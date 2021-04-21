Мировые цены на нефть снижаются

На торгах фиксируется снижение цен на нефть на 1%. Давление на котировки оказывает целый ряд факторов, в частности неопределенность с уровнем спроса на сырье на фоне пандемии коронавируса.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 13.17 (мск) снижалась на 0,99% — до $65,91 за баррель, на WTI — на 1,09%, до $61,99.

Падение цен на нефть усиливается на фоне роста заболеваемости COVID-19 во многих странах, что ставит под вопрос темпы восстановления экономики, пишет «РИА Новости».

На прошлой неделе экономисты Citigroup и Международного энергетического агентства (МЭА) сообщили, что запас сырья, накопившийся в странах ОЭСР за время пандемии коронавируса, на сегодняшний день вернулся к среднему уровню за последние 5 лет.

Фото: realnoevremya.ru

МЭА также повысило оценку по росту спроса на нефть в 2021 году до 96,7 млн баррелей в сутки. По сравнению с мартовской, оценка показателя повышена на 230 тысяч б/с. При этом в организации обратили внимание, что процесс восстановления спроса на нефть все еще нестабилен, так как в странах-потребителях этого сырья продолжает расти число зараженных COVID-19.

Татьяна Демина