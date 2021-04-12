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Начался прием документов на должность руководителя исполкома Нижнекамска

11:01, 12.04.2021
Начался прием документов на должность руководителя исполкома Нижнекамска
Фото: pixabay.com

12 апреля начался прием документов на должность руководителя исполкома Нижнекамска, сообщили в пресс-службе города.

Подать заявку можно до 4 мая. Отбор состоится 6—14 мая. Кандидатов объявят в течение трех дней после окончания отбора.

«1 апреля пост руководителя Исполнительного комитета города покинул Айрат Ринатович в связи со сменой направления деятельности. Поэтому сейчас эта должность является вакантной», — рассказал на «деловом понедельнике» заместитель главы города Тимур Гареев.

Ранее сообщалось, что в Казани на должность директора новой школы в жилом комплексе «Салават купере» начался конкурс.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть Татарстан
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