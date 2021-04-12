СК возбудил дело после пожара в «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело после гибели пожарного при тушении фабрики «Невская мануфактура» по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, во время пожара пострадали двое сотрудников МЧС, поиски еще одного продолжаются. СМИ сообщали, что командир отделения пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга погиб, двое пожарных получили ожоги тел от 40 до 50% поверхности тела.

Позже появилась информация о смерти второго спасателя в больнице. В МЧС эти данные опровергли, пишет ТАСС. Оба сотрудника ведомства в больнице.

Кровля горящего здания «Невской мануфактуры» обрушилась на площади 10 тыс. кв. м, пишет RT со ссылкой на МЧС.

Татьяна Леухина