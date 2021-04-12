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В одном из районов Челнов ввели карантин по бешенству

10:44, 12.04.2021 2
В одном из районов Челнов ввели карантин по бешенству
Фото: Максим Платонов

В Комсомольском районе Набережных Челнов ввели карантин в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных. Соответствующий указ подписал 10 апреля президент республики Рустам Минниханов.

Карантин вводится на территории Комсомольского района города и в садовом товариществе «Гидростроитель-1».

Там запрещается торговля домашними животными, их вывоз за пределы карантина, отлов диких животных.

Ранее в Тукаевском районе Татарстана на территории деревни Новые Сарайлы отменили карантин по бешенству. Соответствующий указ был подписан 25 марта.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    А разносчиков бешенства в виде безнадзорных собак не хотят отловить в комсомольской районе города? Это ж смертельная опасность для людей
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  • Анонимно 12 апр
    Ну, что ВЫ, на это у них нет денег))) впрочем, как всегда))))
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