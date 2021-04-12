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12-летний прыгун в воду из Казани введен в кому после неудачного прыжка в турнире в Москве

11:24, 12.04.2021
12-летний прыгун в воду из Казани введен в кому после неудачного прыжка в турнире в Москве
Фото: realnoevremya.ru

Спортсмен из Татарстана Артемий Токарев получил тяжелую травму головы на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду «Кубок Кремля». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу федерации прыжков в воду России.

12-летний прыгун в воду оступился во время прыжка и ударился головой о бетонную вышку с которой прыгал. Сразу после случившегося он был срочно госпитализирован.

«В воскресенье он был прооперирован и введен в медикаментозную кому», — сообщили в федерации.

Артемий Токарев является одним из самых талантливых юных спортсменов Татарстана, в его активе есть победы в различных российских турнирах.

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