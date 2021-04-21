Москалькова: серьезных рисков для здоровья Навального нет

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о состоянии оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание в ИК-2 Владимирской области и продолжает голодовку.



По словам омбудсмена, заключенного 20 апреля осмотрели врачи, которые пришли к выводу, что серьезные риски для его здоровья отсутствуют, пишет ТАСС.

19 апреля в Управлении ФСИН по Владимирской области сообщили, что Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных. По данным ведомства, его состояние оценивается как удовлетворительное. С согласия Навального врачи назначили ему витаминотерапию, его каждый день осматривает врач-терапевт.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, Навальный объявил голодовку из-за того, что к нему не пускают врача, несмотря на то, что оппозиционер жалуется на свое состояние. При этом в УФСИН по Владимирской области утверждают, что он получает всю необходимую медпомощь. Больше 70 мировых знаменитостей подписали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой пустить врача в колонию. В США заявили, что Россию ждут последствия, если Навальный умрет в тюрьме.

Татьяна Демина