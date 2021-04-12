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Татарстан занял первое место по количеству бездомных собак в России

08:29, 12.04.2021 4
Татарстан занял первое место по количеству бездомных собак в России
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстан оказался на первом месте по числу бездомных собак — в республике их насчитывается 24,5 тыс., говорится в статистике Всероссийской ассоциации «Благополучие животных».

Всего, согласно исследованиям, в России проживает более 600 тыс. безнадзорных животных (без учета бездомных собак Москвы). Второе место после Татарстана с показателем в 24 тыс. животных занимает Краснодарский край, третье место у Башкортостана — 22,5 тыс. Меньше всего безнадзорных животных в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском АО — всего 450, 300 и 150 животных соответственно.

Всего в России работает 461 приют для бездомных животных, они могут быть рассчитаны более чем на 114 тыс. собак. При этом 190 приютов — общественные, 157 приютов — частные, и только 16 — государственные.

Отмечается, что, несмотря на официальный запрет, организаторов собачьих боев практически невозможно привлечь к ответственности, сообщают «Известия».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Татарстане предложили привлекать инвесторов к созданию приютов для бездомных животных.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    Количество бездомных собак характеризует прежде всего людей, которые проживают рядом с ними.
    Люди предали своих друзей.
    Собака - друг человека.
    Без собак человек не выжил бы в каменном веке и в 19 тоже.
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  • Анонимно 12 апр
    В Татарстане самые бездушные и безответственные люди в России!!!
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  • Анонимно 12 апр
    Опять Татарстан прославился на всю страну!!! Эх!((((
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  • Анонимно 12 апр
    Получается, больше всего моральных уродов живет в Татарстане...Печальный факт!
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