В Татарстане более тысячи соципотечников смогут рефинансировать ипотеку для использования маткапитала

В Татарстане более тысячи семей-участников программы социальной ипотеки, чей материнский капитал не может быть внесен в оплату жилья из-за федеральных ограничений, получат возможность рефинансировать ипотеку в Сбербанке, банке «Зенит» и «Ак Барс Банке». Об этом сегодня рассказали руководители Госжилфонда при президенте Татарстана и представители банков.

По словам заместителя исполнительного директора ГЖФ Булата Гилманова, в феврале этого года было приостановлено перечисление средств маткапитала по договорам соципотеки из-за изменения федеральных нормативных актов. Около 60 семей получили отказ ПФР в перечислении маткапитала. Для их разблокирования ГЖФ договорился с банками, с которыми соципотечник может заключить ипотечную сделку на остаточную стоимость жилья.

«Рефинансирование позволит не только воспользоваться всеми мерами федеральной поддержки, но и зафиксировать стоимость квадратного метра (сейчас она динамически растет до погашения все суммы, — прим. ред.)», — отметил Булат Гилманов.



В России увеличился средний размер ипотеки, в феврале он достиг 3,1 млн рублей. По сравнению с февралем прошлого года средний чек ипотеки вырос на 12%. По сравнению с январем 2021-го рост составил 2,8%.