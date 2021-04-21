На реализацию послания президента РФ за два года направят 400 миллиардов рублей

Расходы на реализацию пунктов послания президента России Владимира Путина в ближайшие 2 года оцениваются в 400 миллиардов рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.



«Все озвученные инициативы просчитаны, на них есть необходимые ресурсы», — цитирует его ТАСС.

Сегодня Путин во время послания Федеральному собранию озвучил ряд мер, направленных на поддержку детей и регионов. Так, родителям школьников и будущих первоклассников выплатят по 10 тысяч рублей, а субъектам дадут кредиты под 3% на 15 лет. Подробнее — в трансляции «Реального времени».