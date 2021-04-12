Муфтия Татарстана Камиля Самигуллина переизбрали на новый срок
Председателем Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана вновь стал Камиль Самигуллин, его переизбрали делегаты Vlll съезда мусульман Татарстана.
Делегаты единогласно проголосовали за действующего муфтия республики, который был единственным кандидатом. Голосование прошло в открытом режиме.
Напомним, Самигуллин возглавляет республиканский ДУМ с 17 апреля 2013 года. Срок полномочия муфтия — четыре года.
Напомним, «Реальное время» публиковало материал, в котором разбиралась причина конфликта между Камилем Самигуллиным и главой ДУМ России Равилем Гайнутдином.
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