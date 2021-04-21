На предприятии «Синтез-Каучук» в Башкирии произошел пожар

На предприятии «Синтез-Каучук» в Стерлитамаке произошел крупный пожар. Загорелась деревянная обрешетка в сооружении неэксплуатируемой охладительной башни.

Сообщается, что пожар удалось ликвидировать за 20 минут. Превышений по нормам ПДК лаборатория промышленной санитарии не выявила. Экологической обстановке угрозы нет.

«Промышленная площадка акционерного общества «Синтез-Каучук» работает в обычном режиме после ликвидации нештатной ситуации. 21 апреля при проведении работ по ремонту металлоконструкций на градирне №2 водоблока С-7 ОАО «Синтез-Каучук» произошло возгорание пластикового оросителя. На место оперативно выехали пожарные расчеты ООО ПЧ «Защита», нештатная ситуация была ликвидирована в течение 20 минут. Пострадавших нет», —говорится в официальном комментарии предприятия.

Ранее в Татарстане в селе Большие Ключи на агрофирме «Залесный» загорелся неэксплуатируемый цех по разведению индюков.

Ольга Плешкова