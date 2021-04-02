Главное о коронавирусе на 2 апреля: Панама одобрила «Спутник V», Верховный суд РФ отказал «антимасочникам»

Фото: Илья Репин

«Не по желанию — будет проведена программа вакцинации»

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19, всего — 19 493 случая. Выздоровели за весь период 16 510 человек, в том числе 91 за минувшие сутки.



В Кабинете министров РТ приняли пять публичных приоритетов на текущий год. Одним из них стало противодействие распространению коронавирусной инфекции. Также в реестр вошли сдерживание роста цен и тарифов, повышение качества товаров и услуг, повышение уровня доходов населения, противодействие взяточничеству и коррупции, снижение уровня безработицы.

В некоторых видах экономической деятельности за 2020 год в Татарстане средняя зарплата выросла на 5,7% с 37 442 руб. в 2019 году до 39 558 руб. Из-за пандемии в 2020 году доходы работников сфер культуры, спорта, организации досуга и развлечений снизились почти на четверть (-24%) — с 40 тысяч в январе до 30,4 тысячи рублей в апреле.

Фото: Максим Платонов

В период военной службы службы о добровольности вакцинации речи уже не идет, разве что новоиспеченный солдат не сможет получить вакцину по медицинским показаниям. Об этом заявил военный комиссар Татарстана генерал-майор Сергей Погодин. «Не по желанию — будет проведена программа вакцинации», — ответил он на вопрос о прививках.



Верховный суд РФ отказался отменять масочный режим

Министерство здравоохранения России зарегистрировало специфический иммуноглобулин к коронавирусу на основе плазмы крови переболевших москвичей. Для этого понадобилось 2,5 тонны биоматериала



Снижение предельной отпускной цены вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» согласовала Федеральная антимонопольная служба. Цену снизили с 9,5 тыс. рублей за пачку до 4,2 тыс. рублей. Теперь одна ампула стоит 421 рубль. Вакцина будет реализовываться в пачках по 10 ампул, в каждой — одна доза 0,5 мл.



Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал технологию, позволяющую за два дня обновить вакцину от коронавируса в случае возникновения мутации. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург. Сейчас обсуждается вопрос, нужно ли проводить все фазы испытаний новой вакцины или достаточно провести испытания на ограниченной выборке до 100 человек.



Фото: vesti.ru

России никогда не следует отказываться от масочного режима. Такое мнение выразил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Речь идет не только о защите от коронавируса, но и от сезонных заболеваний. По его мнению, ношение масок должно быть элементом культуры.



Верховный суд России отказался отменять обязательный масочный режим, который ввели прошлой весной из-за пандемии коронавируса. Суд отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов. Представитель истцов Александр Саверский объяснял, что маски вредят здоровью людей, которые страдают астмой. Также они негативно влияют на людей с когнитивными нарушениями и на тех, кто перенес хирургическое вмешательство. С введением масочного режима возникли трудности и у глухих людей: ранее они читали по губам.



В России объем выпуска вакцины «Карнивак-Ков» для животных может составить порядка 10 тысяч доз в сутки. К производству вакцины в промышленных масштабах готово приступить подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».

Фото: kubnews.ru

Вакцина от коронавируса «КовиВак» пока не получила разрешение на использования для лиц старше 60 лет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам прививка доступна для лиц от 18 до 60 лет.



В Белоруссии начнут разрабатывать вакцину от COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 129 634 035 человек, 2 828 132 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (30 539 759). На второй строчке — Бразилия (12 839 844), на третьей — Индия (12 303 131), на четвертой — Франция (4 755 779). На пятой строчке Россия (4 503 291, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (553 136). За ними следуют Бразилия (325 284), Мексика (203 664), Индия (163 396) и Великобритания (127 006).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о разработке белорусской вакцины от коронавируса. Документ предполагает комплекс мероприятий по разработке препарата в 2021—2023 годах. Еще он утверждает сроки проведения доклинических и клинический испытаний. Разработкой вакцины займутся Министерство здравоохранения Белоруссии и Национальная академия наук (НАН). Их обеспечат всем необходимым оборудованием и комплектующими.

Фото: kremlin.ru

Использование вакцины от коронавируса «Спутник V» на своей территории одобрила Панама, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

Полететь из России с 1 апреля формально можно в Германию, Таджикистан, Узбекистан, Венесуэлу, Сирию и Шри-Ланку. Пока ни одна отечественная компания не сообщала о своих планах возобновить рейсы.

Экс-президента Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что российская вакцина «Спутник V» может быть доставлена в республику уже к концу апреля. Додон находится в Молдавии с двухдневным рабочим визитом, в четверг он встретился с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком.

Ирак ожидает в ближайшие месяцы первую поставку российской вакцины «Спутник V», на данном этапе необходимо определить возможный объем поставки и логистику, заявил министр здравоохранения страны Хасан Тамими.

Фото: Максим Платонов

За все время применения в стране вакцины от компании AstraZeneca и Оксфордского университета зарегистрировали 30 случаев тромбоза, говорится в еженедельном обзоре Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании. В 22 случаях речь шла о тромбозе церебральных венозных синусов, а в остальных восьми — о «других тромбозах».

Главный инфекционист США Энтони Фаучи не видит необходимости в использовании вакцины AstraZeneca для борьбы с коронавирусом в стране, даже если она будет одобрена национальным регулятором. В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

Фото: 1tv.ge

Борьба с пандемией коронавируса в Евросоюзе привела к тому, что около 6 млн человек лишились работы. Сильнее всего этот кризис ударил по молодежи, и Еврокомиссия работает над тем, чтобы в ЕС не выросло «потерянное поколение», сказал в интервью «РИА Новости» еврокомиссар по занятости и социальным правам Николас Шмит.



Алексей Нечаев