На выплаты на школьников направят около 170 млрд рублей, беременным — примерно 30 млрд рублей

В Минтруда России рассказали, сколько денег потребуется на новые выплаты, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.

На единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого школьника, которые затронут и будущих первоклассников, направят около 170 млрд рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.



На выплаты ежемесячных пособий в размере 6 350 рублей беременным женщинам с низкими доходами в 2021 году выделят примерно 30 млрд рублей, считают в Минтруда РФ. Расчеты еще будут прорабатываться и уточняться в Министерстве финансов, пишет ТАСС.

Котяков также рассказал, что новый формат оплаты больничных для родителей — вне зависимости от их трудового стажа, предложенный Путиным, затронет 1,5 млн российский семей.

Фото: kremlin.ru

Сегодня Путин, оглашая послание Федеральному собранию, сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми. В частности, президент России предложил отдельно поддержать неполные семьи. Подробнее о том, какие пути развития страны после пандемии представил Путин, в материале «Реального времени».

Татьяна Демина