Квартальнов подвел итоги сезона для «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги прошедшего сезона для казанской команды. По его словам, в тренерском штабе понимают в каком направлении предстоит работать в следующем чемпионате КХЛ.

«Хороший был сезон, я считаю, что хоккеисты хорошо выступили. Многие молодые ребята получили шанс. Хотели играть в финале, думали об этом, к сожалению, не получилось.

Стоит проанализировать, чего не получилось, я рассказал и объяснил. Работа предстоит дальше усердная, серьезная. Чуть-чуть какие-то моменты подтянем, поменяем. Понимаем, в каком направлении надо двигаться, что усиливать.

Хочу еще сказать огромное спасибо болельщикам. Они большие молодцы. То, как они провожали команду после последней проигранной игры, это дорогого стоит. Не слышал никакого свиста, хотя и это, наверное, есть. Но основная масса нас поддерживает, за это им большая-большая благодарность», — сказал Квартальнов.