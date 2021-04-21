Россия объявила персонами нон грата десять американских дипломатов

Россия вручила послу США ноту об объявлении 10 сотрудников американского посольства в Москве персонами нон грата. Им следует покинуть Россию до конца дня 21 мая.

Сегодня в дипломатическое ведомство вызвали заместителя главы дипломатической миссии США в РФ Барта Гормана. Высылка американских дипломатов представляет собой «зеркальный» ответ на «враждебные действия американской стороны» против российских послов в Вашингтоне и генконсульства в Нью-Йорке.

Фото: pxhere.com

МИД России анонсировал дальнейшие ответные меры на последнюю «волну» незаконных антироссийских санкций США, говорится в заявлении ведомства.

На прошлой неделе Россия запретила въезд в страну восьми гражданам США. В их числе: генпрокурору США Мэррику Гарланду, министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу и директору ФБР Кристоферу Рэю.



Также Москва предпримет меры для полного прекращения практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа российских граждан, заявлял ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.



Татьяна Леухина