие частицы льда не превышали в размере 5 мм. Сутки назад проливные дожди начались в Москве.
- На торгах зафиксировано снижение цен на нефть: цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 13.17 (мск) снижалась на 0,99% — до $65,91 за баррель, на WTI — на 1,09%, до $61,99. Давление на котировки оказывает, в частности, неопределенность с уровнем спроса на сырье на фоне роста новых случаев коронавируса во многих странах.
- Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги прошедшего сезона. По его мнению, хоккеисты выступили хорошо. «Чуть-чуть какие-то моменты подтянем, поменяем. Понимаем, в каком направлении надо двигаться, что усиливать», — сообщил Квартальнов.
- Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что коронавирусные ограничения, несмотря на снижение заболеваемости, в Татарстане продолжают действовать: «Мы пока еще не можем говорить о том, что можем вернуться стопроцентно к прежнему образу жизни».
- В компании Apple озвучили стоимость новых гаджетов в России: поисковая метка AirTag обойдется в 2 990 рублей, набор из четырех устройств — в 9 990 рублей. Iphone 12 в фиолетовом цвете с объемом памяти 64 ГБ обойдется в 69,9 тыс. рублей, с объемом 256 ГБ — 84,9 тыс. рублей. Телевизионная приставка Apple TV 4K будет стоить 16 990 рублей за версию с накопителем 32 ГБ и 18 990 рублей за 64-гигабайтный вариант.
- В Башкирии на предприятии «Синтез-Каучук» в Стерлитамаке произошел крупный пожар: загорелась деревянная обрешетка в сооружении неэксплуатируемой охладительной башни. Возгорание удалось потушить за 20 минут, никто не пострадал.
- В Казани из здания мирового суда Кировского района до прибытия конвоя сбежал осужденный по статье 158 УК РФ «Кража». В МВД заявили, что он «самовольно ушел из зала суда», где ему должны были переквалифицировать условный срок на реальный.
- МИД России объявил 10 сотрудников посольства США в Москве персонами нон грата: им предписано покинуть территорию страны до конца дня 21 мая. В ведомстве отметили, что это «зеркальный» ответ на враждебные действия американской стороны против сотрудников посольства РФ в Вашингтоне и генконсульства РФ в Нью-Йорке.
- В Индонезии ищут дизельную подводную лодку «Нангала», на борту которой находятся 53 члена экипажа. На месте ее пропажи обнаружили масляное пятно. Поиски ведутся с воздуха и на воде.
Татьяна Демина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым