В Россельхознадзоре рассказали об объемах выпуска вакцины от COVID-19 для животных

В России объем выпуска вакцины «Карнивак-Ков» для животных может составить порядка 10 тысяч доз в сутки. Об этом заявили в пресс-службе Россельхознадзора.

К производству вакцины в промышленных масштабах готово приступить подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных». При соответствующем спросе мощности центра позволят выпускать порядка 10 тысяч доз в сутки, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле. В Россельхознадзоре заявили, что стоимость двух доз вакцины от коронавируса для животных составит 588 рублей. Для формирования иммунитета нужна двукратная вакцинация животных с интервалом 21 сутки.

