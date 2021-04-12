В России рассмотрят применение обратного акциза в нефтегазохимии

До 1 мая правительству России и Российскому союзу промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность применения обратного акциза при операциях с продукцией нефтегазохимии. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Также в ведомствах должны рассмотреть следующие вопросы:

уточнение порядка начисления амортизации по амортизируемому имуществу с длительным сроком полезного использования;

сохранения возможности перегрузки с судна на судно сжиженного природного газа, произведенного в Арктической зоне РФ;

продления до 2030 года срока действия мер государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и ряд других вопросов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление правительства, которым определяются форма и правила заключения инвестиционных соглашений между Минэнерго и нефтяниками. Речь идет о соглашениях по инвестициям в строительство установок глубокой переработки нефти. В этом случае компании смогут получать обратный акциз на нефтяное сырье, рассчитанный с учетом дополнительного инвестиционного коэффициента (1,3).

