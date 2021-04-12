В Татарстане в марте инфляция составила 0,7%

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев (архив)

В Татарстане мартовская инфляция составила 0,7%. С начала года индекс потребительских цен в республике увеличился на 2,2%, следует из подсчетов Татарстанстата. В годовом выражении в марте текущего года цены в Татарстане выросли на 5,9%.

На продовольственные товары цены в марте по отношению к февралю 2021 года выросли на 0,7% и на 3% с начала текущего года. На непродовольственные товары на 0,9% и 2,15% соответственно.



По отношению к марту 2020 года цены на продовольственные товары в прошлом месяце выросли на 8,5%, на непродовольственные товары — на 6,3%.

Услуги в Татарстане за минувший месяц подорожали на 0,2%, с начала 2021 года — на 1,1%. В годовом выражении рост цен составил 2,3%.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в России в марте годовая инфляция ускорилась до 5,79% после 5,67% в феврале текущего года. Цены на продовольственные товары в прошлом месяце в годовом выражении выросли на 7,58%, на непродовольственные — на 5,92%, на услуги — на 2,91% . По сравнению с февралем они выросли на 0,82%, 0,72% и 0,37% соответственно.



Татьяна Демина