RT отреставрировал поздравление Гагарина с Днем космонавтики, записанное в 1962 году

Телеканал RT ко Дню космонавтики с помощью нейросетей отреставрировал и сделал цветным выступление Юрия Гагарина по центральному телевидению, записанное в 1962 году.



Видео было найдено в архиве, в нем Гагарин поздравляет всех с первым Днем космонавтики.



Сегодня в России и по всему миру празднуют День космонавтики, международный статус он получил в 1968 году. Изначально же предложение установить праздник поступило от дублера Юрия Гагарина советского летчика Германа Титова. В этот день, 12 апреля 1961 года, советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Ракета стартовала с космодрома «Байконур», полет продлился 108 минут. Пуском корабля руководил главный конструктор Сергей Королев.