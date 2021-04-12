Итоги дня: переизбрание Самигуллина, пожар на «Невской мануфактуре» в Петербурге, рефинансирование соципотеки
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 12 апреля.
- Делегаты VIII съезда мусульман Татарстана единогласно проголосовали за переизбрание Камиля Самигуллина председателем Духовного управления мусульман (ДУМ) РТ. Его кандидатура была единственной. После окончания съезда Самигуллин сообщил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с ДУМ РФ, ответив на претензии Равиля Гайнутдина фразой «Я не доллар, чтобы всем нравиться».
- 12-летний прыгун из Татарстана Артемий Токарев получил тяжелую травму на Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду «Кубок Кремля»: во время прыжка он оступился и ударился головой о бетонную вышку, с которой прыгал. Юный спортсмен прооперирован и введен в медикаментозную кому.
- В России сегодня отмечают День космонавтики. В Московском районе Казани в честь 60-летия со дня первого полета человека в космос на крыше дома №103 по улице Гагарина разместили надпись «Юра, спасибо за космос!».
- На телеканале RT День космонавтики отпраздновали отреставрированным с помощью нейросетей выступлением Юрия Гагарина в 1962 году по центральному телевидению. Оригинальную черно-белую запись сделали цветной.
- Синоптики Гидрометцентра Татарстана представили прогноз погоды на текущую неделю: жителям республики обещают потепление до +21 градуса. Ночью также будет держаться плюсовая температура — от +1 до +7 градусов. К концу неделю, в пятницу, синоптики прогнозируют местами небольшой дождь.
- Сегодня в здании фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге произошел пожар. При его тушении погиб командир отделения пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга. Еще двое пожарных получили ожоги от 40 до 50% поверхности тела. Кровля горящего здания обрушилась на площади 10 тыс. кв. метров. После инцидента главное СУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
- В этом году в Казани на реализацию программы «Наш двор» направят более 2,3 млрд рублей, 2 миллиарда из которых потратят на асфальтобетонные работы. По 165 млн рублей выделят на уличное освещение и установку малых скульптурных форм. Всего в 2021 году в городе планируется благоустроить 408 дворовых территорий с общей площадью асфальтового покрытия более 520 тыс. кв. метров.
- В Татарстане мартовская инфляция составила 0,7%. С начала года индекс потребительских цен в республике увеличился на 2,2%, за год — на 5,9%. На продовольственные товары цены в марте в месячном выражении выросли на 0,7%, на непродовольственные — на 0,9%, на услуги — на 0,2%.
- Бывший офис «Анкор Банка» в Казани на ул. Братьев Касимовых, 47 купило ООО ТД «Радуга» за 64,9 млн рублей. На участие в торгах поступило две заявки. Начальная цена предложения составляла 64,39 млн рублей. Здание офиса уже пытались продать в 2020 году, но торги признали несостоявшимися из-за отсутствия допущенных участников.
- Жертвой стрельбы в фитнес-клубе «Дон-Спорт» на западе Москвы оказался 40-летний «вор в законе» Алик Рыжий (Альберт Питерский), сообщают СМИ. По предварительной версии, убийца ходил в спортзал вместе с ним.
- Президент России Владимир Путин поручил правительству и Российскому союзу промышленников и предпринимателей до 1 мая рассмотреть возможность применения обратного акциза при операциях с продукцией нефтегазохимии и уточнить порядок начисления амортизации по амортизируемому имуществу с длительным сроком полезного использования.
- В Татарстане более тысячи семей-участников программы соципотеки, чей материнский капитал не может быть внесен в оплату жилья из-за федеральных ограничений, получат возможность рефинансировать ипотеку в Сбербанке, банке «Зенит» и «Ак Барс Банке». В Госжилфонде при президенте РТ заявили, что это позволит им не только воспользоваться всеми мерами федеральной поддержки, но и зафиксировать стоимость квадратного метра недвижимости.
- В Нижнекамске до 4 мая идет прием документов на должность руководителя исполкома города. Его экс-глава Айрат Салаватов покинул свой пост 1 апреля в связи со сменой направления деятельности.
- В Комсомольском районе Набережных Челнов и в садовом товариществе «Гидростроитель-1» ввели карантин в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством. На этой территории запрещена торговля домашними животными, их вывоз за пределы карантина, а также отлов диких животных.
- На российском портале госуслуг в этом году планируется запустить шесть новых суперсервисов: «Утрата близкого человека», «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Мое здоровье онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка» и «Трудовая миграция онлайн». В 2020 году там ввели семь суперсервисов.
- Татарстан занял первое место среди регионов России по количеству бездомных собак: в республике их насчитывается 24,5 тысячи. Второе место с показателем в 24 тысячи безнадзорных собак у Краснодарского края, третье — у Башкирии (22,5 тысяч). Всего в России (без учета Москвы) проживает более 600 тыс. бездомных животных.
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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