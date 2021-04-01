Новости общества

10:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Пять публичных приоритетов определили в Кабмине РТ на 2021 год

10:44, 01.04.2021
Пять публичных приоритетов определили в Кабмине РТ на 2021 год
Фото: Максим Платонов

В Кабинете министров РТ приняли пять публичных приоритетов на текущий год. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Выделены следующие приоритеты:

  • сдерживание роста цен и тарифов, повышение качества товаров и услуг;
  • повышение уровня доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий);
  • противодействие взяточничеству и коррупции;
  • снижение уровня безработицы;
  • противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Реестр был составлен на основе социологических исследований. 54,4% респондентов называли первый приоритет важнейшим. 50,1% выбрали второй приоритет. 38,4% опрошенных выступили за противодействие взяточничеству и коррупции. Снижение уровня безработицы беспокоит 26,7% респондентов. 25,7% выбрали противодействие распространению коронавирусной инфекции как важную проблему.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем