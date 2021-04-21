В Казани из-за сильного ветра у автобуса отлетел декоративный спойлер

Фото: соцсети

В Казани у автобуса из-за сильного ветра отлетел декоративный спойлер. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту.

По данным очевидцев в социальных сетях, инцидент произошел на улице Рауиса Гареева.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В адрес завода-изготовителя предприятие МУП «ПАТП №2» направит претензию. Никто из пассажиров, экипажа автобуса или проезжавших мимо участников дорожного движения не пострадал.

Из-за непогоды в Казани упал светофор. Это произошло на улице Братьев Батталовых, на повороте к Лесному городку.



МЧС Татарстана предупредило сегодня об ухудшении погодных условий. С 16 часов 21 апреля до трех часов утра 22 апреля в республике ожидается сильный юго-восточный ветер порывами 17—22 м/с. В Казани порывы ветра будут достигать 15—20 м/с.

