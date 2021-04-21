Казанский Кремль: мы пока не можем говорить о возвращении к прежнему образу жизни

Фото: Максим Платонов

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова на брифинге напомнила, что казанский Кремль административно не принимает решений о снятии антикоронавирусных ограничений.

— Если Роспотребнадзор соответствующее решение примет, выйдет с соответствующим одобрением — только в этом случае на государственном уровне можно будет принять такой документ. Если Роспотребнадзор не видит никаких рисков, — отметила она.

По ее словам, показатели заболеваемости коронавирусом действительно снижаются, «но это не значит, что коронавирус закончился».

— Как вы видите, эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах достаточно неспокойная. И как вы, наверное, могли слышать — накануне мэр города Москвы достаточно серьезно заявил, что они тоже сейчас уже повторный рост наблюдают... Мы пока еще не можем говорить о том, что можем вернуться стопроцентно к прежнему образу жизни, — отметила она.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане не работают ночные клубы и рестораны с 0.00 до 6.00.

В начале марта больше 35 предприятий общественного питания и досуга, работающих в вечерне-ночное время, подписали письмо на имя президента Татарстана Рустама Минниханова с просьбой разрешить им работу по ночам. Глава РТ поручил проработать предложение, однако дальше оно развитие пока не получило.