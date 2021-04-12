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Муфтия Татарстана Камиля Самигуллина переизбрали на новый срок

10:04, 12.04.2021 3
Муфтия Татарстана Камиля Самигуллина переизбрали на новый срок
Фото: wikipedia.org

Председателем Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана вновь стал Камиль Самигуллин, его переизбрали делегаты Vlll съезда мусульман Татарстана.

Делегаты единогласно проголосовали за действующего муфтия республики, который был единственным кандидатом. Голосование прошло в открытом режиме.

Напомним, Самигуллин возглавляет республиканский ДУМ с 17 апреля 2013 года. Срок полномочия муфтия — четыре года.

Напомним, «Реальное время» публиковало материал, в котором разбиралась причина конфликта между Камилем Самигуллиным и главой ДУМ России Равилем Гайнутдином.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    Тэбрик итэбез, Камил хэзрэт! Мэнге Тау
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  • Анонимно 12 апр
    Какие это выборы,если не было альтернативы!Это не выборы,а посмешище и фикция и изделательство над мусульманами республики!
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  • Анонимно 12 апр
    Ну все..держитесь...за хвост кобылы...
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