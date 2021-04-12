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В Татарстане на этой неделе потеплеет до 21 градуса

15:48, 12.04.2021
В Татарстане на этой неделе потеплеет до 21 градуса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Синоптики Гидрометцентра Татарстана рассказали о погоде в ближайшие дни. Республика попадет под влияние антициклона, также ожидается прекращение осадков и дальнейшее потепление.

Завтра ночью и утром в отдельных районах РТ возможен туман. Температура ночью составит от +1 до +6 градусов, днем ожидается от +14 до +19 градусов.

В среду и четверг ночью ожидается от +2 до +7 градусов, днем — от +16 до +21 градуса.

В пятницу, 16 апреля, местами пройдет небольшой дождь. В ночные часы температура будет на отметке +2 — +7 градусов, днем — от +13 до +18 градусов. На следующий день также возможен небольшой дождь, днем будет до +14 градусов.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о похолодании в центре европейской части России — оно наступит с четверга.

Общество Татарстан
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