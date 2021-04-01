Пять публичных приоритетов определили в Кабмине РТ на 2021 год

Фото: Максим Платонов

В Кабинете министров РТ приняли пять публичных приоритетов на текущий год. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Выделены следующие приоритеты:

сдерживание роста цен и тарифов, повышение качества товаров и услуг;

повышение уровня доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий);

противодействие взяточничеству и коррупции;

снижение уровня безработицы;

противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Реестр был составлен на основе социологических исследований. 54,4% респондентов называли первый приоритет важнейшим. 50,1% выбрали второй приоритет. 38,4% опрошенных выступили за противодействие взяточничеству и коррупции. Снижение уровня безработицы беспокоит 26,7% респондентов. 25,7% выбрали противодействие распространению коронавирусной инфекции как важную проблему.