В Татарстане на этой неделе потеплеет до 21 градуса

Синоптики Гидрометцентра Татарстана рассказали о погоде в ближайшие дни. Республика попадет под влияние антициклона, также ожидается прекращение осадков и дальнейшее потепление.

Завтра ночью и утром в отдельных районах РТ возможен туман. Температура ночью составит от +1 до +6 градусов, днем ожидается от +14 до +19 градусов.



В среду и четверг ночью ожидается от +2 до +7 градусов, днем — от +16 до +21 градуса.

В пятницу, 16 апреля, местами пройдет небольшой дождь. В ночные часы температура будет на отметке +2 — +7 градусов, днем — от +13 до +18 градусов. На следующий день также возможен небольшой дождь, днем будет до +14 градусов.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о похолодании в центре европейской части России — оно наступит с четверга.