Муфтий Татарстана: «Я не доллар, чтобы всем нравиться»

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин на брифинге после окончания VIII съезда ДУМ РТ, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с ДУМ РФ.

— Я не доллар, чтобы всем нравиться. Это нормально, что каждый человек может высказать свое мнение. В полемику мы с Равилем хазратом (Гайнутдином, — прим. ред.) не выступали, надеемся, что все наладится, — прокомментировал он.

Что касается теологического спора с российским муфтием о толковании тафсира, то Самигуллин сказал, что он уже дал на это развернутый ответ.

На прошлой неделе Гайнутдин обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову в связи с последним скандалом вокруг изданного труда «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», где, по его мнению, преднамеренно допущена ошибка в толковании Корана. Гайнутдин обвинил татарстанского муфтия в неграмотности и в том, что в своем служении он не опирается «на традицию, духовное и научное богатство татарского народа — признанное и изучаемое во всем мире», а делает ставку «на адепта братства, фактически протаскивающего и внедряющего в сознание татар сектантское мышление, актуальное в пределах небольшого квартала города Стамбула». В ответ Самигуллин лишь пожелал Гайнутдину здоровья и весеннего настроения.

В ДУМ Татарстана предупреждали мусульман о распространении в социальных сетях и мессенджерах ложных сообщений, которые дискредитируют труд «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», изданный управлением. В ДУМ РТ отмечали, что смысл текста становится понятен при восстановлении контекста, в котором его приводят ученые. К мусульманам обратились с просьбой быть внимательнее и не доверять анонимным сообщениям, порочащим труд авторов издания «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә».