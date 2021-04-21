Самозанятые в Татарстане заработали свыше 21 млрд рублей

В Татарстане на сегодняшний день в статусе самозанятых зарегистрировались 119,6 тысячи граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

За все время действия этого налогового режима самозанятые республики заработали 21,6 млрд рублей.

Фото: pixabay.com

Прирост граждан, которые становятся самозанятыми, наблюдается во всех муниципальных образованиях Татарстана.

В январе 2021 года число самозанятых в республике достигло 102 435 человек.

Ранее Татарстан вошел в топ-5 регионов страны по росту за год числа ИП и самозанятых — как среди мужчин, так и среди женщин. Количество самозанятых женщин в регионе увеличилось в 6 раз, а мужчин — в 2 раза. За последний год оборот платежей у самозанятых женщин вырос в 29 раз, у мужчин — в 5,5 раза. Количество продаж у женщин стало больше в 18 раз, у мужчин — в 6,5 раза. Выросли и средние чеки в обеих группах самозанятых — соответственно на 74% (до 2 120 рублей) и на 21% (до 1 535 рублей).



Татьяна Леухина