«На праздник пришло много людей, особенно молодежи — это очень сплачивает!»

Фото: Максим Платонов

Сегодня на площади Тысячелетия Казани у стен Кремля на парад в честь Дня Победы собрались тысячи казанцев и гостей столицы. Многие, несмотря на отмену шествия «Бессмертного полка», принесли фотографии своих родственников, участвовавших в той страшной войне. Как прохладная погода не испортила праздник горожанам, почему на площадь пришло так много молодежи и какую память о своих прадедах она сохранит — в материале «Реального времени».

«Мы гордимся нашей страной и прадедами»



День Победы в этом году объединил несколько тысяч казанцев и гостей столицы на центральной точке праздника — площади Тысячелетия у стен Кремля. Зрителей не напугал ни порывистый ветер, ни кратковременный дождь и снег. «Мы не могли сидеть дома в такой день», — признались многие.

Семья Семеновых из Кукмора приехала сегодня в Казань специально на праздник. Отец семейства участвовал в СВО, был контужен и вернулся домой. В руках сына портрет деда Гайфутдина Сайфутдинова родом из деревни Средний Кукмор Кукморского района.

— Дед не рассказывал про бои. В общем не рассказывал много о войне. Просто говорил, что ловил бандеровцев как раз на Украине. Ловил в лесах наших врагов. В ноге у него был осколок, мы, внуки, всегда просили показать его, не верили, — рассказали Семеновы.

«В ноге у деда был осколок, мы, внуки, всегда просили показать его», — рассказали Семеновы. Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

Ученики 19-й гимназии и 55-й школы Казани тоже не остались в стороне от праздника. Они собрались вместе, чтобы посмотреть на парад. У каждого на груди георгиевская ленточка. Ребятам по 16-17 лет.

Самир Хазиев из Казани, рассказал о своем деде Ахметшакире родом из башкирской деревни Новые Бишинды, который работал в тылу и отправлял все необходимое на передовую.



Старшеклассник Ильдар Ахмадишин вспомнил о своем прадеде по маминой линии Мухаммате Нуретдинове. «Он воевал в пехоте и взял несколько фашистов в плен», — с гордостью рассказал юноша.



Гиззатуллиной Камилле в семье рассказывали о деде Ахмете, который воевал на бравом коне, прошел Финскую и Великую Отечественную войну, получил орден красного знамени.

— Этот праздник очень важен, ежегодно мы вспоминаем подвиги наших прадедов и прабабушек, которые отважно воевали за наше Отечество. Мы очень гордимся нашей страной и нашими прадедами. Это искренние слова, — говорили с уверенностью молодые люди.

«Мы даже не знали, где он погиб»

Радик, Эльза, Расул и Радель Замалетдиновы пришли на сегодняшний праздник всей семьей, мужчины по этому случаю надели пилотки.

— Наши дедушки — участники Великой Отечественной войны. Галеев Габдулхай из деревни Кургузи Зеленодольского района был связистом, награжден Орденом славы. Мы его не застали, к сожалению, но нам рассказывали, что деду была присвоена награда за то, что он восстановил 10 линий связи, — рассказала Эльза Замалетдинова.

Данил Хамидуллин сегодня наблюдал за парадом с Красным знаменем в руках. Последние два года молодой человек не приходит на 9 Мая без этого развевающегося стяга и без фотографий своих прадедов.

— Их звали Джалиль Хабибуллин-Биктагиров и Галим Ялалов. Один был танкистом и прошел всю войну. Второй в середине войны пропал без вести.

Родственница Данила — Адиля Рудина пришла с мужем Олегом и дочкой Софией:

— Я знаю про моего прадедушку со стороны мамы. Что интересно, мы узнали подробную информацию о нем всего лет шесть назад. Тогда проходила акция — общественники и журналисты из Германии проводили расследование, в результате которого добыли много информации о нашем деде. Они даже приглашали нас в Германию посетить кладбище русских солдат, которые полегли на их земле. Нам прислали огромную папку с большим количеством материала о прадеде и даже его фотографию в плену, где он и умер. Мы этого даже не знали, мы не знали, где он погиб. Теперь у нас есть вся информация о том, где он похоронен.

А это волонтеры Победы из Казанского музыкального колледжа. Сегодня они дежурят с медиками. При необходимости оказывают первую помощь, обеспечивают водой, провожают к каретам скорой помощи, держат связь с врачами.

Саитгареева Алия приехала из Башкирии. На ее груди портрет прадедушки Саитгарая Давлетгареева.

— Он прошел всю войну, вернулся домой, воспитал и поднял на ноги 5 детей. Скончался в 60 лет от боевых ран. У него было много наград. У нас дома даже хранятся военные «трофеи», которые привез с войны прадед. Мы их не отдали в музей, они остаются в семье, — рассказала девушка.

«Мы все сплотились»

«9 Мая — это праздник, где ты можешь выразить свою любовь к Родине. Сейчас он стал еще более значимым. Вы только посмотрите, сколько пришло народа. Раньше ведь такого не было. Мы все сплотились. Жаль, правда, что в этом году нет шествия «Бессмертного полка». Я каждый год в нем участвовал. Вот СВО закончится, и снова пойдем с портретами», — выразил надежду Сергей Горюнов из Казани с фотографией своего деда в руках, который пропал без вести в самом начале войны. Он ушел на фронт в первые дни Великой Отечественной, оставив дома четверых детей.

— В нашей семье пять дедов ушли на фронт и только один из них вернулся живым. Один погиб под Полтавой, другой под Мурманском, третий под Ленинградом, а где могила моего деда, мы до сих пор не знаем, — посетовал Сергей.

76-летний Рустем Тимофеев пришел на парад один, жена и дочь готовят праздничный стол, рассказал он нам. Всю жизнь мужчина был военным. С 1967 по 1994 год служил на Дальнем Востоке, на Тихоокеанском флоте летчиком в морской авиации. Учился в Оренбургском военно-авиационном училище, в том самом, где учебу проходил Юрий Гагарин. Родился Рустем Тимофеев в 1947 году и ощутил на себе все тяготы послевоенного времени:

— На праздник пришло много людей, особенно детей и молодежи — это очень сплачивает! Это говорит о том, что наступило понимание — мы фашизм не добили, оказывается. Думаю, это сподвигло всех, чтобы сегодня прийти и показать друг другу, что мы против того, что наши же советские люди, с которыми мы когда-то были вместе в одном строю, встали не на тот путь.

Рустем Тимофеев буквально два года назад взялся за перо и стал писать стихи, хотя раньше не замечал за собой такого таланта. Вчера он написал новое стихотворение, несколько строк из которого мы с разрешения автора печатаем:

Солдат советский трудный путь закончил свой на Эльбе,

Украсив росписью известною Рейхстаг.

Ну а потом вернулся в дом, в Россию, с песнею победной!

И было это в мае, семьдесят и девять лет тому назад.

