Бывший офис «Анкор банка» у метро «Горки» в Казани купили за 64,9 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Бывший офис «Анкор банка» в Казани на ул. Братьев Касимовых, 47 купила ООО ТД «Радуга» за 64,9 млн рублей, сообщает департамент по информационной политике Российского аукционного дома.

Лот был выставлен на продажу на электронной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-onlin. Начальная цена предложения составила 64,39 млн рублей. На участие в торгах поступило две заявки.

«Лот продан на «публичке» на первом периоде снижения цены при том, что максимальный дисконт мог составить 45%. Участники не стали дожидаться снижения и сделали свои предложения», — сообщил руководитель офиса РАД в Казани Леван Шакая.

Здание офиса уже пытались продать в прошлом году. Однако торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия допущенных участников.

Напомним, в прошлом году «Анкор Банк» выставил на торги часть имущества. Семь лотов конкурсной управляющей кредитной организации оценили в 23,1 млн рублей.

«Анкор Банк» лишился лицензии 3 марта 2017 года. Арбитраж признал его банкротом 10 апреля того же года. Сумма требований кредиторов составляла 6,2 млрд рублей. Главный офис банка уже не раз выставлялся на торги. Последние месяцы стоимость объекта колебалась в пределах 90—100 млн рублей.

Татьяна Демина