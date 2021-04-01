Пять публичных приоритетов определили в Кабмине РТ на 2021 год
В Кабинете министров РТ приняли пять публичных приоритетов на текущий год. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Выделены следующие приоритеты:
- сдерживание роста цен и тарифов, повышение качества товаров и услуг;
- повышение уровня доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий);
- противодействие взяточничеству и коррупции;
- снижение уровня безработицы;
- противодействие распространению коронавирусной инфекции.
Реестр был составлен на основе социологических исследований. 54,4% респондентов называли первый приоритет важнейшим. 50,1% выбрали второй приоритет. 38,4% опрошенных выступили за противодействие взяточничеству и коррупции. Снижение уровня безработицы беспокоит 26,7% респондентов. 25,7% выбрали противодействие распространению коронавирусной инфекции как важную проблему.ОбществоВласть Татарстан
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