Хуснуллин: поручение президента по строительству трассы Москва — Казань — Екатеринбург к 2024 году выполнят в срок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Марат Хуснуллин считает, что поручение президента РФ Владимира Путина по завершению строительства автомагистрали Москва — Казань — Екатеринбург к 2024 году будет выполнено в срок.

Хуснуллин сообщил, что сроки строительства трассы сократятся благодаря сокращению излишних требований, проектированию технологий и командной работе. Он напомнил, что до Казани дорогу планируется проложить до конца 2023 года.

Вице-премьер отметил, что подобные автомагистрали в России за 3,5 года еще не строили. «Мы не будем останавливаться, у нас в стране дорог не хватает», — цитирует его ТАСС.

Сегодня в ходе послания Федеральному собранию Путин объявил, что автомагистраль Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга. Он уточнил, что ее строительство должно быть завершено до 2024 года.

Фото: kremlin.ru

Накануне в РЖД заявили, что продолжают работу над проектом высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. Проектную документацию уже полностью разработали. Правительство России выделит в этом году 40 млрд рублей на строительство скоростной трассы Москва — Казань.



Татьяна Демина