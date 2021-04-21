Апелляционный суд разрешил ПСО «Казань» продолжить строительство на космодроме Восточный

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Апелляционный суд отменил решение о приостановке строительных работ на стартовом комплексе «Ангара» космодрома Восточный, который ведет ПСО «Казань». Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«Шестой арбитражный апелляционный суд изменил решение Арбитражного суда Амурской области от 09 марта 2021 года о приостановке строительных работ по объекту «Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара». Площадка 1А — АО «ПСО «Казань», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Сообщается, что суд апелляционной инстанции назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее 119-й отдел государственного архитектурно-строительного надзора в ходе судебного разбирательства в Арбитражном суде Амурской области добился решения о приостановке работ по строительству стартового комплекса «Ангара» на космодроме Восточный на 90 дней.

В начале марта ПСО «Казань» подало два иска к 119-му отделу государственного архитектурно-строительного надзора в Хабаровске (является структурой Министерства обороны) в Арбитражный суд Татарстана. Суд разрешил ПСО «Казань» продолжить строительство на космодроме Восточный.

Ольга Плешкова