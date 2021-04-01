Онищенко: россиянам никогда не следует отказываться от масок

России никогда не следует отказываться от масочного режима. Такое мнение выразил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

— Никогда. <...> Это должно быть элементом нашей культуры, — отметил он.

Речь идет не только о защите от коронавируса, но и от сезонных заболеваний. По его мнению, ношение масок должно быть элементом культуры.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Каждый год в нашу страну, на планету приходит вирус гриппа, он не один, там 200 [вирусов] одновременно, так почему не носить маску? Почему надо ждать, пока ты заболеешь, оттемпературишь свои семь дней, — приводит его слова ТАСС.

Маски носят жители Китая, Японии и Южной Кореи, напомнил бывший главный санитарный врач России.

Сегодня Верховный суд России отказался отменять обязательный масочный режим, который ввели прошлой весной из-за пандемии коронавируса. Суд отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов. Представители Роспотребнадзора заявили, что нормы издали в рамках полномочий главного санитарного врача, они не нарушают прав граждан.

Татьяна Леухина