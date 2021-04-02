Панама одобрила использование «Спутника V»

Использование вакцины от коронавируса «Спутник V» на своей территории одобрила Панама. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.



«Панама стала 59-й страной, одобрившей «Спутник V», — сказано в сообщении Twitter-аккаунта. Вакцину уже одобрили в государствах, население которых — более 1,5 млрд человек.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что власти страны подверглись нападкам, после того как одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Он отметил, что недовольных не волновала эффективность препарата и мнение специалистов.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что ФРГ может закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», даже если общее решение по этому вопросу в Евросоюзе не будет достигнуто.

Маргарита Головатенко