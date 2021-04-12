Начался прием документов на должность руководителя исполкома Нижнекамска
12 апреля начался прием документов на должность руководителя исполкома Нижнекамска, сообщили в пресс-службе города.
Подать заявку можно до 4 мая. Отбор состоится 6—14 мая. Кандидатов объявят в течение трех дней после окончания отбора.
«1 апреля пост руководителя Исполнительного комитета города покинул Айрат Ринатович в связи со сменой направления деятельности. Поэтому сейчас эта должность является вакантной», — рассказал на «деловом понедельнике» заместитель главы города Тимур Гареев.
Ранее сообщалось, что в Казани на должность директора новой школы в жилом комплексе «Салават купере» начался конкурс.
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