В одном из районов Челнов ввели карантин по бешенству
В Комсомольском районе Набережных Челнов ввели карантин в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных. Соответствующий указ подписал 10 апреля президент республики Рустам Минниханов.
Карантин вводится на территории Комсомольского района города и в садовом товариществе «Гидростроитель-1».
Там запрещается торговля домашними животными, их вывоз за пределы карантина, отлов диких животных.
Ранее в Тукаевском районе Татарстана на территории деревни Новые Сарайлы отменили карантин по бешенству. Соответствующий указ был подписан 25 марта.
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