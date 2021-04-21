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Россия объявила персонами нон грата десять американских дипломатов

16:41, 21.04.2021 2
Россия объявила персонами нон грата десять американских дипломатов
Фото: pixabay.com

Россия вручила послу США ноту об объявлении 10 сотрудников американского посольства в Москве персонами нон грата. Им следует покинуть Россию до конца дня 21 мая.

Сегодня в дипломатическое ведомство вызвали заместителя главы дипломатической миссии США в РФ Барта Гормана. Высылка американских дипломатов представляет собой «зеркальный» ответ на «враждебные действия американской стороны» против российских послов в Вашингтоне и генконсульства в Нью-Йорке.

Фото: pxhere.com

МИД России анонсировал дальнейшие ответные меры на последнюю «волну» незаконных антироссийских санкций США, говорится в заявлении ведомства.

На прошлой неделе Россия запретила въезд в страну восьми гражданам США. В их числе: генпрокурору США Мэррику Гарланду, министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу и директору ФБР Кристоферу Рэю.

Также Москва предпримет меры для полного прекращения практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа российских граждан, заявлял ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21 апр
    Как обычно: чтобы навредить США власти навредят гражданам РФ которые теперь лишатся работы...
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    Анонимно 21 апр
    Вы за себя переживайте.
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