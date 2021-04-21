В Кремле прокомментировали предложение Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе

Руководство Украины не направляло запрос на общение в последние дни. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

Владимиру Путину доложили о предложении президента Украины Владимира Зеленского встретиться в Донбассе. Однако представитель Кремля не уверен, что российский лидер успел с ним ознакомиться, поскольку ночью готовился к посланию Федеральному собранию.

Фото: wikipedia.org

Вчера Зеленский в своем видеообращении предложил встретиться Путину в «любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Также во вторник СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что переговоры политсоветников «нормандского формата» по обострению ситуации на Украине в понедельник прошли безрезультатно.

Татьяна Леухина