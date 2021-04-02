У кого в Татарстане выросли зарплаты в пандемийный год

Фото: Максим Платонов

Год назад, когда из-за ухудшения эпидситуации на фоне пандемии коронавируса в стране объявили нерабочие дни, зарплаты многих россиян пошли вниз. Больше всех потеряли в заработке сотрудники гостиничной отрасли: их доходы упали сразу на 30%. Также, по понятным причинам, значительно ухудшилось положение работников сферы общепита и туротрасли. Но были и те, у кого, напротив, в условиях локдауна зарплата только выросла, причем у некоторых более чем на 140%. Подробнее о тех, кто больше всех заработал и потерял в коронакризис — в обзоре «Реального времени».

Больше всех пострадали деятели культуры и работники гостиниц

Одним из самых неопределенных месяцев в условиях пандемии COVID-19 в прошлом году был апрель, когда сначала нерабочей объявили первую неделю апреля, а потом и весь месяц. Причем никто не знал, сколько продлится локдаун и как быть тем, кто в силу специфики своего бизнеса просто не мог перейти на удаленку. Естественно, это сказалось на зарплатах россиян, занятых в наиболее пострадавших отраслях. По многим видам экономической деятельности именно в апреле были зафиксированы самые низкие зарплаты.

Так, в Татарстане средние заработки доходов работников сфер культуры, спорта, организации досуга и развлечений снизился почти на четверть (-24%) — с 40 тысяч в январе до 30,4 тысячи рублей в апреле.

Потерял в зарплате (-18,1%) и персонал гостиниц, а также предприятий общепита. Их средние зарплаты упали с 25,1 тысячи до 20,5 тысячи рублей, причем больше всего пострадали именно работники отелей: зарплаты горничных и других сотрудников сократились на 30% — с 30,1 тысячи до 21 тысячи рублей.

Среднемесячная зарплата работающих в экономике Татарстана в 2020 году

Республика Татарстан 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 Изменение Изменение ВЭД/период январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь апрель к январю декабрь к январю Всего по обследуемым видам экономической деятельности 37 040 37 152 39 071 37 078 39 020 38 556 37 663 38 034 39 488 40 151 40 044 51 855 0,1% 40,0% СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 23 928 23 345 24 407 25 093 25 640 25 202 27 243 28 204 27 773 27 296 27 715 30 125 4,9% 25,9% Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 24 055 23 374 24 477 25 320 25 778 25 283 27 349 28 337 27 585 27 257 27 755 29 468 5,3% 22,5% Выращивание однолетних культур 24 162 23 475 24 176 23 406 26 746 26 168 28 794 28 771 28 139 26 674 28 068 29 368 -3,1% 21,5% Выращивание многолетних культур 16 631 16 590 16 000 14 307 15 406 15 390 19 118 19 898 20 667 28 725 28 225 26 770 -14,0% 61,0% Выращивание рассады 26 734 26 682 26 987 22 345 21 210 21 205 15 540 15 189 14 795 14 756 15 474 16 994 -16,4% -36,4% Животноводство 25 305 24 512 25 560 28 682 25 987 25 705 28 232 28 420 28 368 28 279 28 094 30 137 13,3% 19,1% Смешанное сельское хозяйство 21 094 20 521 21 312 22 018 24 038 22 847 23 803 27 100 25 437 25 658 25 701 26 747 4,4% 26,8% Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции 23 470 23 082 28 540 23 156 25 123 26 048 28 927 31 400 29 072 30 787 32 514 35 912 -1,3% 53,0% Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях 23 827 22 383 21 571 20 724 24 606 21 614 21 861 22 266 27 459 21 871 23 330 34 246 -13,0% 43,7% Лесоводство и лесозаготовки 21 118 22 744 23 294 20 934 23 376 23 956 25 644 26 063 31 764 28 371 27 267 43 042 -0,9% 103,8% Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 20 040 20 623 22 516 20 057 23 354 22 442 23 613 26 934 31 256 26 824 27 261 42 271 0,1% 110,9% Лесозаготовки 21 083 21 984 21 874 21 853 22 704 25 359 26 496 23 664 31 812 27 120 26 930 35 002 3,7% 66,0% Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок 24 185 30 002 27 810 21 775 24 501 25 674 29 849 27 516 33 033 34 953 27 885 59 612 -10,0% 146,5% Рыболовство и рыбоводство 28 246 23 570 17 561 14 528 14 631 17 410 17 720 18 594 18 926 20 185 21 473 22 312 -48,6% -21,0% Рыболовство 35 842 25 920 14 427 13 889 13 937 14 090 17 226 16 557 17 407 18 719 18 719 18 719 -61,2% -47,8% Рыбоводство 19 990 18 999 22 229 15 480 15 720 22 624 18 567 22 106 21 546 22 714 26 221 28 507 -22,6% 42,6% ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 60 730 57 796 64 787 61 831 55 234 58 651 59 931 61 913 62 860 58 754 59 632 101 661 1,8% 67,4% Добыча угля 12 267 12 267 14 000 12 967 13 667 13 667 13 667 14 230 15 055 15 055 15 055 15 055 5,7% 22,7% Добыча и обогащение бурого угля (лигнита) 12 267 12 267 14 000 12 967 13 667 13 667 13 667 14 230 15 055 15 055 15 055 15 055 5,7% 22,7% Добыча нефти и природного газа 72 225 69 476 77 376 88 098 68 262 73 433 72 066 73 711 73 215 67 866 67 208 134 697 22,0% 86,5% Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа 72 225 69 476 77 376 88 098 68 262 73 433 72 066 73 711 73 215 67 866 67 208 134 697 22,0% 86,5% Добыча прочих полезных ископаемых 20 864 20 298 21 228 18 865 20 630 20 879 21 440 24 734 21 736 25 210 25 938 23 559 -9,6% 12,9% Добыча камня, песка и глины 20 895 20 328 21 255 18 888 20 656 20 906 20 987 24 371 21 315 24 162 24 907 22 477 -9,6% 7,6% Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки 12 260 12 260 13 920 12 600 13 500 13 500 47 754 45 729 45 984 85 138 85 138 85 138 2,8% 594,4% Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 56 101 52 636 59 413 47 972 49 044 51 288 54 076 56 076 58 243 54 466 56 469 83 193 -14,5% 48,3% Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа 56 101 52 636 59 413 47 972 49 044 51 288 54 076 56 076 58 243 54 466 56 469 83 193 -14,5% 48,3% ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 42 391 40 732 42 953 42 712 41 756 42 502 44 518 43 437 43 696 45 476 44 654 52 061 0,8% 22,8% Производство пищевых продуктов 33 332 31 004 34 220 31 593 31 258 32 116 33 084 33 418 33 622 34 025 34 328 37 047 -5,2% 11,1% Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции 31 198 28 847 29 663 31 322 26 793 27 661 28 285 28 626 28 650 28 897 29 053 30 595 0,4% -1,9% Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 23 202 23 490 24 095 21 203 19 265 20 922 20 715 21 935 23 751 23 826 26 174 27 548 -8,6% 18,7% Переработка и консервирование фруктов и овощей 40 690 35 340 39 568 32 934 28 468 32 867 33 801 38 058 36 584 37 036 36 195 44 578 -19,1% 9,6% Производство растительных и животных масел и жиров 52 351 53 847 55 750 52 669 55 672 54 841 53 883 48 245 50 995 55 462 58 182 55 307 0,6% 5,6% Производство молочной продукции 33 990 31 459 34 419 31 506 33 685 33 885 34 716 34 286 34 655 33 182 33 828 37 194 -7,3% 9,4% Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов 34 454 34 678 35 906 37 186 33 755 41 538 38 055 40 544 40 593 41 835 38 968 37 510 7,9% 8,9% Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 23 320 22 213 24 335 22 200 20 066 21 187 23 773 24 734 24 200 24 941 24 741 29 616 -4,8% 27,0% Производство прочих пищевых продуктов 38 827 33 683 43 026 32 919 35 904 33 299 35 284 37 332 36 864 38 140 39 463 44 266 -15,2% 14,0% Производство готовых кормов для животных 46 144 39 655 45 971 43 848 45 802 47 766 42 663 41 999 42 439 42 166 41 397 42 889 -5,0% -7,1% Производство напитков 44 234 39 458 43 486 42 592 38 655 41 175 43 700 43 495 43 601 44 744 42 598 73 950 -3,7% 67,2% Производство напитков 44 234 39 458 43 486 42 592 38 655 41 175 43 700 43 495 43 601 44 744 42 598 73 950 -3,7% 67,2% Производство текстильных изделий 32 120 30 837 31 979 30 895 30 063 29 316 28 474 28 552 33 859 29 196 30 931 30 307 -3,8% -5,6% Подготовка и прядение текстильных волокон 12 300 12 300 13 100 12 500 12 900 12 900 12 908 13 216 13 666 13 666 13 666 13 666 1,6% 11,1% Производство текстильных тканей 84 544 90 993 89 025 74 317 71 133 68 476 32 370 34 089 36 484 36 925 37 240 36 780 -12,1% -56,5% Отделка тканей и текстильных изделий 33 840 33 840 34 167 28 013 32 233 32 233 32 231 35 634 40 623 40 623 40 623 40 623 -17,2% 20,0% Производство прочих текстильных изделий 31 733 30 430 31 604 30 679 29 789 29 043 28 286 28 249 33 673 28 740 30 554 29 909 -3,3% -5,7% Производство одежды 14 850 15 611 16 813 15 005 14 735 16 335 18 489 17 695 17 842 18 927 18 859 21 200 1,0% 42,8% Производство одежды, кроме одежды из меха 13 622 14 488 15 016 14 158 13 850 14 387 17 731 17 050 17 579 17 752 17 910 19 766 3,9% 45,1% Производство меховых изделий 27 204 27 204 27 465 22 520 25 909 25 909 25 906 27 897 30 990 29 562 29 562 29 562 -17,2% 8,7% Производство вязаных и трикотажных изделий одежды 24 228 24 197 31 474 21 450 21 163 32 490 25 064 22 773 18 886 28 065 25 571 31 548 -11,5% 30,2% Производство кожи и изделий из кожи 20 847 20 990 22 119 19 959 18 430 19 397 19 114 20 967 21 069 21 788 22 407 27 487 -4,3% 31,9% Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха 21 630 21 464 20 951 18 565 16 911 16 819 20 476 19 210 18 617 17 918 17 478 17 335 -14,2% -19,9% Производство обуви 20 375 20 680 22 908 20 889 19 496 21 254 18 211 22 163 22 733 24 426 25 800 34 524 2,5% 69,4% Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 37 750 33 921 35 692 34 893 35 222 33 641 35 006 33 609 33 828 33 731 35 711 36 225 -7,6% -4,0% Распиловка и строгание древесины 31 054 31 076 31 388 25 975 24 356 24 406 33 823 32 691 33 091 33 284 33 434 33 114 -16,4% 6,6% Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения 38 414 34 201 36 116 35 774 36 296 34 555 35 068 33 657 33 867 33 754 35 830 36 390 -6,9% -5,3% Производство бумаги и бумажных изделий 47 707 49 483 63 018 49 770 50 286 70 449 51 630 52 013 74 382 52 020 49 653 73 175 4,3% 53,4% Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона 41 775 43 547 68 184 43 856 44 316 48 140 45 177 43 940 48 398 46 361 46 045 53 195 5,0% 27,3% Производство изделий из бумаги и картона 48 084 49 883 62 685 50 164 50 689 71 951 52 097 52 588 76 232 52 431 49 918 74 648 4,3% 55,2% Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 35 437 38 174 36 961 35 604 35 904 38 361 38 211 39 665 37 842 41 188 40 465 41 613 0,5% 17,4% Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области 35 449 38 188 36 973 35 618 35 917 38 377 38 226 39 680 37 853 41 201 40 478 41 626 0,5% 17,4% Копирование записанных носителей информации 18 450 18 450 19 650 14 950 17 150 16 500 16 475 18 215 21 415 21 415 21 415 22 415 -19,0% 21,5% Производство кокса и нефтепродуктов 65 477 65 368 64 312 81 927 67 738 67 711 66 527 66 258 64 826 66 492 68 946 78 953 25,1% 20,6% Производство нефтепродуктов 65 496 65 387 64 330 81 955 67 758 67 731 66 546 66 277 64 842 66 509 68 964 78 975 25,1% 20,6% Агломерация угля, антрацита и бурого угля (лигнита) и производство термоуглей 23 625 23 625 23 850 19 550 22 500 22 500 22 500 24 876 28 359 28 359 28 359 28 359 -17,2% 20,0% Производство химических веществ и химических продуктов 56 518 54 015 56 290 61 578 67 890 57 794 60 455 58 466 56 352 58 687 57 039 61 531 9,0% 8,9% Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах 58 020 55 398 58 073 65 001 71 846 59 620 62 439 60 236 57 901 60 126 58 366 61 267 12,0% 5,6% Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов 70 567 65 584 65 380 61 387 93 339 64 508 64 740 86 021 72 561 64 086 69 191 93 804 -13,0% 32,9% Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик 34 040 34 647 34 822 29 990 31 146 31 217 36 726 33 001 35 920 28 204 27 318 32 103 -11,9% -5,7% Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств 51 541 50 735 51 468 48 849 50 156 51 046 58 676 52 983 51 337 59 601 55 483 68 786 -5,2% 33,5% Производство прочих химических продуктов 46 295 44 797 45 633 47 056 48 052 48 829 44 544 45 367 46 100 46 034 46 960 53 514 1,6% 15,6% Производство химических волокон 91 753 57 528 55 450 56 371 93 430 62 786 62 096 58 668 57 314 51 844 54 103 65 677 -38,6% -28,4% Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 37 201 37 776 38 854 37 387 37 327 38 711 45 985 41 891 42 457 39 962 38 585 67 390 0,5% 81,2% Производство фармацевтических субстанций 33 543 32 165 36 134 28 671 33 349 32 935 45 839 46 247 48 320 24 261 25 678 26 376 -14,5% -21,4% Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 37 225 37 882 38 877 37 444 37 375 38 807 45 990 41 760 42 294 40 446 39 028 68 785 0,6% 84,8% Производство резиновых и пластмассовых изделий 53 866 36 275 39 744 37 325 36 888 37 478 40 291 41 499 40 133 40 934 42 652 42 343 -30,7% -21,4% Производство резиновых изделий 79 496 38 345 43 362 42 266 43 958 40 464 43 901 43 609 43 876 43 588 43 190 43 557 -46,8% -45,2% Производство изделий из пластмасс 34 318 34 695 36 986 33 507 31 216 35 057 37 404 39 823 37 183 38 873 42 237 41 409 -2,4% 20,7% Производство прочей неметаллической минеральной продукции 36 839 38 103 38 993 36 740 36 454 36 463 37 667 37 963 37 005 39 180 38 007 41 441 -0,3% 12,5% Производство стекла и изделий из стекла 45 839 43 854 47 218 44 694 48 539 37 568 50 090 42 021 47 337 49 075 47 335 48 152 -2,5% 5,0% Производство огнеупорных изделий 88 572 93 732 71 872 70 511 69 305 66 445 73 756 69 862 55 592 76 666 79 355 83 641 -20,4% -5,6% Производство строительных керамических материалов 34 320 31 697 32 947 32 392 33 926 32 420 32 432 34 779 31 285 33 792 33 649 36 791 -5,6% 7,2% Производство прочих фарфоровых и керамических изделий 14 700 26 500 14 900 26 800 13 400 26 800 44 200 17 300 16 900 22 450 21 100 45 550 82,3% 209,9% Производство цемента, извести и гипса 24 998 28 028 30 466 28 477 28 924 29 112 30 932 30 952 29 258 30 024 27 936 30 642 13,9% 22,6% Производство изделий из бетона, цемента и гипса 30 744 31 975 33 557 31 443 30 898 33 381 32 801 34 700 33 130 35 168 34 148 37 454 2,3% 21,8% Резка, обработка и отделка камня 12 218 12 218 12 994 10 971 12 359 12 359 10 000 11 111 10 000 11 111 12 963 27 778 -10,2% 127,4% Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки 61 122 69 442 63 198 57 104 51 673 54 153 56 371 54 880 54 360 57 171 53 842 60 771 -6,6% -0,6% Производство металлургическое 34 017 32 214 34 478 30 041 30 650 32 714 35 897 34 295 34 843 33 451 32 742 34 453 -11,7% 1,3% Производство чугуна, стали и ферросплавов 41 346 39 851 42 784 37 978 41 604 40 307 43 377 42 049 43 248 40 972 39 655 42 684 -8,1% 3,2% Производство стальных труб, полых профилей и фитингов 35 744 34 358 36 600 32 434 31 754 34 458 38 843 35 440 34 532 34 844 33 777 36 433 -9,3% 1,9% Производство прочих стальных изделий первичной обработкой 31 745 31 148 31 618 34 108 35 901 38 575 43 387 43 380 43 851 42 094 38 631 41 173 7,4% 29,7% Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива 17 317 17 317 17 483 14 333 16 492 16 492 16 494 33 783 38 513 38 513 38 513 38 513 -17,2% 122,4% Литье металлов 26 788 22 703 25 176 17 717 15 693 19 665 21 977 19 992 20 777 20 464 22 091 19 492 -33,9% -27,2% Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 34 518 35 655 36 714 32 321 32 506 34 086 36 472 36 231 36 554 38 053 37 482 40 743 -6,4% 18,0% Производство строительных металлических конструкций и изделий 30 619 32 231 33 679 30 319 29 764 31 927 33 760 35 184 35 034 35 846 35 717 38 975 -1,0% 27,3% Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей 18 365 18 365 18 536 15 270 17 509 17 509 17 159 17 463 18 518 17 817 17 817 17 817 -16,9% -3,0% Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления 20 326 17 522 17 851 14 649 17 355 15 770 14 487 14 926 14 514 16 605 14 838 13 167 -27,9% -35,2% Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии 13 304 13 820 13 779 12 147 14 319 14 421 22 068 21 753 22 628 19 196 19 136 19 223 -8,7% 44,5% Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов 39 524 40 497 41 304 36 988 36 576 37 120 40 824 40 124 41 216 41 513 40 733 44 689 -6,4% 13,1% Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий 40 844 41 843 40 554 34 393 33 102 36 861 15 192 10 914 13 139 14 089 14 616 17 477 -15,8% -57,2% Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 54 464 46 950 48 309 44 984 43 150 54 952 50 219 50 117 47 772 58 920 52 537 75 919 -17,4% 39,4% Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) 64 212 64 212 64 823 53 155 62 291 62 291 62 290 68 868 78 510 78 510 78 510 78 510 -17,2% 22,3% Производство компьютеров и периферийного оборудования 105 848 61 572 48 555 35 227 42 221 67 515 53 667 47 914 61 798 73 063 71 937 135 945 -66,7% 28,4% Производство коммуникационного оборудования 53 618 50 758 81 896 62 027 48 459 48 175 60 685 52 353 54 937 63 018 55 611 78 706 15,7% 46,8% Производство бытовой электроники 51 343 52 748 58 883 43 549 55 774 55 874 61 113 45 485 42 501 48 785 44 959 52 805 -15,2% 2,8% Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов 57 364 48 074 46 602 45 419 43 403 52 050 51 292 53 684 48 677 63 100 53 495 79 393 -20,8% 38,4% Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях 31 576 31 576 31 877 26 139 30 072 30 072 23 739 25 652 26 623 28 927 28 927 28 927 -17,2% -8,4% Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования 34 389 37 765 39 130 39 153 39 643 72 886 42 279 38 365 39 628 41 761 46 158 56 827 13,9% 65,2% Производство электрического оборудования 37 369 38 030 38 292 33 932 36 553 37 513 42 499 40 863 42 159 43 207 46 227 46 322 -9,2% 24,0% Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры 39 276 39 291 40 136 36 663 41 126 38 172 43 521 41 693 43 021 44 581 45 304 46 495 -6,7% 18,4% Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей 33 195 31 067 32 115 34 747 31 098 33 205 36 052 38 604 36 239 40 863 35 347 27 594 4,7% -16,9% Производство кабелей и кабельной арматуры 45 449 42 145 43 144 40 621 45 479 42 569 41 719 70 171 36 957 44 409 46 828 62 387 -10,6% 37,3% Производство электрических ламп и осветительного оборудования 40 387 32 683 36 987 29 038 27 062 33 613 46 881 28 886 45 527 45 273 33 222 31 091 -28,1% -23,0% Производство бытовых приборов 32 245 36 568 34 450 29 283 28 095 36 784 39 489 38 272 39 995 39 511 50 653 44 139 -9,2% 36,9% Производство прочего электрического оборудования 41 080 45 947 47 467 40 008 37 885 37 804 48 836 48 307 47 217 49 730 51 404 108 200 -2,6% 163,4% Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 39 644 39 079 41 294 36 967 39 346 47 142 35 452 40 482 41 340 43 918 40 964 47 308 -6,8% 19,3% Производство машин и оборудования общего назначения 39 026 39 642 41 953 35 654 39 785 51 285 33 436 40 674 41 796 45 856 41 247 48 129 -8,6% 23,3% Производство прочих машин и оборудования общего назначения 37 788 37 015 39 517 40 852 39 203 39 797 38 328 39 246 40 495 39 363 37 533 44 948 8,1% 18,9% Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства 37 971 40 505 44 444 42 471 41 543 43 047 44 628 44 889 39 599 42 125 41 552 50 260 11,9% 32,4% Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов 36 380 36 238 36 463 31 268 31 954 32 686 35 216 38 368 42 007 44 481 43 880 45 938 -14,1% 26,3% Производство прочих машин специального назначения 50 360 37 822 37 807 35 242 35 459 37 316 38 917 39 331 40 851 40 786 43 828 44 623 -30,0% -11,4% Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 35 885 40 213 43 141 46 281 37 931 40 314 50 803 43 779 43 025 48 485 44 671 61 158 29,0% 70,4% Производство автотранспортных средств 34 216 38 619 42 247 46 942 36 914 39 462 51 899 43 004 41 802 48 250 43 372 62 789 37,2% 83,5% Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов 61 289 57 817 56 661 54 197 50 229 49 909 43 433 42 584 44 925 40 069 49 038 56 149 -11,6% -8,4% Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 41 492 45 575 46 113 43 936 42 077 43 793 46 727 46 770 47 657 49 564 49 485 55 163 5,9% 32,9% Производство прочих транспортных средств и оборудования 46 731 45 738 46 784 45 513 45 251 46 338 46 041 45 503 49 692 47 244 51 584 57 350 -2,6% 22,7% Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава 34 525 34 923 31 829 31 843 32 410 31 197 37 301 33 609 33 994 33 915 32 389 33 590 -7,8% -2,7% Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования 47 384 47 828 49 862 49 875 47 284 47 540 47 414 46 399 51 483 49 078 50 575 61 795 5,3% 30,4% Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки 12 300 12 300 13 325 12 275 13 000 13 000 13 000 13 581 14 432 14 432 14 432 14 432 -0,2% 17,3% Производство мебели 22 488 23 790 24 249 17 023 16 276 16 920 21 355 21 870 22 874 26 618 26 905 27 541 -24,3% 22,5% Производство мебели 22 488 23 790 24 249 17 023 16 276 16 920 21 355 21 870 22 874 26 618 26 905 27 541 -24,3% 22,5% Производство прочих готовых изделий 32 007 32 131 33 032 29 329 27 748 27 958 30 698 30 729 31 748 33 346 33 379 34 490 -8,4% 7,8% Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров 15 474 15 556 15 509 12 439 11 499 11 832 20 225 20 174 19 696 12 946 12 674 12 769 -19,6% -17,5% Производство спортивных товаров 33 355 33 355 33 673 27 611 16 482 16 482 17 388 18 918 20 973 21 152 21 152 21 152 -17,2% -36,6% Производство игр и игрушек 12 300 12 300 22 775 20 700 22 125 22 125 23 759 23 513 23 723 27 511 27 511 27 511 68,3% 123,7% Производство медицинских инструментов и оборудования 42 111 42 289 43 615 39 072 37 987 38 014 39 760 39 926 41 407 42 994 43 197 44 743 -7,2% 6,2% Производство изделий, не включенных в другие группировки 20 250 20 332 20 753 18 289 17 292 17 511 22 297 21 870 22 339 24 631 24 323 25 084 -9,7% 23,9% Ремонт и монтаж машин и оборудования 43 721 36 572 39 096 36 730 37 630 36 200 41 381 42 315 45 153 43 483 43 343 48 592 -16,0% 11,1% Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования 43 699 36 534 39 033 36 725 37 659 36 210 41 394 42 288 45 130 43 485 43 285 48 580 -16,0% 11,2% Монтаж промышленных машин и оборудования 46 586 41 497 47 466 37 375 33 746 34 727 39 860 45 335 47 765 43 284 51 159 50 355 -19,8% 8,1% ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 43 874 49 987 46 052 44 292 57 505 46 708 46 782 54 797 42 263 47 760 51 456 84 850 1,0% 93,4% Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 43 874 49 987 46 052 44 292 57 505 46 708 46 782 54 797 42 263 47 760 51 456 84 850 1,0% 93,4% Производство, передача и распределение электроэнергии 50 075 65 852 54 247 53 317 65 065 58 612 55 960 63 931 49 285 57 272 65 584 114 377 6,5% 128,4% Производство и распределение газообразного топлива 44 731 43 241 42 776 41 640 84 594 39 119 41 979 67 318 36 603 45 861 46 862 53 328 -6,9% 19,2% Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 35 894 33 635 37 486 34 206 34 338 34 700 36 164 35 679 35 458 35 776 34 855 61 305 -4,7% 70,8% ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 31 275 30 351 31 298 29 435 30 047 29 944 32 098 32 593 34 733 32 540 31 867 39 889 -5,9% 27,5% Забор, очистка и распределение воды 32 695 31 189 32 916 32 275 32 592 33 488 34 484 35 232 39 440 34 811 33 180 46 652 -1,3% 42,7% Забор, очистка и распределение воды 32 695 31 189 32 916 32 275 32 592 33 488 34 484 35 232 39 440 34 811 33 180 46 652 -1,3% 42,7% Сбор и обработка сточных вод 30 035 28 710 29 360 28 834 29 353 29 001 30 899 30 765 30 979 30 973 29 812 39 461 -4,0% 31,4% Сбор и обработка сточных вод 30 035 28 710 29 360 28 834 29 353 29 001 30 899 30 765 30 979 30 973 29 812 39 461 -4,0% 31,4% Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 32 468 32 849 32 953 28 028 28 899 27 750 30 929 31 498 32 605 31 584 32 886 32 432 -13,7% -0,1% Сбор отходов 34 753 34 154 34 752 29 421 29 463 28 068 29 826 30 156 30 906 29 897 30 352 30 676 -15,3% -11,7% Обработка и утилизация отходов 30 905 36 132 30 688 27 405 29 853 25 146 23 049 25 622 21 695 21 026 21 227 29 227 -11,3% -5,4% Деятельность по обработке вторичного сырья 28 836 30 336 30 223 25 681 27 742 27 511 33 128 33 802 35 703 34 689 37 293 35 179 -10,9% 22,0% Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 23 579 22 114 22 838 21 672 23 229 22 402 25 845 26 443 25 649 27 182 25 972 29 547 -8,1% 25,3% Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 23 579 22 114 22 838 21 672 23 229 22 402 25 845 26 443 25 649 27 182 25 972 29 547 -8,1% 25,3% СТРОИТЕЛЬСТВО 30 548 30 664 31 364 28 524 29 827 30 332 31 821 31 533 31 991 35 266 34 301 39 553 -6,6% 29,5% Строительство зданий 30 912 31 062 31 279 28 579 28 357 29 013 29 362 29 991 30 629 34 144 35 291 39 180 -7,5% 26,7% Разработка строительных проектов 16 347 16 347 23 908 21 018 22 760 22 760 26 200 26 467 27 878 24 541 24 541 24 541 28,6% 50,1% Строительство жилых и нежилых зданий 30 935 31 085 31 291 28 592 28 368 29 025 29 371 30 001 30 637 34 171 35 321 39 222 -7,6% 26,8% Строительство инженерных сооружений 31 304 30 423 33 396 32 303 41 134 40 088 42 243 38 562 38 343 42 064 35 461 51 279 3,2% 63,8% Строительство автомобильных и железных дорог 30 908 29 358 31 666 33 278 45 082 42 720 48 131 42 116 42 388 45 922 36 549 59 339 7,7% 92,0% Строительство инженерных коммуникаций 31 245 31 834 32 694 28 109 27 863 30 804 27 500 28 601 28 113 32 044 32 334 32 998 -10,0% 5,6% Строительство прочих инженерных сооружений 34 415 36 185 47 884 31 423 28 111 31 338 34 929 37 412 35 123 40 313 36 195 41 838 -8,7% 21,6% Работы строительные специализированные 29 500 30 118 30 354 26 236 25 410 26 594 28 587 29 203 29 873 32 538 31 941 32 529 -11,1% 10,3% Разборка и снос зданий, подготовка строительного участка 33 207 34 455 31 883 27 596 26 194 26 677 24 780 28 024 29 470 36 548 34 826 32 349 -16,9% -2,6% Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ 28 033 28 625 30 096 25 410 24 306 25 807 28 778 29 233 30 439 29 989 29 556 31 069 -9,4% 10,8% Работы строительные отделочные 21 596 21 368 21 815 19 357 17 241 17 437 13 436 13 460 13 606 25 367 25 630 25 591 -10,4% 18,5% Работы строительные специализированные прочие 32 328 32 740 32 748 29 446 30 264 31 668 36 188 35 376 34 345 37 864 37 486 38 371 -8,9% 18,7% ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 31 846 31 105 31 963 29 307 27 797 28 303 31 533 31 781 32 805 33 988 34 416 38 378 -8,0% 20,5% Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 34 768 33 699 34 732 30 884 29 507 30 004 33 499 33 542 34 156 38 887 37 371 41 294 -11,2% 18,8% Торговля автотранспортными средствами 39 627 38 877 40 472 35 310 34 266 35 572 41 101 41 550 41 062 45 869 44 164 48 341 -10,9% 22,0% Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 30 275 32 027 32 537 29 977 28 181 28 045 33 754 33 785 35 037 35 814 34 347 36 995 -1,0% 22,2% Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 34 929 30 754 31 903 28 031 26 931 27 429 28 044 27 743 28 433 37 226 35 777 40 830 -19,8% 16,9% Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов 40 824 40 824 41 212 33 794 38 880 38 880 18 620 20 535 23 410 23 410 23 410 23 410 -17,2% -42,7% Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 34 204 34 236 34 449 31 859 29 966 30 553 34 403 34 465 37 709 37 874 39 299 43 841 -6,9% 28,2% Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе 38 793 39 304 37 959 34 648 32 320 32 866 43 863 43 757 46 286 49 650 48 247 51 161 -10,7% 31,9% Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными 31 150 31 779 32 479 32 126 27 359 29 080 27 385 28 380 27 491 38 451 32 568 40 204 3,1% 29,1% Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 33 987 32 133 33 038 32 661 32 158 31 600 34 087 31 971 31 335 34 257 34 422 40 018 -3,9% 17,7% Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами 35 422 35 013 35 406 31 153 29 632 30 973 35 081 35 493 39 934 39 536 38 872 43 902 -12,1% 23,9% Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием 33 580 32 499 32 884 30 139 26 241 26 000 24 791 23 022 23 633 31 191 30 257 30 768 -10,2% -8,4% Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями 39 978 38 976 40 400 35 320 32 804 34 615 33 962 33 271 33 518 44 498 45 923 51 935 -11,7% 29,9% Торговля оптовая специализированная прочая 31 954 33 662 33 242 31 565 28 934 29 531 33 830 34 890 41 914 34 893 39 949 44 302 -1,2% 38,6% Торговля оптовая неспециализированная 32 951 32 370 32 596 29 346 28 223 28 208 33 716 34 500 35 748 36 759 37 197 39 683 -10,9% 20,4% Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 28 622 27 300 28 695 26 415 25 219 25 690 28 359 28 858 28 088 28 914 29 201 32 712 -7,7% 14,3% Торговля розничная в неспециализированных магазинах 28 219 27 611 29 741 28 369 27 481 26 851 28 266 28 241 27 234 27 808 28 462 31 311 0,5% 11,0% Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах 18 962 17 259 18 265 16 145 16 770 15 946 19 201 19 607 19 985 19 514 19 780 20 522 -14,9% 8,2% Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 32 539 31 668 31 633 31 888 30 780 33 754 34 241 36 897 30 803 30 884 30 396 49 331 -2,0% 51,6% Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 38 816 36 579 38 401 32 881 33 252 37 166 41 739 40 881 40 321 41 016 41 461 49 763 -15,3% 28,2% Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 31 685 27 220 29 388 32 337 26 727 26 342 28 838 29 557 29 842 31 747 31 184 30 854 2,1% -2,6% Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 16 724 16 621 16 715 13 723 11 462 11 448 15 824 16 140 17 240 19 068 19 075 19 651 -17,9% 17,5% Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 30 355 29 084 29 316 22 319 20 068 22 380 27 970 29 160 29 367 31 707 31 650 33 067 -26,5% 8,9% Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 33 706 33 706 33 912 28 102 31 679 31 679 23 668 22 814 23 063 25 940 25 940 25 940 -16,6% -23,0% Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 30 326 30 442 31 496 27 980 27 471 31 008 39 208 38 792 41 919 41 187 43 188 41 103 -7,7% 35,5% ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 35 506 34 659 36 498 38 423 33 690 34 827 37 734 39 993 36 619 38 292 36 623 46 786 8,2% 31,8% Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 37 623 37 183 38 852 43 986 36 517 35 354 39 760 43 495 38 288 39 613 37 360 51 050 16,9% 35,7% Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки 51 866 45 466 48 165 49 413 40 951 42 896 53 047 45 967 46 425 49 512 44 269 47 207 -4,7% -9,0% Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки 50 559 52 135 49 302 52 968 47 817 47 041 52 521 49 397 47 153 53 407 47 005 55 193 4,8% 9,2% Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 31 017 30 485 30 724 24 163 24 709 27 969 31 894 31 810 32 859 32 134 31 156 35 245 -22,1% 13,6% Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 33 790 33 814 36 367 31 216 29 890 30 177 35 218 34 670 34 581 35 316 33 467 43 336 -7,6% 28,3% Деятельность трубопроводного транспорта 58 207 57 155 58 872 141 674 82 988 64 933 59 060 93 098 54 100 57 228 54 292 102 956 143,4% 76,9% Деятельность водного транспорта 25 910 24 280 26 599 25 167 30 056 30 583 33 755 33 809 33 747 42 599 44 685 40 400 -2,9% 55,9% Деятельность морского грузового транспорта 30 880 30 880 31 170 25 560 29 410 29 410 29 410 29 410 37 068 37 068 37 068 37 068 -17,2% 20,0% Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 40 864 40 873 41 393 36 466 38 475 37 238 29 432 29 238 29 331 32 104 34 577 26 415 -10,8% -35,4% Деятельность внутреннего водного грузового транспорта 20 497 18 123 21 189 21 039 26 557 27 702 35 277 35 427 35 224 45 994 47 800 44 305 2,6% 116,1% Деятельность воздушного и космического транспорта 110 873 111 870 146 356 114 328 107 657 106 935 113 184 127 111 111 124 112 696 116 447 120 308 3,1% 8,5% Деятельность пассажирского воздушного транспорта 111 104 112 105 146 751 114 625 107 884 107 160 113 445 127 441 111 299 112 877 116 646 120 526 3,2% 8,5% Деятельность грузового воздушного транспорта и космического транспорта 62 820 62 820 63 420 52 000 59 820 59 820 59 825 59 825 75 403 75 403 75 403 75 403 -17,2% 20,0% Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 28 839 27 518 28 969 25 273 24 441 24 634 30 651 30 319 30 235 32 774 30 641 37 141 -12,4% 28,8% Деятельность по складированию и хранению 33 582 32 584 34 254 28 201 27 989 28 860 29 932 28 565 28 301 32 247 29 024 39 165 -16,0% 16,6% Деятельность транспортная вспомогательная 27 929 26 550 27 954 24 708 23 743 23 797 30 824 30 795 30 785 32 931 31 152 36 446 -11,5% 30,5% Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 32 359 29 676 30 307 30 023 31 797 52 522 34 623 33 851 34 736 35 440 38 016 38 797 -7,2% 19,9% Деятельность почтовой связи общего пользования 34 091 31 050 31 717 31 719 33 596 56 779 35 616 34 834 35 526 36 184 38 938 39 561 -7,0% 16,0% Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность 19 112 19 125 19 481 16 930 16 478 17 156 22 046 21 555 24 291 25 699 25 729 28 433 -11,4% 48,8% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 25 096 24 542 25 720 20 547 19 241 21 191 22 486 22 893 23 724 25 482 25 141 27 976 -18,1% 11,5% Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 29 535 28 026 28 711 21 098 20 851 22 859 25 069 28 332 26 090 28 002 27 856 29 417 -28,6% -0,4% Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 30 075 28 138 29 298 20 966 19 834 21 885 24 174 25 369 25 815 27 966 27 279 27 503 -30,3% -8,6% Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 26 953 27 515 26 700 22 003 23 735 25 278 27 459 44 845 28 962 28 995 29 990 38 369 -18,4% 42,4% Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах 23 661 23 661 23 886 19 586 22 534 22 534 21 018 20 410 22 678 28 542 28 542 28 542 -17,2% 20,6% Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 26 865 27 737 24 963 21 765 27 667 29 434 27 628 28 726 25 491 27 134 30 087 35 313 -19,0% 31,4% Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 23 733 23 465 24 769 20 368 18 745 20 688 21 751 21 368 23 088 24 813 24 431 27 594 -14,2% 16,3% Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 23 251 22 687 23 423 18 773 17 200 19 232 20 726 20 488 21 052 24 488 24 089 25 061 -19,3% 7,8% Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания 25 199 25 448 27 688 23 488 21 629 23 548 24 380 23 463 27 123 26 207 25 837 33 090 -6,8% 31,3% Подача напитков 14 269 14 197 14 320 11 764 12 462 12 485 10 602 14 345 16 497 13 835 13 835 13 835 -17,6% -3,0% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 51 903 50 721 51 754 54 246 49 115 51 739 53 156 50 323 52 828 54 422 55 053 74 096 4,5% 42,8% Деятельность издательская 29 931 30 395 30 775 27 576 29 444 29 820 32 183 31 611 33 182 34 252 35 301 45 917 -7,9% 53,4% Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности 29 838 30 303 30 683 27 508 29 357 29 736 32 100 31 704 33 106 34 035 35 177 45 874 -7,8% 53,7% Издание программного обеспечения 56 929 56 929 57 471 47 114 54 214 54 214 54 212 9 078 46 018 55 558 48 794 50 717 -17,2% -10,9% Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот 25 033 23 706 27 213 19 877 30 016 21 808 20 344 20 166 30 263 23 345 21 705 28 201 -20,6% 12,7% Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 25 033 23 706 27 213 19 877 30 016 21 808 20 344 20 166 30 263 23 345 21 705 28 201 -20,6% 12,7% Деятельность в области телевизионного и радиовещания 29 944 32 115 31 871 28 111 31 962 30 267 32 058 32 209 33 542 35 431 35 356 38 409 -6,1% 28,3% Деятельность в области радиовещания 20 536 20 587 21 000 17 542 17 146 16 975 21 260 21 178 21 781 27 977 27 997 28 746 -14,6% 40,0% Деятельность в области телевизионного вещания 34 292 37 501 36 968 32 924 38 658 36 537 39 437 39 782 41 648 40 580 40 476 45 141 -4,0% 31,6% Деятельность в сфере телекоммуникаций 40 336 40 514 43 010 56 202 41 585 40 364 42 762 43 770 43 282 42 504 42 913 58 388 39,3% 44,8% Деятельность в области связи на базе проводных технологий 39 240 38 863 40 085 54 085 39 927 39 687 41 243 41 526 40 510 41 247 40 668 57 744 37,8% 47,2% Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий 45 169 47 806 55 739 65 343 48 855 43 292 49 312 53 653 55 681 48 126 52 928 61 269 44,7% 35,6% Деятельность в области телекоммуникаций прочая 25 742

22 850 18 750 21 550 21 550 21 563 21 563 27 177 27 177 27 177 27 177 -27,2% 5,6% Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 72 764 69 400 69 184 68 574 64 985 71 764 74 185 67 668 72 915 76 665 78 144 103 631 -5,8% 42,4% Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 72 764 69 400 69 184 68 574 64 985 71 764 74 185 67 668 72 915 76 665 78 144 103 631 -5,8% 42,4% Деятельность в области информационных технологий 34 902 36 476 38 060 34 639 35 402 36 084 36 979 34 470 34 800 35 959 34 920 52 752 -0,8% 51,1% Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет 37 133 38 625 39 862 35 507 36 151 37 336 38 416 36 109 36 316 37 774 36 706 57 411 -4,4% 54,6% Деятельность в области информационных услуг прочая 25 200 26 728 30 075 30 812 32 305 31 186 31 639 28 292 29 124 29 163 28 169 35 419 22,3% 40,6% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 48 689 58 115 60 756 54 133 56 577 51 994 56 746 57 153 56 682 60 656 58 403 83 992 11,2% 72,5% Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 49 045 60 289 62 139 54 561 58 415 52 474 57 524 58 521 57 576 62 161 59 622 87 293 11,2% 78,0% Денежное посредничество 48 925 61 690 63 786 55 582 59 632 53 171 57 632 58 980 57 319 62 778 58 518 88 754 13,6% 81,4% Деятельность холдинговых компаний 37 137 37 261 47 653 34 906 68 262 37 147 55 351 38 774 26 185 43 307 44 090 59 815 -6,0% 61,1% Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций 38 182 38 182 35 000 35 593 37 185 37 185 38 548 38 548 38 548 38 105 38 105 38 105 -6,8% -0,2% Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 50 720 51 409 51 014 48 290 48 356 47 930 56 871 56 241 62 220 58 428 70 183 77 191 -4,8% 52,2% Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения 46 815 45 583 53 087 55 062 46 276 51 430 54 228 47 710 53 419 51 434 48 989 60 001 17,6% 28,2% Страхование 45 928 45 118 52 768 55 016 45 645 49 327 53 631 47 257 53 115 51 139 48 722 58 996 19,8% 28,5% Деятельность негосударственных пенсионных фондов 64 500 54 811 59 525 55 974 58 514 92 577 65 872 56 575 59 467 57 319 54 335 80 179 -13,2% 24,3% Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования 46 669 48 239 53 553 41 786 45 320 41 867 41 561 52 069 40 263 49 338 57 389 74 827 -10,5% 60,3% Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения 51 384 53 708 61 506 45 818 51 691 45 441 48 031 64 399 46 221 59 337 72 285 97 418 -10,8% 89,6% Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения 28 266 26 866 21 698 22 847 18 641 23 457 19 306 17 953 19 808 20 669 17 978 18 346 -19,2% -35,1% Деятельность по управлению фондами 119 669 119 669 120 808 99 062 105 953 105 953 105 877 106 588 132 493 134 686 134 686 134 686 -17,2% 12,5% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 29 424 28 974 30 012 25 795 26 076 25 767 27 517 27 400 28 535 28 924 29 113 34 471 -12,3% 17,2% Операции с недвижимым имуществом 29 424 28 974 30 012 25 795 26 076 25 767 27 517 27 400 28 535 28 924 29 113 34 471 -12,3% 17,2% Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 38 927 39 457 40 797 36 076 33 352 34 517 41 755 43 432 46 417 42 070 41 639 39 165 -7,3% 0,6% Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 28 069 28 258 28 756 24 072 24 035 24 206 33 415 33 850 35 777 36 303 36 354 40 008 -14,2% 42,5% Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 29 697 28 965 30 210 26 198 26 707 26 160 24 982 24 616 25 421 25 954 26 210 32 385 -11,8% 9,1% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 50 769 52 856 58 620 50 953 51 784 48 170 52 060 51 546 53 054 56 387 57 016 77 332 0,4% 52,3% Деятельность в области права и бухгалтерского учета 33 744 33 255 37 111 47 425 30 626 32 016 38 915 38 256 38 043 40 668 39 931 56 465 40,5% 67,3% Деятельность в области права 33 729 33 997 32 976 31 391 26 783 26 709 43 329 41 893 43 034 56 384 56 314 56 962 -6,9% 68,9% Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию 33 748 33 004 38 512 52 915 31 934 33 829 37 545 37 132 36 496 35 820 34 890 56 312 56,8% 66,9% Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления 52 296 52 278 63 631 51 547 50 226 50 295 55 568 57 571 57 096 57 345 54 994 84 682 -1,4% 61,9% Деятельность головных офисов 65 286 64 586 81 382 61 757 60 762 59 666 58 986 64 927 61 414 59 082 58 902 88 393 -5,4% 35,4% Консультирование по вопросам управления 39 136 40 086 44 403 41 201 40 177 41 530 51 740 49 674 52 361 55 402 50 572 80 372 5,3% 105,4% Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 48 488 47 405 47 670 45 537 44 681 46 693 50 654 51 166 48 583 49 136 48 270 71 099 -6,1% 46,6% Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях 47 865 44 678 44 427 41 353 39 181 43 874 48 569 48 136 45 718 49 138 48 011 68 397 -13,6% 42,9% Технические испытания, исследования, анализ и сертификация 50 999 58 311 60 349 60 468 63 982 56 670 58 805 62 731 59 604 49 132 49 266 81 204 18,6% 59,2% Научные исследования и разработки 55 949 62 339 63 796 55 244 66 226 65 320 64 151 60 800 65 242 65 996 75 233 91 510 -1,3% 63,6% Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 56 625 63 263 64 444 55 725 66 331 65 698 64 521 61 716 65 366 66 542 75 819 90 765 -1,6% 60,3% Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 36 473 36 119 44 254 40 630 62 873 53 309 51 358 32 271 61 280 48 850 56 802 114 856 11,4% 214,9% Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 104 545 110 932 162 522 86 851 107 346 35 407 52 901 52 544 76 815 121 591 97 329 112 528 -16,9% 7,6% Деятельность рекламная 116 016 123 566 188 496 96 017 116 822 28 471 49 324 50 012 77 941 133 681 104 487 122 236 -17,2% 5,4% Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 58 564 61 855 64 505 53 099 58 857 63 305 71 607 66 189 70 983 58 662 60 573 62 203 -9,3% 6,2% Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 20 320 20 267 20 514 17 217 18 474 18 486 19 854 21 124 23 124 25 263 27 454 29 375 -15,3% 44,6% Деятельность в области фотографии 12 200 12 200 13 116 11 108 12 484 12 484 12 485 17 661 21 749 21 749 21 749 21 749 -9,0% 78,3% Деятельность по письменному и устному переводу 13 418 13 418 13 534 11 325 12 786 12 786 13 139 13 963 17 367 17 065 17 065 17 065 -15,6% 27,2% Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки 24 171 24 090 24 255 20 360 21 514 21 505 24 288 24 644 25 590 29 195 32 727 35 787 -15,8% 48,1% Деятельность ветеринарная 23 558 35 550 32 620 29 816 32 398 36 050 32 662 35 021 31 918 29 788 34 981 57 688 26,6% 144,9% Деятельность ветеринарная 23 558 35 550 32 620 29 816 32 398 36 050 32 662 35 021 31 918 29 788 34 981 57 688 26,6% 144,9% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 26 964 26 437 26 754 27 499 25 445 25 078 27 354 27 132 27 468 27 226 27 032 33 403 2,0% 23,9% Аренда и лизинг 30 888 29 256 31 761 27 400 27 251 27 636 30 095 32 086 32 558 32 780 31 705 33 327 -11,3% 7,9% Аренда и лизинг автотранспортных средств 25 727 26 060 26 208 22 896 21 561 22 577 22 564 23 690 25 621 31 504 31 321 33 153 -11,0% 28,9% Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения 17 078 17 052 17 103 14 494 28 776 28 770 21 229 20 833 21 866 21 124 21 132 21 225 -15,1% 24,3% Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств 32 884 30 858 33 966 29 304 28 164 28 493 31 018 33 551 33 716 33 976 32 617 34 412 -10,9% 4,6% Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав 18 581 18 581 18 750 15 481 17 723 17 723 41 837 39 985 41 070 28 160 28 160 28 160 -16,7% 51,6% Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 22 029 20 992 22 980 22 472 21 314 21 324 23 255 21 195 21 965 21 278 21 654 31 475 2,0% 42,9% Деятельность агентств по подбору персонала 21 105 21 215 21 436 20 090 19 404 19 633 21 186 18 330 18 303 11 160 11 413 11 529 -4,8% -45,4% Деятельность агентств по временному трудоустройству 18 469 18 578 18 635 15 566 15 222 15 343 11 024 11 780 11 552 11 226 11 255 12 085 -15,7% -34,6% Деятельность по подбору персонала прочая 27 826 22 170 28 397 30 738 28 070 27 707 27 069 25 087 27 512 28 806 29 334 46 088 10,5% 65,6% Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 19 878 19 838 20 263 16 386 14 646 14 775 16 499 17 405 19 786 22 469 22 368 22 832 -17,6% 14,9% Деятельность туристических агентств и туроператоров 19 978 19 937 20 367 16 465 14 663 14 795 16 613 17 560 19 987 22 774 22 669 23 147 -17,6% 15,9% Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность 13 787 13 787 13 913 11 526 13 719 13 719 12 934 12 586 13 546 12 985 12 985 12 985 -16,4% -5,8% Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований 27 323 27 557 27 100 30 956 27 204 26 639 22 795 23 348 23 838 22 170 21 907 22 895 13,3% -16,2% Деятельность частных охранных служб 27 378 27 614 27 156 31 037 27 262 26 694 22 826 23 379 23 873 22 202 21 940 22 935 13,4% -16,2% Деятельность систем обеспечения безопасности 14 866 14 640 14 284 12 410 13 308 13 628 13 214 13 657 13 233 13 023 12 169 11 278 -16,5% -24,1% Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 27 647 26 430 27 252 25 797 24 890 24 855 28 582 28 271 28 455 30 267 30 344 32 394 -6,7% 17,2% Деятельность по комплексному обслуживанию помещений 50 088 49 696 51 108 51 253 49 874 49 432 44 471 43 908 43 979 46 171 46 632 49 603 2,3% -1,0% Деятельность по чистке и уборке 20 306 18 794 19 740 17 609 16 613 16 791 20 137 19 795 19 908 21 312 21 045 22 312 -13,3% 9,9% Предоставление услуг по благоустройству ландшафта 12 190 12 190 13 040 12 200 16 308 16 308 16 648 16 648 20 223 20 223 20 223 20 223 0,1% 65,9% Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса 36 231 34 640 33 734 31 839 33 393 31 736 50 233 47 456 45 669 46 289 45 613 79 118 -12,1% 118,4% Деятельность административно-хозяйственная и вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации 16 822 16 909 17 346 23 154 17 551 17 596 46 563 23 090 16 043 12 662 12 814 11 261 37,6% -33,1% Деятельность центров обработки телефонных вызовов 27 155 21 287 21 550 17 175 18 163 19 751 14 137 16 911 22 332 21 829 20 510 20 749 -36,8% -23,6% Деятельность по организации конференций и выставок 53 518 47 932 49 940 27 125 29 371 30 293 24 317 25 845 47 851 28 460 31 791 54 840 -49,3% 2,5% Деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки 37 450 36 956 35 710 34 371 37 478 35 012 52 193 50 220 48 127 49 608 48 780 85 759 -8,2% 129,0% ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 35 657 39 226 42 759 40 349 42 921 53 944 45 792 42 273 47 308 42 288 41 277 83 756 13,2% 134,9% Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению 35 657 39 226 42 759 40 349 42 921 53 944 45 792 42 273 47 308 42 288 41 277 83 756 13,2% 134,9% Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера 33 047 37 390 45 869 41 071 47 471 54 588 52 341 43 574 57 609 44 249 43 872 94 606 24,3% 186,3% Предоставление государственных услуг обществу 39 049 40 619 41 024 39 998 40 727 52 620 42 525 40 513 40 102 41 539 40 935 73 064 2,4% 87,1% Деятельность в области обязательного социального обеспечения 22 947 40 013 35 327 38 099 28 901 62 134 26 973 49 734 38 250 34 162 24 021 106 374 66,0% 363,6% ОБРАЗОВАНИЕ 29 568 30 893 31 731 29 520 44 795 36 377 19 922 22 586 32 957 30 692 34 568 42 221 -0,2% 42,8% Образование 29 568 30 893 31 731 29 520 44 795 36 377 19 922 22 586 32 957 30 692 34 568 42 221 -0,2% 42,8% Образование общее 26 172 26 637 28 043 26 206 43 595 27 512 14 001 21 573 29 129 26 615 28 388 32 381 0,1% 23,7% Образование профессиональное 42 945 47 835 44 378 43 184 45 713 76 265 45 755 26 169 46 316 46 914 58 222 78 803 0,6% 83,5% Обучение профессиональное 52 786 59 559 49 161 39 011 37 875 33 598 36 844 38 866 45 812 51 655 51 981 57 048 -26,1% 8,1% Образование дополнительное 29 522 30 334 35 485 28 444 52 643 26 672 14 947 23 402 36 922 30 742 36 473 47 172 -3,7% 59,8% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 37 942 37 329 38 072 37 358 42 331 42 717 42 411 42 013 40 336 42 997 38 585 47 053 -1,5% 24,0% Деятельность в области здравоохранения 38 857 38 077 38 964 38 139 43 156 43 570 43 325 43 135 41 420 44 454 39 225 47 660 -1,8% 22,7% Деятельность больничных организаций 38 898 38 110 39 143 39 120 44 829 45 066 45 377 45 101 42 910 45 990 39 813 48 467 0,6% 24,6% Медицинская и стоматологическая практика 42 412 42 320 43 135 36 582 37 647 38 785 32 415 32 110 31 782 36 250 36 141 41 356 -13,7% -2,5% Деятельность в области медицины прочая 35 230 33 846 33 935 33 513 37 866 38 601 40 475 40 778 40 893 42 190 38 311 48 426 -4,9% 37,5% Деятельность по уходу с обеспечением проживания 26 901 27 111 26 220 28 377 35 514 35 513 34 864 29 772 26 906 25 998 32 696 38 536 5,5% 43,3% Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

40 700 53 273 36 813 40 900 42 600 56 313 69 000 80 500 80 500 65 500 102 800 н/д н/д Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 26 901 27 108 26 213 28 374 35 512 35 510 34 856 29 762 26 893 25 985 32 688 38 521 5,5% 43,2% Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 30 859 32 548 32 330 31 174 33 167 33 420 32 519 32 476 32 224 31 095 31 982 43 234 1,0% 40,1% Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 30 869 32 276 30 928 30 824 32 988 32 139 32 172 32 205 30 738 30 666 31 602 41 747 -0,1% 35,2% Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 30 148 39 083 65 934 39 535 37 471 63 312 39 064 37 596 59 044 38 833 38 550 70 492 31,1% 133,8% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 39 990 38 609 55 948 30 400 41 526 35 537 31 368 37 525 50 161 42 444 41 582 53 734 -24,0% 34,4% Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 33 970 35 366 44 918 31 231 59 509 33 844 25 804 29 890 57 608 35 231 38 943 52 155 -8,1% 53,5% Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 33 970 35 366 44 918 31 231 59 509 33 844 25 804 29 890 57 608 35 231 38 943 52 155 -8,1% 53,5% Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 26 463 25 603 34 191 23 671 36 998 29 062 25 074 23 880 43 410 25 994 25 833 39 318 -10,6% 48,6% Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 26 463 25 603 34 191 23 671 36 998 29 062 25 074 23 880 43 410 25 994 25 833 39 318 -10,6% 48,6% Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей 29 819 25 660 19 409 17 086 14 399 18 183 28 868 33 337 41 606 26 973 26 989 23 982 -42,7% -19,6% Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари 29 972 25 794 19 509 17 193 14 530 18 349 29 104 33 605 41 936 27 223 27 251 24 204 -42,6% -19,2% Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 48 512 45 804 70 819 33 159 35 576 39 505 36 831 47 193 49 925 53 236 50 037 61 322 -31,6% 26,4% Деятельность в области спорта 51 398 48 388 76 280 34 987 37 021 41 699 38 629 50 410 52 446 56 156 52 500 64 731 -31,9% 25,9% Деятельность в области отдыха и развлечений 24 704 24 584 25 847 18 071 23 433 21 397 21 355 21 238 28 301 26 502 27 523 31 513 -26,9% 27,6% ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 29 734 31 388 30 825 27 324 28 305 30 984 30 769 31 656 33 535 33 310 32 368 38 848 -8,1% 30,7% Деятельность общественных организаций 38 070 41 053 40 571 37 202 38 509 43 325 43 388 42 869 45 478 42 010 39 161 49 242 -2,3% 29,3% Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций 51 466 45 078 50 732 42 560 45 791 69 972 62 225 68 907 65 476 57 487 50 937 62 671 -17,3% 21,8% Деятельность профессиональных союзов 61 245 74 630 63 457 65 014 65 487 66 098 67 255 62 674 75 634 62 204 63 189 76 911 6,2% 25,6% Деятельность прочих общественных организаций 23 742 24 470 26 715 22 196 23 123 24 654 26 405 26 197 25 065 27 916 24 100 31 853 -6,5% 34,2% Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 23 774 23 611 23 999 20 062 19 778 20 290 24 030 26 187 29 131 29 421 29 544 29 270 -15,6% 23,1% Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 25 354 25 151 25 621 21 537 20 306 20 992 25 670 28 755 31 538 32 575 32 746 32 358 -15,1% 27,6% Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 19 271 19 271 19 390 15 900 18 292 18 292 20 149 19 761 23 119 21 543 21 543 21 543 -17,5% 11,8% Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 26 670 27 963 26 907 23 490 24 781 27 009 23 628 25 228 26 270 28 218 28 383 34 438 -11,9% 29,1% Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 26 670 27 963 26 907 23 490 24 781 27 009 23 628 25 228 26 270 28 218 28 383 34 438 -11,9% 29,1% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ 37 067 37 067 37 067 37 067 35 725 35 725 34 000 34 000 34 000 36 425 36 425 36 425 0,0% -1,7% Деятельность экстерриториальных организаций и органов 37 067 37 067 37 067 37 067 35 725 35 725 34 000 34 000 34 000 36 425 36 425 36 425 0,0% -1,7% Деятельность экстерриториальных организаций и органов 37 067 37 067 37 067 37 067 35 725 35 725 34 000 34 000 34 000 36 425 36 425 36 425 0,0% -1,7% Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания услуг) 24 090 23 394 24 240 25 458 25 818 25 244 27 255 28 153 27 490 27 037 27 444 29 020 5,7% 20,5% Растениеводство 01.1+01.2+01.3 24 138 23 466 24 151 23 322 26 588 26 019 28 628 28 598 27 981 26 576 27 938 29 229 -3,4% 21,1% Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки 36 041 35 987 37 048 31 531 33 265 35 546 38 162 36 361 36 407 40 613 39 039 42 691 -12,5% 18,5% Ведущие отрасли экономики 43 283 42 732 45 604 44 601 42 755 43 075 45 743 45 701 45 336 46 943 46 125 58 976 3,0% 36,3% Производство прочих транспортных средств, не включенных в другие группировки 46 904 41 267 40 039 34 395 41 172 45 074 42 867 44 625 46 324 43 475 57 659 44 448 -26,7% -5,2% Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности «Промышленность» на основе ОКВЭД2 (КДЕС Ред. 2) 43 953 43 032 45 060 44 370 44 336 44 102 45 793 45 996 45 068 46 484 46 305 59 827 0,9% 36,1%

Впрочем, наибольшее падение доходов произошло, как ни странно, у рыболовов. Работники сферы деятельности «рыболовство» потеряли аж 61,2% своих зарплат, среднемесячный заработк упал с 35,8 тысячи до 13,9 тысячи рублей.

Вполовину (-49,3%) снизилось довольствие организаторов конференций и выставок. Если в начале года они получали в среднем 53,5 тысячи, то в апреле их заработок в среднем достигал лишь 27,1 тысячи рублей.

Кто заработал больше всех?

Но были и те, кто, напротив, сумел заработать больше обычного в условиях локдауна. Так работники в области добычи нефти и нефтяного (попутного) газа получили зарплату в апреле (88,1 тыс. руб.) на 22% больше январской (72,2 тыс. руб.).

В обрабатывающем производстве нефтепродуктов прибавка к зарплате также была на четверть выше 82 тыс. руб. против 65,5 тыс. руб.



Но наибольший рост (+143,4%) зарплаты наблюдался у работников в сфере деятельности трубопроводного транспорта — 141,7 тыс. руб. против 58,2 тыс. руб.



Судя по смежности отраслей выросших зарплат, вероятно, работники получили премию за отчетный период. Также считают и в Минтруда Татарстана.



— Скорее всего, это, так называемся «тринадцатая», годовая премия, именно она бывает в это время, — пояснила Клара Тазетдинова, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

Того же мнения и Марсель Салихов, кандидат экономических наук, научный сотрудник факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ:

— Скорее всего это был годовой бонус. В крупных компаниях выплачивают годовые бонусы где-то в марте — апреле, когда подвели итоги года, посчитали финансовые результаты.

При этом рост зарплат в ежемесячной динамике наблюдается по многим отраслям и к концу года.

Возможно, именно эти нюансы отразились в совокупном результате, показав итоговый рост заработных плат в республике. Всего по обследуемым видам экономической деятельности за 2020 год в Татарстане средняя зарплата выросла на 5,7% с 37 442 руб. в 2019 году до 39 558 руб.

Как сказала Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье, в конце 2020 года 16% соискателей республики, работающих по найму, сообщили, что уровень их зарплаты относительно начала года увеличился. Больше половины, а именно 55%, сообщили, что он остался неизменным. Еще 25% отметили, что зарплата стала меньше.

Как бы это ни парадоксально выглядело, но наибольший рост заработных плат в укрупненных группах по видам деятельности был в деятельности «предоставление прочих видов услуг» (13,4%) с 27,8 тыс. руб. в 2019 г. до 31,5 тыс. руб. в 2020 г. В этой укрупненной группе зарплаты выросли у работников общественных организаций на 22,2% (с 34 тыс. руб. в 2019 г. до 41,6 тыс. руб. в 2020 г.). А также у ремонтников компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения на 22% (с 20,3 тыс. руб. до 24,7тыс. руб.).

Среднемесячная зарплата в Татарстане за 3 года

Республика Татарстан 2018 2019 2020 Изменение ВЭД/период январь- декабрь январь-декабрь январь-декабрь 2019-2020 гг. Всего по обследуемым видам экономической деятельности 35 155 37 442 39 588 5,7% СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 21 861 23 831 26 285 10,3% Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 21 912 23 891 26 296 10,1% Выращивание однолетних культур 21 186 25 034 26 465 5,7% Выращивание многолетних культур 16 385 21 429 19 048 -11,1% Выращивание рассады 20 572 26 141 20 960 -19,8% Животноводство 22 787 24 601 27 177 10,5% Смешанное сельское хозяйство 20 378 19 394 23 988 23,7% Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции 23 650 24 937 28 242 13,3% Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях 22 210 22 065 23 518 6,6% Лесоводство и лесозаготовки 21 635 23 201 26 456 14,0% Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 20 715 21 917 25 607 16,8% Лесозаготовки 20 894 22 387 25 552 14,1% Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок 25 744 28 109 30 278 7,7% Рыболовство и рыбоводство 12 343 12 375 17 996 45,4% Рыболовство 11 924 12 682 16 054 26,6% Рыбоводство 13 734 12 068 21 124 75,0% ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 58 879 61 285 63 549 3,7% Добыча угля 18 700 12 800 14 242 11,3% Добыча и обогащение бурого угля (лигнита) 18 700 12 800 14 242 11,3% Добыча нефти и природного газа 68 782 72 705 78 113 7,4% Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа 68 782 72 705 78 113 7,4% Добыча прочих полезных ископаемых 25 005 27 566 22 050 -20,0% Добыча камня, песка и глины 24 768 27 930 21 711 -22,3% Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки 37 348 23 178 55 489 139,4% Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 52 074 54 897 56 421 2,8% Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа 52 074 54 897 56 421 2,8% ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 38 087 41 646 43 908 5,4% Производство пищевых продуктов 29 932 31 602 33 265 5,3% Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции 24 089 26 086 29 054 11,4% Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 21 372 23 584 22 966 -2,6% Переработка и консервирование фруктов и овощей 34 694 35 485 36 220 2,1% Производство растительных и животных масел и жиров 46 339 50 382 53 934 7,1% Производство молочной продукции 34 899 31 466 33 880 7,7% Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов 31 750 34 203 37 946 10,9% Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 22 952 24 963 23 914 -4,2% Производство прочих пищевых продуктов 33 222 35 254 37 391 6,1% Производство готовых кормов для животных 36 100 42 537 43 479 2,2% Производство напитков 40 393 45 384 44 979 -0,9% Производство напитков 40 393 45 384 44 979 -0,9% Производство текстильных изделий 32 142 29 912 30 628 2,4% Подготовка и прядение текстильных волокон



13 221 н/д Производство текстильных тканей 29 114 25 790 43 705 69,5% Отделка тканей и текстильных изделий

21 154 35 687 68,7% Производство прочих текстильных изделий 32 159 30 141 30 307 0,5% Производство одежды 16 986 15 712 17 266 9,9% Производство одежды, кроме одежды из меха 16 099 14 920 16 180 8,4% Производство меховых изделий 16 940 18 017 27 532 52,8% Производство вязаных и трикотажных изделий одежды 22 766 20 602 25 674 24,6% Производство кожи и изделий из кожи 20 708 21 367 21 187 -0,8% Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха 20 348 19 699 18 922 -3,9% Производство обуви 20 868 22 733 22 710 -0,1% Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 31 863 32 831 34 947 6,4% Распиловка и строгание древесины 21 118 33 174 29 802 -10,2% Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения 33 119 32 800 35 337 7,7% Производство бумаги и бумажных изделий 52 316 54 616 56 928 4,2% Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона 42 672 40 424 47 701 18,0% Производство изделий из бумаги и картона 52 846 55 469 57 566 3,8% Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 28 331 34 190 38 294 12,0% Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области 28 348 34 201 38 307 12,0% Копирование записанных носителей информации 23 998 25 927 19 022 -26,6% Производство кокса и нефтепродуктов 61 817 66 071 68 723 4,0% Производство нефтепродуктов 61 847 66 140 68 742 3,9% Агломерация угля, антрацита и бурого угля (лигнита) и производство термоуглей 13 000 14 644 24 912 70,1% Производство химических веществ и химических продуктов 48 776 55 191 58 879 6,7% Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах 49 603 56 805 60 686 6,8% Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов 53 777 43 058 72 889 69,3% Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик 32 251 30 706 32 379 5,4% Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств 50 693 50 522 54 153 7,2% Производство прочих химических продуктов 39 723 45 186 46 959 3,9% Производство химических волокон 52 222 60 835 62 848 3,3% Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 30 180 35 629 41 975 17,8% Производство фармацевтических субстанций 20 190 25 020 30 844 23,3% Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 30 640 35 874 42 254 17,8% Производство резиновых и пластмассовых изделий 37 599 37 238 40 773 9,5% Производство резиновых изделий 45 269 42 314 45 832 8,3% Производство изделий из пластмасс 31 071 32 697 36 823 12,6% Производство прочей неметаллической минеральной продукции 30 225 35 584 37 980 6,7% Производство стекла и изделий из стекла 38 562 42 499 46 578 9,6% Производство огнеупорных изделий 57 074 100 398 70 291 -30,0% Производство строительных керамических материалов 27 171 30 833 33 402 8,3% Производство прочих фарфоровых и керамических изделий 22 129 34 756 22 358 -35,7% Производство цемента, извести и гипса 22 267 27 164 29 165 7,4% Производство изделий из бетона, цемента и гипса 26 870 32 174 33 320 3,6% Резка, обработка и отделка камня 11 562 12 973 12 735 -1,8% Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки 45 777 49 254 57 699 17,1% Производство металлургическое 30 628 32 760 33 330 1,7% Производство чугуна, стали и ферросплавов 39 068 40 019 41 328 3,3% Производство стальных труб, полых профилей и фитингов 33 850 34 337 34 954 1,8% Производство прочих стальных изделий первичной обработкой 32 063 34 614 37 942 9,6% Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива 19 867 18 309 26 743 46,1% Литье металлов 18 706 21 650 21 092 -2,6% Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 32 342 36 122 35 982 -0,4% Производство строительных металлических конструкций и изделий 33 797 33 723 33 718 0,0% Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей 14 383 16 856 17 708 5,1% Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления 12 274 18 356 16 054 -12,5% Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии 13 716 19 954 17 557 -12,0% Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов 34 285 39 389 40 094 1,8% Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий 35 849 38 126 25 962 -31,9% Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 43 559 48 954 52 308 6,9% Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)

45 875 68 585 49,5% Производство компьютеров и периферийного оборудования

78 762 67 871 -13,8% Производство коммуникационного оборудования

46 763 59 200 26,6% Производство бытовой электроники

25 941 49 828 92,1% Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов

51 352 53 373 3,9% Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях

34 040 28 852 -15,2% Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования

40 763 44 000 7,9% Производство электрического оборудования 35 597 36 856 40 335 9,4% Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры 35 197 36 998 41 850 13,1% Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей 19 862 32 777 34 134 4,1% Производство кабелей и кабельной арматуры 39 003 40 497 46 028 13,7% Производство электрических ламп и осветительного оборудования 36 670 32 973 35 314 7,1% Производство бытовых приборов 34 261 37 146 37 458 0,8% Производство прочего электрического оборудования 51 002 41 217 49 538 20,2% Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 35 326 40 216 41 071 2,1% Производство машин и оборудования общего назначения 35 780 40 543 41 491 2,3% Производство прочих машин и оборудования общего назначения 32 681 38 697 39 605 2,3% Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства 35 883 39 594 42 723 7,9% Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов 42 709 53 188 38 314 -28,0% Производство прочих машин специального назначения 37 059 40 452 40 276 -0,4% Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 38 275 42 154 44 615 5,8% Производство автотранспортных средств 38 849 42 189 44 095 4,5% Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов 47 780 46 581 48 629 4,4% Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 36 102 41 939 46 499 10,9% Производство прочих транспортных средств и оборудования 43 481 46 204 47 779 3,4% Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава 33 855 33 885 33 597 -0,9% Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования

47 628 49 707 4,4% Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки 12 275 12 625 13 588 7,6% Производство мебели 20 177 22 679 22 357 -1,4% Производство мебели 20 177 22 679 22 357 -1,4% Производство прочих готовых изделий 24 663 26 010 31 320 20,4% Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров 21 241 17 653 15 109 -14,4% Производство музыкальных инструментов 15 600



н/д Производство спортивных товаров 25 767 31 557 23 640 -25,1% Производство игр и игрушек

16 071 25 364 57,8% Производство медицинских инструментов и оборудования 36 293 41 507 41 192 -0,8% Производство изделий, не включенных в другие группировки 12 024 16 025 21 004 31,1% Ремонт и монтаж машин и оборудования 36 835 38 905 41 073 5,6% Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования 36 785 38 851 41 057 5,7% Монтаж промышленных машин и оборудования 43 028 45 295 43 077 -4,9% ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 48 195 48 498 51 323 5,8% Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 48 195 48 498 51 323 5,8% Производство, передача и распределение электроэнергии 56 660 58 767 62 776 6,8% Производство и распределение газообразного топлива 43 635 44 560 48 995 10,0% Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 38 388 36 964 37 414 1,2% ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 26 924 28 960 32 166 11,1% Забор, очистка и распределение воды 29 894 32 127 34 942 8,8% Забор, очистка и распределение воды 29 894 32 127 34 942 8,8% Сбор и обработка сточных вод 27 327 30 320 30 663 1,1% Сбор и обработка сточных вод 27 327 30 320 30 663 1,1% Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 26 817 24 760 31 269 26,3% Сбор отходов 25 270 21 782 31 063 42,6% Обработка и утилизация отходов 38 815 40 444 27 280 -32,5% Деятельность по обработке вторичного сырья 25 169 25 981 31 958 23,0% Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 20 124 26 734 24 526 -8,3% Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 20 124 26 734 24 526 -8,3% СТРОИТЕЛЬСТВО 30 590 32 021 32 247 0,7% Строительство зданий 29 064 31 105 31 507 1,3% Разработка строительных проектов

12 607 24 691 95,9% Строительство жилых и нежилых зданий 29 064 31 128 31 523 1,3% Строительство инженерных сооружений 30 625 36 753 38 364 4,4% Строительство автомобильных и железных дорог 35 085 39 844 40 921 2,7% Строительство инженерных коммуникаций 19 913 25 420 30 252 19,0% Строительство прочих инженерных сооружений 39 374 43 428 36 335 -16,3% Работы строительные специализированные 32 419 30 530 29 619 -3,0% Разборка и снос зданий, подготовка строительного участка 28 204 30 685 30 522 -0,5% Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ 37 738 29 355 28 815 -1,8% Работы строительные отделочные 21 001 23 917 19 688 -17,7% Работы строительные специализированные прочие 29 518 34 680 34 230 -1,3% ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 28 334 30 945 31 977 3,3% Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 31 590 34 661 34 337 -0,9% Торговля автотранспортными средствами 37 233 42 402 40 259 -5,1% Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 33 754 36 465 32 597 -10,6% Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 25 859 28 077 31 528 12,3% Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов 29 046 34 156 33 729 -1,3% Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 29 697 33 251 35 315 6,2% Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе 36 051 34 114 41 611 22,0% Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными 35 159 31 567 31 538 -0,1% Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 24 091 29 799 33 447 12,2% Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами 32 339 32 340 36 014 11,4% Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием 35 867 35 540 28 912 -18,6% Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями 36 123 39 736 38 876 -2,2% Торговля оптовая специализированная прочая 28 192 35 000 34 991 0,0% Торговля оптовая неспециализированная 27 133 29 901 33 387 11,7% Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 26 084 27 415 28 198 2,9% Торговля розничная в неспециализированных магазинах 25 326 26 818 28 307 5,6% Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах 17 517 17 798 18 547 4,2% Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 30 539 33 041 33 825 2,4% Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 35 851 34 608 39 385 13,8% Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 27 018 30 158 29 706 -1,5% Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 22 170 17 538 16 137 -8,0% Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 28 737 29 184 28 092 -3,7% Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 28 119 12 369 28 612 131,3% Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 14 050 24 202 36 073 49,1% ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 34 959 34 495 37 382 8,4% Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 37 510 38 953 39 827 2,2% Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки 45 977 46 692 47 118 0,9% Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки 47 994 50 316 50 363 0,1% Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 27 772 32 813 30 231 -7,9% Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 33 539 33 767 34 161 1,2% Деятельность трубопроводного транспорта 62 990 65 705 73 670 12,1% Деятельность водного транспорта 18 421 32 388 33 194 2,5% Деятельность морского грузового транспорта 12 760 29 271 32 303 10,4% Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 14 655 25 046 34 355 37,2% Деятельность внутреннего водного грузового транспорта 20 417 34 287 32 800 -4,3% Деятельность воздушного и космического транспорта 107 186 107 680 116 534 8,2% Деятельность пассажирского воздушного транспорта 107 996 108 439 116 780 7,7% Деятельность грузового воздушного транспорта и космического транспорта 13 409 21 100 65 713 211,4% Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 30 083 24 205 29 201 20,6% Деятельность по складированию и хранению 33 225 27 170 31 273 15,1% Деятельность транспортная вспомогательная 29 357 23 724 28 711 21,0% Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 24 375 29 429 35 154 19,5% Деятельность почтовой связи общего пользования 24 658 30 206 36 645 21,3% Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность 21 501 20 632 20 467 -0,8% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 21 808 24 139 23 801 -1,4% Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 24 785 31 077 26 282 -15,4% Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 25 139 32 193 25 730 -20,1% Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 24 673 29 625 29 691 0,2% Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах 14 831 17 876 23 826 33,3% Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 23 889 26 728 27 641 3,4% Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 21 065 22 864 23 074 0,9% Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 18 752 19 953 21 992 10,2% Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания 24 275 28 482 25 585 -10,2% Подача напитков 24 629 24 045 13 445 -44,1% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 45 120 48 247 53 990 11,9% Деятельность издательская 25 765 28 397 32 422 14,2% Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности 25 765 28 397 32 331 13,9% Издание программного обеспечения



50 104 н/д Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот 24 833 25 864 24 247 -6,3% Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 24 848 25 864 24 247 -6,3% Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений 14 900



н/д Деятельность в области телевизионного и радиовещания 32 185 36 019 32 681 -9,3% Деятельность в области радиовещания 29 247 24 029 22 389 -6,8% Деятельность в области телевизионного вещания 33 659 39 921 38 582 -3,4% Деятельность в сфере телекоммуникаций 40 893 41 661 44 592 7,0% Деятельность в области связи на базе проводных технологий 39 240 39 664 42 858 8,1% Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий 48 604 49 874 52 212 4,7% Деятельность в области спутниковой связи 47 946 45 043

н/д Деятельность в области телекоммуникаций прочая



23 682 н/д Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 66 727 64 707 73 944 14,3% Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 66 727 64 707 73 944 14,3% Деятельность в области информационных технологий 25 804 31 059 36 913 18,8% Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет 25 493 30 899 38 676 25,2% Деятельность в области информационных услуг прочая 27 925 32 180 29 845 -7,3% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 50 528 52 957 58 692 10,8% Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 52 878 55 171 60 051 8,8% Денежное посредничество 54 182 56 055 60 676 8,2% Деятельность холдинговых компаний 45 596 55 052 43 826 -20,4% Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций

32 873 36 955 12,4% Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 43 246 48 886 56 272 15,1% Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения 38 631 44 447 51 146 15,1% Страхование 38 113 43 883 50 532 15,2% Деятельность негосударственных пенсионных фондов 51 599 57 398 63 277 10,2% Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования 41 126 37 536 48 692 29,7% Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения 53 638 53 953 56 258 4,3% Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения 22 413 22 884 21 616 -5,5% Деятельность по управлению фондами 71 771 85 010 119 804 40,9% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 24 263 27 013 28 581 5,8% Операции с недвижимым имуществом 24 263 27 013 28 581 5,8% Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 45 481 53 160 39 790 -25,1% Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 23 139 28 825 30 796 6,8% Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 24 136 26 064 27 416 5,2% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 45 677 51 510 55 082 6,9% Деятельность в области права и бухгалтерского учета 37 425 35 508 38 819 9,3% Деятельность в области права 26 414 21 453 39 748 85,3% Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию 42 545 42 504 38 518 -9,4% Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления 54 187 56 482 57 521 1,8% Деятельность головных офисов 62 411 68 896 65 600 -4,8% Консультирование по вопросам управления 47 601 41 499 48 868 17,8% Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 45 649 47 351 50 023 5,6% Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях 45 116 45 626 47 581 4,3% Технические испытания, исследования, анализ и сертификация 48 363 56 859 59 230 4,2% Научные исследования и разработки 57 161 65 411 66 011 0,9% Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 56 820 66 021 66 430 0,6% Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 65 313 46 231 52 943 14,5% Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 37 388 75 762 94 369 24,6% Деятельность рекламная 32 741 80 044 101 314 26,6% Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 58 779 57 080 62 249 9,1% Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 19 630 17 194 21 778 26,7% Деятельность специализированная в области дизайна 13 154 12 947

н/д Деятельность в области фотографии 15 925 13 090 16 596 26,8% Деятельность по письменному и устному переводу 14 079 13 653 14 550 6,6% Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки 20 416 18 444 25 415 37,8% Деятельность ветеринарная 28 111 30 626 34 284 11,9% Деятельность ветеринарная 28 111 30 626 34 284 11,9% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 22 696 24 664 27 399 11,1% Аренда и лизинг 28 776 27 545 30 622 11,2% Аренда и лизинг автотранспортных средств 20 736 20 177 26 137 29,5% Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения 23 989 18 132 21 480 18,5% Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств 30 904 29 401 31 901 8,5% Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав

18 267 31 099 70,3% Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 18 618 26 148 22 823 -12,7% Деятельность агентств по подбору персонала 11 777 23 779 19 488 -18,0% Деятельность агентств по временному трудоустройству 20 081 24 693 15 257 -38,2% Деятельность по подбору персонала прочая 28 123 31 486 29 931 -4,9% Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 17 049 15 305 18 977 24,0% Деятельность туристических агентств и туроператоров 17 411 14 748 19 120 29,6% Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность 13 504 23 857 13 147 -44,9% Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований 23 782 24 854 24 987 0,5% Деятельность частных охранных служб 23 781 24 886 25 032 0,6% Деятельность систем обеспечения безопасности 25 909 14 792 13 139 -11,2% Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 15 802 17 578 28 034 59,5% Деятельность по комплексному обслуживанию помещений

28 717 47 426 65,1% Деятельность по чистке и уборке 15 802 17 262 19 504 13,0% Предоставление услуг по благоустройству ландшафта



16 489 н/д Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса 28 354 33 354 46 181 38,5% Деятельность административно-хозяйственная и вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации 22 386 26 497 19 047 -28,1% Деятельность центров обработки телефонных вызовов 16 864 23 507 20 679 -12,0% Деятельность по организации конференций и выставок 64 394 71 746 34 657 -51,7% Деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки 29 734 31 928 49 831 56,1% ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 41 851 44 114 46 404 5,2% Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению 41 851 44 114 46 404 5,2% Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера 42 989 47 591 49 495 4,0% Предоставление государственных услуг обществу 41 434 41 796 44 376 6,2% Деятельность в области обязательного социального обеспечения 37 307 39 476 42 226 7,0% ОБРАЗОВАНИЕ 28 203 30 402 32 167 5,8% Образование 28 203 30 402 32 167 5,8% Образование общее 24 598 26 240 27 534 4,9% Образование профессиональное 42 147 46 408 50 259 8,3% Обучение профессиональное 78 884 63 702 46 432 -27,1% Образование дополнительное 27 862 30 834 32 713 6,1% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 34 183 36 836 40 760 10,7% Деятельность в области здравоохранения 34 837 37 578 41 660 10,9% Деятельность больничных организаций 35 722 37 795 42 738 13,1% Медицинская и стоматологическая практика 30 322 39 110 37 620 -3,8% Деятельность в области медицины прочая 34 246 34 770 38 590 11,0% Деятельность по уходу с обеспечением проживания 25 726 27 444 30 651 11,7% Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

10 000 56 500 465,0% Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 25 726 27 445 30 644 11,7% Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 29 971 31 573 33 199 5,1% Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 30 095 32 263 32 511 0,8% Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 15 689 13 190 47 634 261,1% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 55 325 43 976 41 515 -5,6% Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 37 296 39 376 39 811 1,1% Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 37 296 39 376 39 811 1,1% Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 28 042 29 938 29 865 -0,2% Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 28 042 29 938 29 865 -0,2% Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей 11 978 14 242 25 386 78,2% Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари 11 934 14 183 25 570 80,3% Деятельность по организации и проведению лотерей 18 600 23 138

н/д Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 83 452 55 076 47 701 -13,4% Деятельность в области спорта 93 398 62 169 50 469 -18,8% Деятельность в области отдыха и развлечений 21 933 23 390 24 310 3,9% ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 24 877 27 793 31 522 13,4% Деятельность общественных организаций 30 291 34 004 41 554 22,2% Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций 41 937 45 859 55 895 21,9% Деятельность профессиональных союзов 51 058 55 066 66 232 20,3% Деятельность прочих общественных организаций 22 285 25 504 25 468 -0,1% Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 16 729 20 269 24 728 22,0% Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 16 944 23 060 26 568 15,2% Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 15 529 14 857 19 828 33,5% Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 22 537 25 645 26 987 5,2% Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 22 537 25 645 26 987 5,2% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ 29 800 32 371 35 490 9,6% Деятельность экстерриториальных организаций и органов 29 800 32 371 35 490 9,6% Деятельность экстерриториальных организаций и органов 29 800 32 371 35 490 9,6% Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания услуг) 21 822 23 828 26 180 9,9% Растениеводство 01.1+01.2+01.3 21 171 25 033 26 347 5,3% Промышленное производство (промышленность) 40 611



н/д Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки 30 300 37 380 36 887 -1,3% Ведущие отрасли экономики

43 167 45 882 6,3% Производство прочих транспортных средств, не включенных в другие группировки 41 930 44 306 43 942 -0,8% Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности «Промышленность» на основе ОКВЭД2 (КДЕС Ред. 2)

43 704 46 188 5,7%

В тройку укрупненных видов деятельности, с наибольшим приростом зарплаты вошли такие сферы, как «деятельность в области информации и связи» (+11,9%, с 48,2 тыс. руб. в 2019 г. до 54 тыс. руб. в 2020 г.) и «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (+11,1%, с 24,7тыс. руб. до 27,4 тыс. руб.).

Что так же подтверждает Александра Севостьянова: «О том, что их заработные платы увеличились чаще других говорили представители IT-сферы, юристы и маркетологи».

Только две укрупненные группы по видам экономической деятельности снизили зарплату своим сотрудникам. Это «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений», где зарплаты по итогам 2020 года снизились на 5,6% с 44 тыс. руб. до 41,5 тыс. руб. И «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (-1,4%), в которой уменьшились и без того небольшие заработки — с 24,1 тыс. руб. до 23,8 тыс. руб.

Это обстоятельство, по словам Клары Тазетдиновой, привело к сокращению среднесписочной численности сотрудников и к снижению занятости в этих отраслях.

Как добавила Александра Севостьянова, на снижение зарплаты в 2020 году жаловались также специалисты сферы продаж, сферы гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны), автомобильного бизнеса и транспортно-логистической сферы. А вот наиболее стабильными в этом смысле оказались сферы безопасности и бухгалтерии.

Рост зарплат 2020 года в России опередил инфляцию

По всем исследуемым видам экономической деятельности рост зарплат в России в минувшем году составил 7,6% — это 51,1 тыс. руб. (против 47,5 тыс. руб. в 2019 г.). При этом ярко выраженной просадки зарплаты в апреле (в сравнении с Татарстаном) не наблюдалось. Пик локального снижения заработков в России (за исключением начала года) пришелся на август до 47,6 тыс. руб. (при среднем значении за год в 51 тыс. руб.).



— В летние месяцы через налоговую службу осуществлялись выплаты (при сохранении численности работающих) и, возможно, по этим причинам получился отложенный эффект, — предположила Клара Тазетдинова, говоря о мерах поддержки наиболее пострадавшего бизнеса.

Среднемесячная зарплата в России в 2020 году