В Казани на крыше одного из домов разместили надпись «Юра, спасибо за космос!»

В Московском районе Казани на крыше дома №103 по улице Гагарина появилась надпись «Юра, спасибо за космос!». Инсталляция посвящена 60-летию со дня первого полета человека в космос.

«Юрий Алексеевич, мы передаем вам большой привет от нас», — говорится в сообщении администрации Кировского и Московского районов Казани, опубликованном в Instagram.

Напомним, сегодня, 12 апреля, весь мир празднует День космонавтики в честь первого полета человека в космос — ровно 60 лет назад Юрий Гагарин совершил орбитальный облет Земли на корабле «Восток». Чем еще примечательна сегодняшняя дата — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина