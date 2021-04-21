В Apple озвучили стоимость новых Iphone и AirTag в России

Российское представительство Apple озвучило стоимость новинок, которые были представлены вчера на презентации.

Так, поисковая метка AirTag обойдется в России в 2 990 рублей, набор из 4 устройств — 9 990 рублей. Дата выхода на рынок не уточняется. Новое поколение телевизионной приставки Apple TV 4K будет стоить 16 990 рублей за версию с накопителем 32 ГБ и 18 990 рублей за 64-гигабайтный вариант.

Iphone 12 с объемом памяти 64 гб обойдется в 69,9 тыс. рублей, с объемом 256 гб — 84,9 тыс. рублей. Предзаказ модели фиолетового цвета начинается с 23 апреля. В продаже смартфоны появятся с 30 апреля.

Iphone 12 Pro с объемом памяти 128 гб будет стоить 99,9 тыс. рублей, с объемом памяти 512 гб — 129,9 тыс. рублей.



Базовый моноблок 8/256 ГБ, оснащенный двумя портами USB-C и с клавиатурой Magic Keyboard без Touch ID обойдется в 129 990 рублей. Наиболее продвинутая версия iMac будет стоить уже в 169 990 рублей. Базовая Wi-Fi-версия 11-дюймового iPad Pro с накопителем 128 ГБ оценивается в 77 990 рублей. А вот за топовую конфигурацию (12,9 дюймов, накопитель 2 ТБ, поддержка 5G) придется заплатить 205 990 рублей.

«Реальное время» вчера рассказывало, какие новинки представила Apple.