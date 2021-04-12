Татарстан занял первое место по количеству бездомных собак в России

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстан оказался на первом месте по числу бездомных собак — в республике их насчитывается 24,5 тыс., говорится в статистике Всероссийской ассоциации «Благополучие животных».



Всего, согласно исследованиям, в России проживает более 600 тыс. безнадзорных животных (без учета бездомных собак Москвы). Второе место после Татарстана с показателем в 24 тыс. животных занимает Краснодарский край, третье место у Башкортостана — 22,5 тыс. Меньше всего безнадзорных животных в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском АО — всего 450, 300 и 150 животных соответственно.

Всего в России работает 461 приют для бездомных животных, они могут быть рассчитаны более чем на 114 тыс. собак. При этом 190 приютов — общественные, 157 приютов — частные, и только 16 — государственные.

Отмечается, что, несмотря на официальный запрет, организаторов собачьих боев практически невозможно привлечь к ответственности, сообщают «Известия».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Татарстане предложили привлекать инвесторов к созданию приютов для бездомных животных.

Маргарита Головатенко