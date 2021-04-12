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В Казани на крыше одного из домов разместили надпись «Юра, спасибо за космос!»

13:37, 12.04.2021 1
В Казани на крыше одного из домов разместили надпись «Юра, спасибо за космос!»
Фото: instagram.com/kirmos_info

В Московском районе Казани на крыше дома №103 по улице Гагарина появилась надпись «Юра, спасибо за космос!». Инсталляция посвящена 60-летию со дня первого полета человека в космос.

«Юрий Алексеевич, мы передаем вам большой привет от нас», — говорится в сообщении администрации Кировского и Московского районов Казани, опубликованном в Instagram.

Напомним, сегодня, 12 апреля, весь мир празднует День космонавтики в честь первого полета человека в космос — ровно 60 лет назад Юрий Гагарин совершил орбитальный облет Земли на корабле «Восток». Чем еще примечательна сегодняшняя дата — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоКультура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    Еще бы Белке со Стрелкой спасибо водрузили.
    Королёву, инженерам, ученым — вот кому самое большое спасибо!
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