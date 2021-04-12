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На портале госуслуг в этом году появятся шесть новых суперсервисов

09:34, 12.04.2021
На портале госуслуг в этом году появятся шесть новых суперсервисов
Фото: gosuslugi.ru

Правительство России в этом году планирует запустить шесть новых суперсервисов на портале госуслуг. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По данным ТАСС, в скором времени появятся такие суперсервисы, как «Утрата близкого человека», «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Мое здоровье онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка» и «Трудовая миграция онлайн».

В прошлом году на портале госуслуг появились семь суперсервисов, в том числе «Социальная поддержка онлайн», «Трудовые отношения онлайн», «Пенсия онлайн» и «Онлайн помощь при инвалидности».

Фото: Максим Платонов

Ранее на итоговой коллегии Минцифры РТ президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал работу суперсервисов и заявил, что в республике власти плохо работают по организации оказания государственных и муниципальных услуг.

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