В Казани на программу «Наш двор» в этом году потратят 2,3 миллиарда рублей

Фото: Илья Репин

В Казани на приведение придомовых территорий в порядок по программе «Наш двор» в прошлом году было направлено 2 млрд 700 млн рублей. Об этом рассказал на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома комитета Казани Игорь Куляжев. В рамках программы в 220 году было благоустроено 460 дворов, которые получили новое асфальтовое покрытие, площадью более 700 тыс. кв. метров, 2 200 энергоэффективных светильников, около 2,5 тысяч малых скульптурных форм в виде детского и спортивного оборудования.

— Теперь важно бережно относиться к новому оснащению и сохранить его на долгие годы, — подчеркнул Куляжев.

В 2021 году на реализацию программы «Наш двор» в городе Казани будет выделено более 2 млрд 300 млн рублей, из которых 2 млрд — на асфальтобетонные работы, и по 165 млн рублей — на уличное освещение и установку малых скульптурных форм. Планируется благоустроить 408 дворовых территорий, с общей площадью асфальтового покрытия, превышающей 520 тысяч кв. метров. Перед началом строительства жителям каждого двора будет представлен детальный план схемы благоустройства. Старт работ ожидается с наступлением благоприятных погодных условий.

Напомним, что в Татарстане в текущем году по президентской программе «Наш двор» планируется благоустроить 1 074 двора в 40 муниципальных районах и двух городских округах. В частности, в Казани работы запланированы на 223 придомовых территориях.