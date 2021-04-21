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Москалькова: серьезных рисков для здоровья Навального нет

14:08, 21.04.2021 5
Москалькова: серьезных рисков для здоровья Навального нет
Фото: instagram.com/navalny

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о состоянии оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание в ИК-2 Владимирской области и продолжает голодовку.

По словам омбудсмена, заключенного 20 апреля осмотрели врачи, которые пришли к выводу, что серьезные риски для его здоровья отсутствуют, пишет ТАСС.

19 апреля в Управлении ФСИН по Владимирской области сообщили, что Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных. По данным ведомства, его состояние оценивается как удовлетворительное. С согласия Навального врачи назначили ему витаминотерапию, его каждый день осматривает врач-терапевт.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, Навальный объявил голодовку из-за того, что к нему не пускают врача, несмотря на то, что оппозиционер жалуется на свое состояние. При этом в УФСИН по Владимирской области утверждают, что он получает всю необходимую медпомощь. Больше 70 мировых знаменитостей подписали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой пустить врача в колонию. В США заявили, что Россию ждут последствия, если Навальный умрет в тюрьме.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 21 апр
    Да и нет основания беспокоится, что там с ним, предателем Родины, внимания уделять вообще не нужно.
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  • Анонимно 21 апр
    Да так он скоро в Берлин попросится, и тут его надо отпустить, но после окончания срока....если еще не прибавят :))
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    Анонимно 22 апр
    Предатель Родины? Где пруфы, умник? Только конченому идиоту непонятно, что его упекли по сфабрикованному делу.
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    Анонимно 22 апр
    Он обычный гражданин РФ и обязан исполнять все законы как и все остальные. Получил реальный срок за неисполнение О чем печаль? И почему мировая общественность не беспокоится о здоровье заключенного Васи и не требует для него особых врачей, а только для Навального? Всё очень просто и не скрывается: за что то очень любят спецслужбы Навального за рубежом, а вот Васю и нас с вами не любят! Так у кого и какие интересы? Не рвите ягодицы за Навального, вы ему триста лет не понадобитесь.
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    Анонимно 14:26
    Анонимно,всё верно Вами сказано.
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