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RT отреставрировал поздравление Гагарина с Днем космонавтики, записанное в 1962 году

11:49, 12.04.2021
RT отреставрировал поздравление Гагарина с Днем космонавтики, записанное в 1962 году
Фото: flickr.com

Телеканал RT ко Дню космонавтики с помощью нейросетей отреставрировал и сделал цветным выступление Юрия Гагарина по центральному телевидению, записанное в 1962 году.

Видео было найдено в архиве, в нем Гагарин поздравляет всех с первым Днем космонавтики.

Сегодня в России и по всему миру празднуют День космонавтики, международный статус он получил в 1968 году. Изначально же предложение установить праздник поступило от дублера Юрия Гагарина советского летчика Германа Титова. В этот день, 12 апреля 1961 года, советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Ракета стартовала с космодрома «Байконур», полет продлился 108 минут. Пуском корабля руководил главный конструктор Сергей Королев.

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