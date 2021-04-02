У кого в Татарстане выросли зарплаты в пандемийный год
Год назад, когда из-за ухудшения эпидситуации на фоне пандемии коронавируса в стране объявили нерабочие дни, зарплаты многих россиян пошли вниз. Больше всех потеряли в заработке сотрудники гостиничной отрасли: их доходы упали сразу на 30%. Также, по понятным причинам, значительно ухудшилось положение работников сферы общепита и туротрасли. Но были и те, у кого, напротив, в условиях локдауна зарплата только выросла, причем у некоторых более чем на 140%. Подробнее о тех, кто больше всех заработал и потерял в коронакризис — в обзоре «Реального времени».
Больше всех пострадали деятели культуры и работники гостиниц
Одним из самых неопределенных месяцев в условиях пандемии COVID-19 в прошлом году был апрель, когда сначала нерабочей объявили первую неделю апреля, а потом и весь месяц. Причем никто не знал, сколько продлится локдаун и как быть тем, кто в силу специфики своего бизнеса просто не мог перейти на удаленку. Естественно, это сказалось на зарплатах россиян, занятых в наиболее пострадавших отраслях. По многим видам экономической деятельности именно в апреле были зафиксированы самые низкие зарплаты.
Так, в Татарстане средние заработки доходов работников сфер культуры, спорта, организации досуга и развлечений снизился почти на четверть (-24%) — с 40 тысяч в январе до 30,4 тысячи рублей в апреле.
Потерял в зарплате (-18,1%) и персонал гостиниц, а также предприятий общепита. Их средние зарплаты упали с 25,1 тысячи до 20,5 тысячи рублей, причем больше всего пострадали именно работники отелей: зарплаты горничных и других сотрудников сократились на 30% — с 30,1 тысячи до 21 тысячи рублей.
|Республика Татарстан
|2020
|2020
|2020
|2020
|2020
|2020
|2020
|2020
|2020
|2020
|2020
|2020
|Изменение
|Изменение
|ВЭД/период
|январь
|февраль
|март
|апрель
|май
|июнь
|июль
|август
|сентябрь
|октябрь
|ноябрь
|декабрь
|апрель к январю
|декабрь к январю
|Всего по обследуемым видам экономической деятельности
|37 040
|37 152
|39 071
|37 078
|39 020
|38 556
|37 663
|38 034
|39 488
|40 151
|40 044
|51 855
|0,1%
|40,0%
|СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО
|23 928
|23 345
|24 407
|25 093
|25 640
|25 202
|27 243
|28 204
|27 773
|27 296
|27 715
|30 125
|4,9%
|25,9%
|Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
|24 055
|23 374
|24 477
|25 320
|25 778
|25 283
|27 349
|28 337
|27 585
|27 257
|27 755
|29 468
|5,3%
|22,5%
|Выращивание однолетних культур
|24 162
|23 475
|24 176
|23 406
|26 746
|26 168
|28 794
|28 771
|28 139
|26 674
|28 068
|29 368
|-3,1%
|21,5%
|Выращивание многолетних культур
|16 631
|16 590
|16 000
|14 307
|15 406
|15 390
|19 118
|19 898
|20 667
|28 725
|28 225
|26 770
|-14,0%
|61,0%
|Выращивание рассады
|26 734
|26 682
|26 987
|22 345
|21 210
|21 205
|15 540
|15 189
|14 795
|14 756
|15 474
|16 994
|-16,4%
|-36,4%
|Животноводство
|25 305
|24 512
|25 560
|28 682
|25 987
|25 705
|28 232
|28 420
|28 368
|28 279
|28 094
|30 137
|13,3%
|19,1%
|Смешанное сельское хозяйство
|21 094
|20 521
|21 312
|22 018
|24 038
|22 847
|23 803
|27 100
|25 437
|25 658
|25 701
|26 747
|4,4%
|26,8%
|Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции
|23 470
|23 082
|28 540
|23 156
|25 123
|26 048
|28 927
|31 400
|29 072
|30 787
|32 514
|35 912
|-1,3%
|53,0%
|Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях
|23 827
|22 383
|21 571
|20 724
|24 606
|21 614
|21 861
|22 266
|27 459
|21 871
|23 330
|34 246
|-13,0%
|43,7%
|Лесоводство и лесозаготовки
|21 118
|22 744
|23 294
|20 934
|23 376
|23 956
|25 644
|26 063
|31 764
|28 371
|27 267
|43 042
|-0,9%
|103,8%
|Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
|20 040
|20 623
|22 516
|20 057
|23 354
|22 442
|23 613
|26 934
|31 256
|26 824
|27 261
|42 271
|0,1%
|110,9%
|Лесозаготовки
|21 083
|21 984
|21 874
|21 853
|22 704
|25 359
|26 496
|23 664
|31 812
|27 120
|26 930
|35 002
|3,7%
|66,0%
|Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок
|24 185
|30 002
|27 810
|21 775
|24 501
|25 674
|29 849
|27 516
|33 033
|34 953
|27 885
|59 612
|-10,0%
|146,5%
|Рыболовство и рыбоводство
|28 246
|23 570
|17 561
|14 528
|14 631
|17 410
|17 720
|18 594
|18 926
|20 185
|21 473
|22 312
|-48,6%
|-21,0%
|Рыболовство
|35 842
|25 920
|14 427
|13 889
|13 937
|14 090
|17 226
|16 557
|17 407
|18 719
|18 719
|18 719
|-61,2%
|-47,8%
|Рыбоводство
|19 990
|18 999
|22 229
|15 480
|15 720
|22 624
|18 567
|22 106
|21 546
|22 714
|26 221
|28 507
|-22,6%
|42,6%
|ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
|60 730
|57 796
|64 787
|61 831
|55 234
|58 651
|59 931
|61 913
|62 860
|58 754
|59 632
|101 661
|1,8%
|67,4%
|Добыча угля
|12 267
|12 267
|14 000
|12 967
|13 667
|13 667
|13 667
|14 230
|15 055
|15 055
|15 055
|15 055
|5,7%
|22,7%
|Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)
|12 267
|12 267
|14 000
|12 967
|13 667
|13 667
|13 667
|14 230
|15 055
|15 055
|15 055
|15 055
|5,7%
|22,7%
|Добыча нефти и природного газа
|72 225
|69 476
|77 376
|88 098
|68 262
|73 433
|72 066
|73 711
|73 215
|67 866
|67 208
|134 697
|22,0%
|86,5%
|Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа
|72 225
|69 476
|77 376
|88 098
|68 262
|73 433
|72 066
|73 711
|73 215
|67 866
|67 208
|134 697
|22,0%
|86,5%
|Добыча прочих полезных ископаемых
|20 864
|20 298
|21 228
|18 865
|20 630
|20 879
|21 440
|24 734
|21 736
|25 210
|25 938
|23 559
|-9,6%
|12,9%
|Добыча камня, песка и глины
|20 895
|20 328
|21 255
|18 888
|20 656
|20 906
|20 987
|24 371
|21 315
|24 162
|24 907
|22 477
|-9,6%
|7,6%
|Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки
|12 260
|12 260
|13 920
|12 600
|13 500
|13 500
|47 754
|45 729
|45 984
|85 138
|85 138
|85 138
|2,8%
|594,4%
|Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
|56 101
|52 636
|59 413
|47 972
|49 044
|51 288
|54 076
|56 076
|58 243
|54 466
|56 469
|83 193
|-14,5%
|48,3%
|Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа
|56 101
|52 636
|59 413
|47 972
|49 044
|51 288
|54 076
|56 076
|58 243
|54 466
|56 469
|83 193
|-14,5%
|48,3%
|ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
|42 391
|40 732
|42 953
|42 712
|41 756
|42 502
|44 518
|43 437
|43 696
|45 476
|44 654
|52 061
|0,8%
|22,8%
|Производство пищевых продуктов
|33 332
|31 004
|34 220
|31 593
|31 258
|32 116
|33 084
|33 418
|33 622
|34 025
|34 328
|37 047
|-5,2%
|11,1%
|Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции
|31 198
|28 847
|29 663
|31 322
|26 793
|27 661
|28 285
|28 626
|28 650
|28 897
|29 053
|30 595
|0,4%
|-1,9%
|Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
|23 202
|23 490
|24 095
|21 203
|19 265
|20 922
|20 715
|21 935
|23 751
|23 826
|26 174
|27 548
|-8,6%
|18,7%
|Переработка и консервирование фруктов и овощей
|40 690
|35 340
|39 568
|32 934
|28 468
|32 867
|33 801
|38 058
|36 584
|37 036
|36 195
|44 578
|-19,1%
|9,6%
|Производство растительных и животных масел и жиров
|52 351
|53 847
|55 750
|52 669
|55 672
|54 841
|53 883
|48 245
|50 995
|55 462
|58 182
|55 307
|0,6%
|5,6%
|Производство молочной продукции
|33 990
|31 459
|34 419
|31 506
|33 685
|33 885
|34 716
|34 286
|34 655
|33 182
|33 828
|37 194
|-7,3%
|9,4%
|Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов
|34 454
|34 678
|35 906
|37 186
|33 755
|41 538
|38 055
|40 544
|40 593
|41 835
|38 968
|37 510
|7,9%
|8,9%
|Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
|23 320
|22 213
|24 335
|22 200
|20 066
|21 187
|23 773
|24 734
|24 200
|24 941
|24 741
|29 616
|-4,8%
|27,0%
|Производство прочих пищевых продуктов
|38 827
|33 683
|43 026
|32 919
|35 904
|33 299
|35 284
|37 332
|36 864
|38 140
|39 463
|44 266
|-15,2%
|14,0%
|Производство готовых кормов для животных
|46 144
|39 655
|45 971
|43 848
|45 802
|47 766
|42 663
|41 999
|42 439
|42 166
|41 397
|42 889
|-5,0%
|-7,1%
|Производство напитков
|44 234
|39 458
|43 486
|42 592
|38 655
|41 175
|43 700
|43 495
|43 601
|44 744
|42 598
|73 950
|-3,7%
|67,2%
|Производство напитков
|44 234
|39 458
|43 486
|42 592
|38 655
|41 175
|43 700
|43 495
|43 601
|44 744
|42 598
|73 950
|-3,7%
|67,2%
|Производство текстильных изделий
|32 120
|30 837
|31 979
|30 895
|30 063
|29 316
|28 474
|28 552
|33 859
|29 196
|30 931
|30 307
|-3,8%
|-5,6%
|Подготовка и прядение текстильных волокон
|12 300
|12 300
|13 100
|12 500
|12 900
|12 900
|12 908
|13 216
|13 666
|13 666
|13 666
|13 666
|1,6%
|11,1%
|Производство текстильных тканей
|84 544
|90 993
|89 025
|74 317
|71 133
|68 476
|32 370
|34 089
|36 484
|36 925
|37 240
|36 780
|-12,1%
|-56,5%
|Отделка тканей и текстильных изделий
|33 840
|33 840
|34 167
|28 013
|32 233
|32 233
|32 231
|35 634
|40 623
|40 623
|40 623
|40 623
|-17,2%
|20,0%
|Производство прочих текстильных изделий
|31 733
|30 430
|31 604
|30 679
|29 789
|29 043
|28 286
|28 249
|33 673
|28 740
|30 554
|29 909
|-3,3%
|-5,7%
|Производство одежды
|14 850
|15 611
|16 813
|15 005
|14 735
|16 335
|18 489
|17 695
|17 842
|18 927
|18 859
|21 200
|1,0%
|42,8%
|Производство одежды, кроме одежды из меха
|13 622
|14 488
|15 016
|14 158
|13 850
|14 387
|17 731
|17 050
|17 579
|17 752
|17 910
|19 766
|3,9%
|45,1%
|Производство меховых изделий
|27 204
|27 204
|27 465
|22 520
|25 909
|25 909
|25 906
|27 897
|30 990
|29 562
|29 562
|29 562
|-17,2%
|8,7%
|Производство вязаных и трикотажных изделий одежды
|24 228
|24 197
|31 474
|21 450
|21 163
|32 490
|25 064
|22 773
|18 886
|28 065
|25 571
|31 548
|-11,5%
|30,2%
|Производство кожи и изделий из кожи
|20 847
|20 990
|22 119
|19 959
|18 430
|19 397
|19 114
|20 967
|21 069
|21 788
|22 407
|27 487
|-4,3%
|31,9%
|Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха
|21 630
|21 464
|20 951
|18 565
|16 911
|16 819
|20 476
|19 210
|18 617
|17 918
|17 478
|17 335
|-14,2%
|-19,9%
|Производство обуви
|20 375
|20 680
|22 908
|20 889
|19 496
|21 254
|18 211
|22 163
|22 733
|24 426
|25 800
|34 524
|2,5%
|69,4%
|Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
|37 750
|33 921
|35 692
|34 893
|35 222
|33 641
|35 006
|33 609
|33 828
|33 731
|35 711
|36 225
|-7,6%
|-4,0%
|Распиловка и строгание древесины
|31 054
|31 076
|31 388
|25 975
|24 356
|24 406
|33 823
|32 691
|33 091
|33 284
|33 434
|33 114
|-16,4%
|6,6%
|Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения
|38 414
|34 201
|36 116
|35 774
|36 296
|34 555
|35 068
|33 657
|33 867
|33 754
|35 830
|36 390
|-6,9%
|-5,3%
|Производство бумаги и бумажных изделий
|47 707
|49 483
|63 018
|49 770
|50 286
|70 449
|51 630
|52 013
|74 382
|52 020
|49 653
|73 175
|4,3%
|53,4%
|Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона
|41 775
|43 547
|68 184
|43 856
|44 316
|48 140
|45 177
|43 940
|48 398
|46 361
|46 045
|53 195
|5,0%
|27,3%
|Производство изделий из бумаги и картона
|48 084
|49 883
|62 685
|50 164
|50 689
|71 951
|52 097
|52 588
|76 232
|52 431
|49 918
|74 648
|4,3%
|55,2%
|Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
|35 437
|38 174
|36 961
|35 604
|35 904
|38 361
|38 211
|39 665
|37 842
|41 188
|40 465
|41 613
|0,5%
|17,4%
|Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
|35 449
|38 188
|36 973
|35 618
|35 917
|38 377
|38 226
|39 680
|37 853
|41 201
|40 478
|41 626
|0,5%
|17,4%
|Копирование записанных носителей информации
|18 450
|18 450
|19 650
|14 950
|17 150
|16 500
|16 475
|18 215
|21 415
|21 415
|21 415
|22 415
|-19,0%
|21,5%
|Производство кокса и нефтепродуктов
|65 477
|65 368
|64 312
|81 927
|67 738
|67 711
|66 527
|66 258
|64 826
|66 492
|68 946
|78 953
|25,1%
|20,6%
|Производство нефтепродуктов
|65 496
|65 387
|64 330
|81 955
|67 758
|67 731
|66 546
|66 277
|64 842
|66 509
|68 964
|78 975
|25,1%
|20,6%
|Агломерация угля, антрацита и бурого угля (лигнита) и производство термоуглей
|23 625
|23 625
|23 850
|19 550
|22 500
|22 500
|22 500
|24 876
|28 359
|28 359
|28 359
|28 359
|-17,2%
|20,0%
|Производство химических веществ и химических продуктов
|56 518
|54 015
|56 290
|61 578
|67 890
|57 794
|60 455
|58 466
|56 352
|58 687
|57 039
|61 531
|9,0%
|8,9%
|Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах
|58 020
|55 398
|58 073
|65 001
|71 846
|59 620
|62 439
|60 236
|57 901
|60 126
|58 366
|61 267
|12,0%
|5,6%
|Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов
|70 567
|65 584
|65 380
|61 387
|93 339
|64 508
|64 740
|86 021
|72 561
|64 086
|69 191
|93 804
|-13,0%
|32,9%
|Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик
|34 040
|34 647
|34 822
|29 990
|31 146
|31 217
|36 726
|33 001
|35 920
|28 204
|27 318
|32 103
|-11,9%
|-5,7%
|Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств
|51 541
|50 735
|51 468
|48 849
|50 156
|51 046
|58 676
|52 983
|51 337
|59 601
|55 483
|68 786
|-5,2%
|33,5%
|Производство прочих химических продуктов
|46 295
|44 797
|45 633
|47 056
|48 052
|48 829
|44 544
|45 367
|46 100
|46 034
|46 960
|53 514
|1,6%
|15,6%
|Производство химических волокон
|91 753
|57 528
|55 450
|56 371
|93 430
|62 786
|62 096
|58 668
|57 314
|51 844
|54 103
|65 677
|-38,6%
|-28,4%
|Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
|37 201
|37 776
|38 854
|37 387
|37 327
|38 711
|45 985
|41 891
|42 457
|39 962
|38 585
|67 390
|0,5%
|81,2%
|Производство фармацевтических субстанций
|33 543
|32 165
|36 134
|28 671
|33 349
|32 935
|45 839
|46 247
|48 320
|24 261
|25 678
|26 376
|-14,5%
|-21,4%
|Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
|37 225
|37 882
|38 877
|37 444
|37 375
|38 807
|45 990
|41 760
|42 294
|40 446
|39 028
|68 785
|0,6%
|84,8%
|Производство резиновых и пластмассовых изделий
|53 866
|36 275
|39 744
|37 325
|36 888
|37 478
|40 291
|41 499
|40 133
|40 934
|42 652
|42 343
|-30,7%
|-21,4%
|Производство резиновых изделий
|79 496
|38 345
|43 362
|42 266
|43 958
|40 464
|43 901
|43 609
|43 876
|43 588
|43 190
|43 557
|-46,8%
|-45,2%
|Производство изделий из пластмасс
|34 318
|34 695
|36 986
|33 507
|31 216
|35 057
|37 404
|39 823
|37 183
|38 873
|42 237
|41 409
|-2,4%
|20,7%
|Производство прочей неметаллической минеральной продукции
|36 839
|38 103
|38 993
|36 740
|36 454
|36 463
|37 667
|37 963
|37 005
|39 180
|38 007
|41 441
|-0,3%
|12,5%
|Производство стекла и изделий из стекла
|45 839
|43 854
|47 218
|44 694
|48 539
|37 568
|50 090
|42 021
|47 337
|49 075
|47 335
|48 152
|-2,5%
|5,0%
|Производство огнеупорных изделий
|88 572
|93 732
|71 872
|70 511
|69 305
|66 445
|73 756
|69 862
|55 592
|76 666
|79 355
|83 641
|-20,4%
|-5,6%
|Производство строительных керамических материалов
|34 320
|31 697
|32 947
|32 392
|33 926
|32 420
|32 432
|34 779
|31 285
|33 792
|33 649
|36 791
|-5,6%
|7,2%
|Производство прочих фарфоровых и керамических изделий
|14 700
|26 500
|14 900
|26 800
|13 400
|26 800
|44 200
|17 300
|16 900
|22 450
|21 100
|45 550
|82,3%
|209,9%
|Производство цемента, извести и гипса
|24 998
|28 028
|30 466
|28 477
|28 924
|29 112
|30 932
|30 952
|29 258
|30 024
|27 936
|30 642
|13,9%
|22,6%
|Производство изделий из бетона, цемента и гипса
|30 744
|31 975
|33 557
|31 443
|30 898
|33 381
|32 801
|34 700
|33 130
|35 168
|34 148
|37 454
|2,3%
|21,8%
|Резка, обработка и отделка камня
|12 218
|12 218
|12 994
|10 971
|12 359
|12 359
|10 000
|11 111
|10 000
|11 111
|12 963
|27 778
|-10,2%
|127,4%
|Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки
|61 122
|69 442
|63 198
|57 104
|51 673
|54 153
|56 371
|54 880
|54 360
|57 171
|53 842
|60 771
|-6,6%
|-0,6%
|Производство металлургическое
|34 017
|32 214
|34 478
|30 041
|30 650
|32 714
|35 897
|34 295
|34 843
|33 451
|32 742
|34 453
|-11,7%
|1,3%
|Производство чугуна, стали и ферросплавов
|41 346
|39 851
|42 784
|37 978
|41 604
|40 307
|43 377
|42 049
|43 248
|40 972
|39 655
|42 684
|-8,1%
|3,2%
|Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
|35 744
|34 358
|36 600
|32 434
|31 754
|34 458
|38 843
|35 440
|34 532
|34 844
|33 777
|36 433
|-9,3%
|1,9%
|Производство прочих стальных изделий первичной обработкой
|31 745
|31 148
|31 618
|34 108
|35 901
|38 575
|43 387
|43 380
|43 851
|42 094
|38 631
|41 173
|7,4%
|29,7%
|Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива
|17 317
|17 317
|17 483
|14 333
|16 492
|16 492
|16 494
|33 783
|38 513
|38 513
|38 513
|38 513
|-17,2%
|122,4%
|Литье металлов
|26 788
|22 703
|25 176
|17 717
|15 693
|19 665
|21 977
|19 992
|20 777
|20 464
|22 091
|19 492
|-33,9%
|-27,2%
|Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|34 518
|35 655
|36 714
|32 321
|32 506
|34 086
|36 472
|36 231
|36 554
|38 053
|37 482
|40 743
|-6,4%
|18,0%
|Производство строительных металлических конструкций и изделий
|30 619
|32 231
|33 679
|30 319
|29 764
|31 927
|33 760
|35 184
|35 034
|35 846
|35 717
|38 975
|-1,0%
|27,3%
|Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей
|18 365
|18 365
|18 536
|15 270
|17 509
|17 509
|17 159
|17 463
|18 518
|17 817
|17 817
|17 817
|-16,9%
|-3,0%
|Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления
|20 326
|17 522
|17 851
|14 649
|17 355
|15 770
|14 487
|14 926
|14 514
|16 605
|14 838
|13 167
|-27,9%
|-35,2%
|Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии
|13 304
|13 820
|13 779
|12 147
|14 319
|14 421
|22 068
|21 753
|22 628
|19 196
|19 136
|19 223
|-8,7%
|44,5%
|Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов
|39 524
|40 497
|41 304
|36 988
|36 576
|37 120
|40 824
|40 124
|41 216
|41 513
|40 733
|44 689
|-6,4%
|13,1%
|Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий
|40 844
|41 843
|40 554
|34 393
|33 102
|36 861
|15 192
|10 914
|13 139
|14 089
|14 616
|17 477
|-15,8%
|-57,2%
|Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
|54 464
|46 950
|48 309
|44 984
|43 150
|54 952
|50 219
|50 117
|47 772
|58 920
|52 537
|75 919
|-17,4%
|39,4%
|Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)
|64 212
|64 212
|64 823
|53 155
|62 291
|62 291
|62 290
|68 868
|78 510
|78 510
|78 510
|78 510
|-17,2%
|22,3%
|Производство компьютеров и периферийного оборудования
|105 848
|61 572
|48 555
|35 227
|42 221
|67 515
|53 667
|47 914
|61 798
|73 063
|71 937
|135 945
|-66,7%
|28,4%
|Производство коммуникационного оборудования
|53 618
|50 758
|81 896
|62 027
|48 459
|48 175
|60 685
|52 353
|54 937
|63 018
|55 611
|78 706
|15,7%
|46,8%
|Производство бытовой электроники
|51 343
|52 748
|58 883
|43 549
|55 774
|55 874
|61 113
|45 485
|42 501
|48 785
|44 959
|52 805
|-15,2%
|2,8%
|Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов
|57 364
|48 074
|46 602
|45 419
|43 403
|52 050
|51 292
|53 684
|48 677
|63 100
|53 495
|79 393
|-20,8%
|38,4%
|Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях
|31 576
|31 576
|31 877
|26 139
|30 072
|30 072
|23 739
|25 652
|26 623
|28 927
|28 927
|28 927
|-17,2%
|-8,4%
|Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования
|34 389
|37 765
|39 130
|39 153
|39 643
|72 886
|42 279
|38 365
|39 628
|41 761
|46 158
|56 827
|13,9%
|65,2%
|Производство электрического оборудования
|37 369
|38 030
|38 292
|33 932
|36 553
|37 513
|42 499
|40 863
|42 159
|43 207
|46 227
|46 322
|-9,2%
|24,0%
|Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры
|39 276
|39 291
|40 136
|36 663
|41 126
|38 172
|43 521
|41 693
|43 021
|44 581
|45 304
|46 495
|-6,7%
|18,4%
|Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей
|33 195
|31 067
|32 115
|34 747
|31 098
|33 205
|36 052
|38 604
|36 239
|40 863
|35 347
|27 594
|4,7%
|-16,9%
|Производство кабелей и кабельной арматуры
|45 449
|42 145
|43 144
|40 621
|45 479
|42 569
|41 719
|70 171
|36 957
|44 409
|46 828
|62 387
|-10,6%
|37,3%
|Производство электрических ламп и осветительного оборудования
|40 387
|32 683
|36 987
|29 038
|27 062
|33 613
|46 881
|28 886
|45 527
|45 273
|33 222
|31 091
|-28,1%
|-23,0%
|Производство бытовых приборов
|32 245
|36 568
|34 450
|29 283
|28 095
|36 784
|39 489
|38 272
|39 995
|39 511
|50 653
|44 139
|-9,2%
|36,9%
|Производство прочего электрического оборудования
|41 080
|45 947
|47 467
|40 008
|37 885
|37 804
|48 836
|48 307
|47 217
|49 730
|51 404
|108 200
|-2,6%
|163,4%
|Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
|39 644
|39 079
|41 294
|36 967
|39 346
|47 142
|35 452
|40 482
|41 340
|43 918
|40 964
|47 308
|-6,8%
|19,3%
|Производство машин и оборудования общего назначения
|39 026
|39 642
|41 953
|35 654
|39 785
|51 285
|33 436
|40 674
|41 796
|45 856
|41 247
|48 129
|-8,6%
|23,3%
|Производство прочих машин и оборудования общего назначения
|37 788
|37 015
|39 517
|40 852
|39 203
|39 797
|38 328
|39 246
|40 495
|39 363
|37 533
|44 948
|8,1%
|18,9%
|Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|37 971
|40 505
|44 444
|42 471
|41 543
|43 047
|44 628
|44 889
|39 599
|42 125
|41 552
|50 260
|11,9%
|32,4%
|Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов
|36 380
|36 238
|36 463
|31 268
|31 954
|32 686
|35 216
|38 368
|42 007
|44 481
|43 880
|45 938
|-14,1%
|26,3%
|Производство прочих машин специального назначения
|50 360
|37 822
|37 807
|35 242
|35 459
|37 316
|38 917
|39 331
|40 851
|40 786
|43 828
|44 623
|-30,0%
|-11,4%
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
|35 885
|40 213
|43 141
|46 281
|37 931
|40 314
|50 803
|43 779
|43 025
|48 485
|44 671
|61 158
|29,0%
|70,4%
|Производство автотранспортных средств
|34 216
|38 619
|42 247
|46 942
|36 914
|39 462
|51 899
|43 004
|41 802
|48 250
|43 372
|62 789
|37,2%
|83,5%
|Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов
|61 289
|57 817
|56 661
|54 197
|50 229
|49 909
|43 433
|42 584
|44 925
|40 069
|49 038
|56 149
|-11,6%
|-8,4%
|Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
|41 492
|45 575
|46 113
|43 936
|42 077
|43 793
|46 727
|46 770
|47 657
|49 564
|49 485
|55 163
|5,9%
|32,9%
|Производство прочих транспортных средств и оборудования
|46 731
|45 738
|46 784
|45 513
|45 251
|46 338
|46 041
|45 503
|49 692
|47 244
|51 584
|57 350
|-2,6%
|22,7%
|Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава
|34 525
|34 923
|31 829
|31 843
|32 410
|31 197
|37 301
|33 609
|33 994
|33 915
|32 389
|33 590
|-7,8%
|-2,7%
|Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования
|47 384
|47 828
|49 862
|49 875
|47 284
|47 540
|47 414
|46 399
|51 483
|49 078
|50 575
|61 795
|5,3%
|30,4%
|Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки
|12 300
|12 300
|13 325
|12 275
|13 000
|13 000
|13 000
|13 581
|14 432
|14 432
|14 432
|14 432
|-0,2%
|17,3%
|Производство мебели
|22 488
|23 790
|24 249
|17 023
|16 276
|16 920
|21 355
|21 870
|22 874
|26 618
|26 905
|27 541
|-24,3%
|22,5%
|Производство мебели
|22 488
|23 790
|24 249
|17 023
|16 276
|16 920
|21 355
|21 870
|22 874
|26 618
|26 905
|27 541
|-24,3%
|22,5%
|Производство прочих готовых изделий
|32 007
|32 131
|33 032
|29 329
|27 748
|27 958
|30 698
|30 729
|31 748
|33 346
|33 379
|34 490
|-8,4%
|7,8%
|Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров
|15 474
|15 556
|15 509
|12 439
|11 499
|11 832
|20 225
|20 174
|19 696
|12 946
|12 674
|12 769
|-19,6%
|-17,5%
|Производство спортивных товаров
|33 355
|33 355
|33 673
|27 611
|16 482
|16 482
|17 388
|18 918
|20 973
|21 152
|21 152
|21 152
|-17,2%
|-36,6%
|Производство игр и игрушек
|12 300
|12 300
|22 775
|20 700
|22 125
|22 125
|23 759
|23 513
|23 723
|27 511
|27 511
|27 511
|68,3%
|123,7%
|Производство медицинских инструментов и оборудования
|42 111
|42 289
|43 615
|39 072
|37 987
|38 014
|39 760
|39 926
|41 407
|42 994
|43 197
|44 743
|-7,2%
|6,2%
|Производство изделий, не включенных в другие группировки
|20 250
|20 332
|20 753
|18 289
|17 292
|17 511
|22 297
|21 870
|22 339
|24 631
|24 323
|25 084
|-9,7%
|23,9%
|Ремонт и монтаж машин и оборудования
|43 721
|36 572
|39 096
|36 730
|37 630
|36 200
|41 381
|42 315
|45 153
|43 483
|43 343
|48 592
|-16,0%
|11,1%
|Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования
|43 699
|36 534
|39 033
|36 725
|37 659
|36 210
|41 394
|42 288
|45 130
|43 485
|43 285
|48 580
|-16,0%
|11,2%
|Монтаж промышленных машин и оборудования
|46 586
|41 497
|47 466
|37 375
|33 746
|34 727
|39 860
|45 335
|47 765
|43 284
|51 159
|50 355
|-19,8%
|8,1%
|ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
|43 874
|49 987
|46 052
|44 292
|57 505
|46 708
|46 782
|54 797
|42 263
|47 760
|51 456
|84 850
|1,0%
|93,4%
|Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
|43 874
|49 987
|46 052
|44 292
|57 505
|46 708
|46 782
|54 797
|42 263
|47 760
|51 456
|84 850
|1,0%
|93,4%
|Производство, передача и распределение электроэнергии
|50 075
|65 852
|54 247
|53 317
|65 065
|58 612
|55 960
|63 931
|49 285
|57 272
|65 584
|114 377
|6,5%
|128,4%
|Производство и распределение газообразного топлива
|44 731
|43 241
|42 776
|41 640
|84 594
|39 119
|41 979
|67 318
|36 603
|45 861
|46 862
|53 328
|-6,9%
|19,2%
|Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
|35 894
|33 635
|37 486
|34 206
|34 338
|34 700
|36 164
|35 679
|35 458
|35 776
|34 855
|61 305
|-4,7%
|70,8%
|ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
|31 275
|30 351
|31 298
|29 435
|30 047
|29 944
|32 098
|32 593
|34 733
|32 540
|31 867
|39 889
|-5,9%
|27,5%
|Забор, очистка и распределение воды
|32 695
|31 189
|32 916
|32 275
|32 592
|33 488
|34 484
|35 232
|39 440
|34 811
|33 180
|46 652
|-1,3%
|42,7%
|Забор, очистка и распределение воды
|32 695
|31 189
|32 916
|32 275
|32 592
|33 488
|34 484
|35 232
|39 440
|34 811
|33 180
|46 652
|-1,3%
|42,7%
|Сбор и обработка сточных вод
|30 035
|28 710
|29 360
|28 834
|29 353
|29 001
|30 899
|30 765
|30 979
|30 973
|29 812
|39 461
|-4,0%
|31,4%
|Сбор и обработка сточных вод
|30 035
|28 710
|29 360
|28 834
|29 353
|29 001
|30 899
|30 765
|30 979
|30 973
|29 812
|39 461
|-4,0%
|31,4%
|Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
|32 468
|32 849
|32 953
|28 028
|28 899
|27 750
|30 929
|31 498
|32 605
|31 584
|32 886
|32 432
|-13,7%
|-0,1%
|Сбор отходов
|34 753
|34 154
|34 752
|29 421
|29 463
|28 068
|29 826
|30 156
|30 906
|29 897
|30 352
|30 676
|-15,3%
|-11,7%
|Обработка и утилизация отходов
|30 905
|36 132
|30 688
|27 405
|29 853
|25 146
|23 049
|25 622
|21 695
|21 026
|21 227
|29 227
|-11,3%
|-5,4%
|Деятельность по обработке вторичного сырья
|28 836
|30 336
|30 223
|25 681
|27 742
|27 511
|33 128
|33 802
|35 703
|34 689
|37 293
|35 179
|-10,9%
|22,0%
|Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов
|23 579
|22 114
|22 838
|21 672
|23 229
|22 402
|25 845
|26 443
|25 649
|27 182
|25 972
|29 547
|-8,1%
|25,3%
|Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов
|23 579
|22 114
|22 838
|21 672
|23 229
|22 402
|25 845
|26 443
|25 649
|27 182
|25 972
|29 547
|-8,1%
|25,3%
|СТРОИТЕЛЬСТВО
|30 548
|30 664
|31 364
|28 524
|29 827
|30 332
|31 821
|31 533
|31 991
|35 266
|34 301
|39 553
|-6,6%
|29,5%
|Строительство зданий
|30 912
|31 062
|31 279
|28 579
|28 357
|29 013
|29 362
|29 991
|30 629
|34 144
|35 291
|39 180
|-7,5%
|26,7%
|Разработка строительных проектов
|16 347
|16 347
|23 908
|21 018
|22 760
|22 760
|26 200
|26 467
|27 878
|24 541
|24 541
|24 541
|28,6%
|50,1%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|30 935
|31 085
|31 291
|28 592
|28 368
|29 025
|29 371
|30 001
|30 637
|34 171
|35 321
|39 222
|-7,6%
|26,8%
|Строительство инженерных сооружений
|31 304
|30 423
|33 396
|32 303
|41 134
|40 088
|42 243
|38 562
|38 343
|42 064
|35 461
|51 279
|3,2%
|63,8%
|Строительство автомобильных и железных дорог
|30 908
|29 358
|31 666
|33 278
|45 082
|42 720
|48 131
|42 116
|42 388
|45 922
|36 549
|59 339
|7,7%
|92,0%
|Строительство инженерных коммуникаций
|31 245
|31 834
|32 694
|28 109
|27 863
|30 804
|27 500
|28 601
|28 113
|32 044
|32 334
|32 998
|-10,0%
|5,6%
|Строительство прочих инженерных сооружений
|34 415
|36 185
|47 884
|31 423
|28 111
|31 338
|34 929
|37 412
|35 123
|40 313
|36 195
|41 838
|-8,7%
|21,6%
|Работы строительные специализированные
|29 500
|30 118
|30 354
|26 236
|25 410
|26 594
|28 587
|29 203
|29 873
|32 538
|31 941
|32 529
|-11,1%
|10,3%
|Разборка и снос зданий, подготовка строительного участка
|33 207
|34 455
|31 883
|27 596
|26 194
|26 677
|24 780
|28 024
|29 470
|36 548
|34 826
|32 349
|-16,9%
|-2,6%
|Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
|28 033
|28 625
|30 096
|25 410
|24 306
|25 807
|28 778
|29 233
|30 439
|29 989
|29 556
|31 069
|-9,4%
|10,8%
|Работы строительные отделочные
|21 596
|21 368
|21 815
|19 357
|17 241
|17 437
|13 436
|13 460
|13 606
|25 367
|25 630
|25 591
|-10,4%
|18,5%
|Работы строительные специализированные прочие
|32 328
|32 740
|32 748
|29 446
|30 264
|31 668
|36 188
|35 376
|34 345
|37 864
|37 486
|38 371
|-8,9%
|18,7%
|ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
|31 846
|31 105
|31 963
|29 307
|27 797
|28 303
|31 533
|31 781
|32 805
|33 988
|34 416
|38 378
|-8,0%
|20,5%
|Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт
|34 768
|33 699
|34 732
|30 884
|29 507
|30 004
|33 499
|33 542
|34 156
|38 887
|37 371
|41 294
|-11,2%
|18,8%
|Торговля автотранспортными средствами
|39 627
|38 877
|40 472
|35 310
|34 266
|35 572
|41 101
|41 550
|41 062
|45 869
|44 164
|48 341
|-10,9%
|22,0%
|Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
|30 275
|32 027
|32 537
|29 977
|28 181
|28 045
|33 754
|33 785
|35 037
|35 814
|34 347
|36 995
|-1,0%
|22,2%
|Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
|34 929
|30 754
|31 903
|28 031
|26 931
|27 429
|28 044
|27 743
|28 433
|37 226
|35 777
|40 830
|-19,8%
|16,9%
|Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
|40 824
|40 824
|41 212
|33 794
|38 880
|38 880
|18 620
|20 535
|23 410
|23 410
|23 410
|23 410
|-17,2%
|-42,7%
|Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|34 204
|34 236
|34 449
|31 859
|29 966
|30 553
|34 403
|34 465
|37 709
|37 874
|39 299
|43 841
|-6,9%
|28,2%
|Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
|38 793
|39 304
|37 959
|34 648
|32 320
|32 866
|43 863
|43 757
|46 286
|49 650
|48 247
|51 161
|-10,7%
|31,9%
|Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными
|31 150
|31 779
|32 479
|32 126
|27 359
|29 080
|27 385
|28 380
|27 491
|38 451
|32 568
|40 204
|3,1%
|29,1%
|Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
|33 987
|32 133
|33 038
|32 661
|32 158
|31 600
|34 087
|31 971
|31 335
|34 257
|34 422
|40 018
|-3,9%
|17,7%
|Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
|35 422
|35 013
|35 406
|31 153
|29 632
|30 973
|35 081
|35 493
|39 934
|39 536
|38 872
|43 902
|-12,1%
|23,9%
|Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием
|33 580
|32 499
|32 884
|30 139
|26 241
|26 000
|24 791
|23 022
|23 633
|31 191
|30 257
|30 768
|-10,2%
|-8,4%
|Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
|39 978
|38 976
|40 400
|35 320
|32 804
|34 615
|33 962
|33 271
|33 518
|44 498
|45 923
|51 935
|-11,7%
|29,9%
|Торговля оптовая специализированная прочая
|31 954
|33 662
|33 242
|31 565
|28 934
|29 531
|33 830
|34 890
|41 914
|34 893
|39 949
|44 302
|-1,2%
|38,6%
|Торговля оптовая неспециализированная
|32 951
|32 370
|32 596
|29 346
|28 223
|28 208
|33 716
|34 500
|35 748
|36 759
|37 197
|39 683
|-10,9%
|20,4%
|Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|28 622
|27 300
|28 695
|26 415
|25 219
|25 690
|28 359
|28 858
|28 088
|28 914
|29 201
|32 712
|-7,7%
|14,3%
|Торговля розничная в неспециализированных магазинах
|28 219
|27 611
|29 741
|28 369
|27 481
|26 851
|28 266
|28 241
|27 234
|27 808
|28 462
|31 311
|0,5%
|11,0%
|Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах
|18 962
|17 259
|18 265
|16 145
|16 770
|15 946
|19 201
|19 607
|19 985
|19 514
|19 780
|20 522
|-14,9%
|8,2%
|Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
|32 539
|31 668
|31 633
|31 888
|30 780
|33 754
|34 241
|36 897
|30 803
|30 884
|30 396
|49 331
|-2,0%
|51,6%
|Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах
|38 816
|36 579
|38 401
|32 881
|33 252
|37 166
|41 739
|40 881
|40 321
|41 016
|41 461
|49 763
|-15,3%
|28,2%
|Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
|31 685
|27 220
|29 388
|32 337
|26 727
|26 342
|28 838
|29 557
|29 842
|31 747
|31 184
|30 854
|2,1%
|-2,6%
|Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах
|16 724
|16 621
|16 715
|13 723
|11 462
|11 448
|15 824
|16 140
|17 240
|19 068
|19 075
|19 651
|-17,9%
|17,5%
|Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
|30 355
|29 084
|29 316
|22 319
|20 068
|22 380
|27 970
|29 160
|29 367
|31 707
|31 650
|33 067
|-26,5%
|8,9%
|Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
|33 706
|33 706
|33 912
|28 102
|31 679
|31 679
|23 668
|22 814
|23 063
|25 940
|25 940
|25 940
|-16,6%
|-23,0%
|Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
|30 326
|30 442
|31 496
|27 980
|27 471
|31 008
|39 208
|38 792
|41 919
|41 187
|43 188
|41 103
|-7,7%
|35,5%
|ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
|35 506
|34 659
|36 498
|38 423
|33 690
|34 827
|37 734
|39 993
|36 619
|38 292
|36 623
|46 786
|8,2%
|31,8%
|Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
|37 623
|37 183
|38 852
|43 986
|36 517
|35 354
|39 760
|43 495
|38 288
|39 613
|37 360
|51 050
|16,9%
|35,7%
|Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки
|51 866
|45 466
|48 165
|49 413
|40 951
|42 896
|53 047
|45 967
|46 425
|49 512
|44 269
|47 207
|-4,7%
|-9,0%
|Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки
|50 559
|52 135
|49 302
|52 968
|47 817
|47 041
|52 521
|49 397
|47 153
|53 407
|47 005
|55 193
|4,8%
|9,2%
|Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
|31 017
|30 485
|30 724
|24 163
|24 709
|27 969
|31 894
|31 810
|32 859
|32 134
|31 156
|35 245
|-22,1%
|13,6%
|Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
|33 790
|33 814
|36 367
|31 216
|29 890
|30 177
|35 218
|34 670
|34 581
|35 316
|33 467
|43 336
|-7,6%
|28,3%
|Деятельность трубопроводного транспорта
|58 207
|57 155
|58 872
|141 674
|82 988
|64 933
|59 060
|93 098
|54 100
|57 228
|54 292
|102 956
|143,4%
|76,9%
|Деятельность водного транспорта
|25 910
|24 280
|26 599
|25 167
|30 056
|30 583
|33 755
|33 809
|33 747
|42 599
|44 685
|40 400
|-2,9%
|55,9%
|Деятельность морского грузового транспорта
|30 880
|30 880
|31 170
|25 560
|29 410
|29 410
|29 410
|29 410
|37 068
|37 068
|37 068
|37 068
|-17,2%
|20,0%
|Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
|40 864
|40 873
|41 393
|36 466
|38 475
|37 238
|29 432
|29 238
|29 331
|32 104
|34 577
|26 415
|-10,8%
|-35,4%
|Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
|20 497
|18 123
|21 189
|21 039
|26 557
|27 702
|35 277
|35 427
|35 224
|45 994
|47 800
|44 305
|2,6%
|116,1%
|Деятельность воздушного и космического транспорта
|110 873
|111 870
|146 356
|114 328
|107 657
|106 935
|113 184
|127 111
|111 124
|112 696
|116 447
|120 308
|3,1%
|8,5%
|Деятельность пассажирского воздушного транспорта
|111 104
|112 105
|146 751
|114 625
|107 884
|107 160
|113 445
|127 441
|111 299
|112 877
|116 646
|120 526
|3,2%
|8,5%
|Деятельность грузового воздушного транспорта и космического транспорта
|62 820
|62 820
|63 420
|52 000
|59 820
|59 820
|59 825
|59 825
|75 403
|75 403
|75 403
|75 403
|-17,2%
|20,0%
|Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
|28 839
|27 518
|28 969
|25 273
|24 441
|24 634
|30 651
|30 319
|30 235
|32 774
|30 641
|37 141
|-12,4%
|28,8%
|Деятельность по складированию и хранению
|33 582
|32 584
|34 254
|28 201
|27 989
|28 860
|29 932
|28 565
|28 301
|32 247
|29 024
|39 165
|-16,0%
|16,6%
|Деятельность транспортная вспомогательная
|27 929
|26 550
|27 954
|24 708
|23 743
|23 797
|30 824
|30 795
|30 785
|32 931
|31 152
|36 446
|-11,5%
|30,5%
|Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
|32 359
|29 676
|30 307
|30 023
|31 797
|52 522
|34 623
|33 851
|34 736
|35 440
|38 016
|38 797
|-7,2%
|19,9%
|Деятельность почтовой связи общего пользования
|34 091
|31 050
|31 717
|31 719
|33 596
|56 779
|35 616
|34 834
|35 526
|36 184
|38 938
|39 561
|-7,0%
|16,0%
|Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность
|19 112
|19 125
|19 481
|16 930
|16 478
|17 156
|22 046
|21 555
|24 291
|25 699
|25 729
|28 433
|-11,4%
|48,8%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
|25 096
|24 542
|25 720
|20 547
|19 241
|21 191
|22 486
|22 893
|23 724
|25 482
|25 141
|27 976
|-18,1%
|11,5%
|Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
|29 535
|28 026
|28 711
|21 098
|20 851
|22 859
|25 069
|28 332
|26 090
|28 002
|27 856
|29 417
|-28,6%
|-0,4%
|Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
|30 075
|28 138
|29 298
|20 966
|19 834
|21 885
|24 174
|25 369
|25 815
|27 966
|27 279
|27 503
|-30,3%
|-8,6%
|Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
|26 953
|27 515
|26 700
|22 003
|23 735
|25 278
|27 459
|44 845
|28 962
|28 995
|29 990
|38 369
|-18,4%
|42,4%
|Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах
|23 661
|23 661
|23 886
|19 586
|22 534
|22 534
|21 018
|20 410
|22 678
|28 542
|28 542
|28 542
|-17,2%
|20,6%
|Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
|26 865
|27 737
|24 963
|21 765
|27 667
|29 434
|27 628
|28 726
|25 491
|27 134
|30 087
|35 313
|-19,0%
|31,4%
|Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
|23 733
|23 465
|24 769
|20 368
|18 745
|20 688
|21 751
|21 368
|23 088
|24 813
|24 431
|27 594
|-14,2%
|16,3%
|Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
|23 251
|22 687
|23 423
|18 773
|17 200
|19 232
|20 726
|20 488
|21 052
|24 488
|24 089
|25 061
|-19,3%
|7,8%
|Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания
|25 199
|25 448
|27 688
|23 488
|21 629
|23 548
|24 380
|23 463
|27 123
|26 207
|25 837
|33 090
|-6,8%
|31,3%
|Подача напитков
|14 269
|14 197
|14 320
|11 764
|12 462
|12 485
|10 602
|14 345
|16 497
|13 835
|13 835
|13 835
|-17,6%
|-3,0%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
|51 903
|50 721
|51 754
|54 246
|49 115
|51 739
|53 156
|50 323
|52 828
|54 422
|55 053
|74 096
|4,5%
|42,8%
|Деятельность издательская
|29 931
|30 395
|30 775
|27 576
|29 444
|29 820
|32 183
|31 611
|33 182
|34 252
|35 301
|45 917
|-7,9%
|53,4%
|Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности
|29 838
|30 303
|30 683
|27 508
|29 357
|29 736
|32 100
|31 704
|33 106
|34 035
|35 177
|45 874
|-7,8%
|53,7%
|Издание программного обеспечения
|56 929
|56 929
|57 471
|47 114
|54 214
|54 214
|54 212
|9 078
|46 018
|55 558
|48 794
|50 717
|-17,2%
|-10,9%
|Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот
|25 033
|23 706
|27 213
|19 877
|30 016
|21 808
|20 344
|20 166
|30 263
|23 345
|21 705
|28 201
|-20,6%
|12,7%
|Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
|25 033
|23 706
|27 213
|19 877
|30 016
|21 808
|20 344
|20 166
|30 263
|23 345
|21 705
|28 201
|-20,6%
|12,7%
|Деятельность в области телевизионного и радиовещания
|29 944
|32 115
|31 871
|28 111
|31 962
|30 267
|32 058
|32 209
|33 542
|35 431
|35 356
|38 409
|-6,1%
|28,3%
|Деятельность в области радиовещания
|20 536
|20 587
|21 000
|17 542
|17 146
|16 975
|21 260
|21 178
|21 781
|27 977
|27 997
|28 746
|-14,6%
|40,0%
|Деятельность в области телевизионного вещания
|34 292
|37 501
|36 968
|32 924
|38 658
|36 537
|39 437
|39 782
|41 648
|40 580
|40 476
|45 141
|-4,0%
|31,6%
|Деятельность в сфере телекоммуникаций
|40 336
|40 514
|43 010
|56 202
|41 585
|40 364
|42 762
|43 770
|43 282
|42 504
|42 913
|58 388
|39,3%
|44,8%
|Деятельность в области связи на базе проводных технологий
|39 240
|38 863
|40 085
|54 085
|39 927
|39 687
|41 243
|41 526
|40 510
|41 247
|40 668
|57 744
|37,8%
|47,2%
|Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий
|45 169
|47 806
|55 739
|65 343
|48 855
|43 292
|49 312
|53 653
|55 681
|48 126
|52 928
|61 269
|44,7%
|35,6%
|Деятельность в области телекоммуникаций прочая
|25 742
|22 850
|18 750
|21 550
|21 550
|21 563
|21 563
|27 177
|27 177
|27 177
|27 177
|-27,2%
|5,6%
|Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
|72 764
|69 400
|69 184
|68 574
|64 985
|71 764
|74 185
|67 668
|72 915
|76 665
|78 144
|103 631
|-5,8%
|42,4%
|Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
|72 764
|69 400
|69 184
|68 574
|64 985
|71 764
|74 185
|67 668
|72 915
|76 665
|78 144
|103 631
|-5,8%
|42,4%
|Деятельность в области информационных технологий
|34 902
|36 476
|38 060
|34 639
|35 402
|36 084
|36 979
|34 470
|34 800
|35 959
|34 920
|52 752
|-0,8%
|51,1%
|Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет
|37 133
|38 625
|39 862
|35 507
|36 151
|37 336
|38 416
|36 109
|36 316
|37 774
|36 706
|57 411
|-4,4%
|54,6%
|Деятельность в области информационных услуг прочая
|25 200
|26 728
|30 075
|30 812
|32 305
|31 186
|31 639
|28 292
|29 124
|29 163
|28 169
|35 419
|22,3%
|40,6%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ
|48 689
|58 115
|60 756
|54 133
|56 577
|51 994
|56 746
|57 153
|56 682
|60 656
|58 403
|83 992
|11,2%
|72,5%
|Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|49 045
|60 289
|62 139
|54 561
|58 415
|52 474
|57 524
|58 521
|57 576
|62 161
|59 622
|87 293
|11,2%
|78,0%
|Денежное посредничество
|48 925
|61 690
|63 786
|55 582
|59 632
|53 171
|57 632
|58 980
|57 319
|62 778
|58 518
|88 754
|13,6%
|81,4%
|Деятельность холдинговых компаний
|37 137
|37 261
|47 653
|34 906
|68 262
|37 147
|55 351
|38 774
|26 185
|43 307
|44 090
|59 815
|-6,0%
|61,1%
|Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций
|38 182
|38 182
|35 000
|35 593
|37 185
|37 185
|38 548
|38 548
|38 548
|38 105
|38 105
|38 105
|-6,8%
|-0,2%
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|50 720
|51 409
|51 014
|48 290
|48 356
|47 930
|56 871
|56 241
|62 220
|58 428
|70 183
|77 191
|-4,8%
|52,2%
|Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения
|46 815
|45 583
|53 087
|55 062
|46 276
|51 430
|54 228
|47 710
|53 419
|51 434
|48 989
|60 001
|17,6%
|28,2%
|Страхование
|45 928
|45 118
|52 768
|55 016
|45 645
|49 327
|53 631
|47 257
|53 115
|51 139
|48 722
|58 996
|19,8%
|28,5%
|Деятельность негосударственных пенсионных фондов
|64 500
|54 811
|59 525
|55 974
|58 514
|92 577
|65 872
|56 575
|59 467
|57 319
|54 335
|80 179
|-13,2%
|24,3%
|Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования
|46 669
|48 239
|53 553
|41 786
|45 320
|41 867
|41 561
|52 069
|40 263
|49 338
|57 389
|74 827
|-10,5%
|60,3%
|Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
|51 384
|53 708
|61 506
|45 818
|51 691
|45 441
|48 031
|64 399
|46 221
|59 337
|72 285
|97 418
|-10,8%
|89,6%
|Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения
|28 266
|26 866
|21 698
|22 847
|18 641
|23 457
|19 306
|17 953
|19 808
|20 669
|17 978
|18 346
|-19,2%
|-35,1%
|Деятельность по управлению фондами
|119 669
|119 669
|120 808
|99 062
|105 953
|105 953
|105 877
|106 588
|132 493
|134 686
|134 686
|134 686
|-17,2%
|12,5%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|29 424
|28 974
|30 012
|25 795
|26 076
|25 767
|27 517
|27 400
|28 535
|28 924
|29 113
|34 471
|-12,3%
|17,2%
|Операции с недвижимым имуществом
|29 424
|28 974
|30 012
|25 795
|26 076
|25 767
|27 517
|27 400
|28 535
|28 924
|29 113
|34 471
|-12,3%
|17,2%
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|38 927
|39 457
|40 797
|36 076
|33 352
|34 517
|41 755
|43 432
|46 417
|42 070
|41 639
|39 165
|-7,3%
|0,6%
|Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
|28 069
|28 258
|28 756
|24 072
|24 035
|24 206
|33 415
|33 850
|35 777
|36 303
|36 354
|40 008
|-14,2%
|42,5%
|Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
|29 697
|28 965
|30 210
|26 198
|26 707
|26 160
|24 982
|24 616
|25 421
|25 954
|26 210
|32 385
|-11,8%
|9,1%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
|50 769
|52 856
|58 620
|50 953
|51 784
|48 170
|52 060
|51 546
|53 054
|56 387
|57 016
|77 332
|0,4%
|52,3%
|Деятельность в области права и бухгалтерского учета
|33 744
|33 255
|37 111
|47 425
|30 626
|32 016
|38 915
|38 256
|38 043
|40 668
|39 931
|56 465
|40,5%
|67,3%
|Деятельность в области права
|33 729
|33 997
|32 976
|31 391
|26 783
|26 709
|43 329
|41 893
|43 034
|56 384
|56 314
|56 962
|-6,9%
|68,9%
|Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
|33 748
|33 004
|38 512
|52 915
|31 934
|33 829
|37 545
|37 132
|36 496
|35 820
|34 890
|56 312
|56,8%
|66,9%
|Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления
|52 296
|52 278
|63 631
|51 547
|50 226
|50 295
|55 568
|57 571
|57 096
|57 345
|54 994
|84 682
|-1,4%
|61,9%
|Деятельность головных офисов
|65 286
|64 586
|81 382
|61 757
|60 762
|59 666
|58 986
|64 927
|61 414
|59 082
|58 902
|88 393
|-5,4%
|35,4%
|Консультирование по вопросам управления
|39 136
|40 086
|44 403
|41 201
|40 177
|41 530
|51 740
|49 674
|52 361
|55 402
|50 572
|80 372
|5,3%
|105,4%
|Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа
|48 488
|47 405
|47 670
|45 537
|44 681
|46 693
|50 654
|51 166
|48 583
|49 136
|48 270
|71 099
|-6,1%
|46,6%
|Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
|47 865
|44 678
|44 427
|41 353
|39 181
|43 874
|48 569
|48 136
|45 718
|49 138
|48 011
|68 397
|-13,6%
|42,9%
|Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
|50 999
|58 311
|60 349
|60 468
|63 982
|56 670
|58 805
|62 731
|59 604
|49 132
|49 266
|81 204
|18,6%
|59,2%
|Научные исследования и разработки
|55 949
|62 339
|63 796
|55 244
|66 226
|65 320
|64 151
|60 800
|65 242
|65 996
|75 233
|91 510
|-1,3%
|63,6%
|Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
|56 625
|63 263
|64 444
|55 725
|66 331
|65 698
|64 521
|61 716
|65 366
|66 542
|75 819
|90 765
|-1,6%
|60,3%
|Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
|36 473
|36 119
|44 254
|40 630
|62 873
|53 309
|51 358
|32 271
|61 280
|48 850
|56 802
|114 856
|11,4%
|214,9%
|Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка
|104 545
|110 932
|162 522
|86 851
|107 346
|35 407
|52 901
|52 544
|76 815
|121 591
|97 329
|112 528
|-16,9%
|7,6%
|Деятельность рекламная
|116 016
|123 566
|188 496
|96 017
|116 822
|28 471
|49 324
|50 012
|77 941
|133 681
|104 487
|122 236
|-17,2%
|5,4%
|Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
|58 564
|61 855
|64 505
|53 099
|58 857
|63 305
|71 607
|66 189
|70 983
|58 662
|60 573
|62 203
|-9,3%
|6,2%
|Деятельность профессиональная научная и техническая прочая
|20 320
|20 267
|20 514
|17 217
|18 474
|18 486
|19 854
|21 124
|23 124
|25 263
|27 454
|29 375
|-15,3%
|44,6%
|Деятельность в области фотографии
|12 200
|12 200
|13 116
|11 108
|12 484
|12 484
|12 485
|17 661
|21 749
|21 749
|21 749
|21 749
|-9,0%
|78,3%
|Деятельность по письменному и устному переводу
|13 418
|13 418
|13 534
|11 325
|12 786
|12 786
|13 139
|13 963
|17 367
|17 065
|17 065
|17 065
|-15,6%
|27,2%
|Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
|24 171
|24 090
|24 255
|20 360
|21 514
|21 505
|24 288
|24 644
|25 590
|29 195
|32 727
|35 787
|-15,8%
|48,1%
|Деятельность ветеринарная
|23 558
|35 550
|32 620
|29 816
|32 398
|36 050
|32 662
|35 021
|31 918
|29 788
|34 981
|57 688
|26,6%
|144,9%
|Деятельность ветеринарная
|23 558
|35 550
|32 620
|29 816
|32 398
|36 050
|32 662
|35 021
|31 918
|29 788
|34 981
|57 688
|26,6%
|144,9%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
|26 964
|26 437
|26 754
|27 499
|25 445
|25 078
|27 354
|27 132
|27 468
|27 226
|27 032
|33 403
|2,0%
|23,9%
|Аренда и лизинг
|30 888
|29 256
|31 761
|27 400
|27 251
|27 636
|30 095
|32 086
|32 558
|32 780
|31 705
|33 327
|-11,3%
|7,9%
|Аренда и лизинг автотранспортных средств
|25 727
|26 060
|26 208
|22 896
|21 561
|22 577
|22 564
|23 690
|25 621
|31 504
|31 321
|33 153
|-11,0%
|28,9%
|Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
|17 078
|17 052
|17 103
|14 494
|28 776
|28 770
|21 229
|20 833
|21 866
|21 124
|21 132
|21 225
|-15,1%
|24,3%
|Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств
|32 884
|30 858
|33 966
|29 304
|28 164
|28 493
|31 018
|33 551
|33 716
|33 976
|32 617
|34 412
|-10,9%
|4,6%
|Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав
|18 581
|18 581
|18 750
|15 481
|17 723
|17 723
|41 837
|39 985
|41 070
|28 160
|28 160
|28 160
|-16,7%
|51,6%
|Деятельность по трудоустройству и подбору персонала
|22 029
|20 992
|22 980
|22 472
|21 314
|21 324
|23 255
|21 195
|21 965
|21 278
|21 654
|31 475
|2,0%
|42,9%
|Деятельность агентств по подбору персонала
|21 105
|21 215
|21 436
|20 090
|19 404
|19 633
|21 186
|18 330
|18 303
|11 160
|11 413
|11 529
|-4,8%
|-45,4%
|Деятельность агентств по временному трудоустройству
|18 469
|18 578
|18 635
|15 566
|15 222
|15 343
|11 024
|11 780
|11 552
|11 226
|11 255
|12 085
|-15,7%
|-34,6%
|Деятельность по подбору персонала прочая
|27 826
|22 170
|28 397
|30 738
|28 070
|27 707
|27 069
|25 087
|27 512
|28 806
|29 334
|46 088
|10,5%
|65,6%
|Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
|19 878
|19 838
|20 263
|16 386
|14 646
|14 775
|16 499
|17 405
|19 786
|22 469
|22 368
|22 832
|-17,6%
|14,9%
|Деятельность туристических агентств и туроператоров
|19 978
|19 937
|20 367
|16 465
|14 663
|14 795
|16 613
|17 560
|19 987
|22 774
|22 669
|23 147
|-17,6%
|15,9%
|Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность
|13 787
|13 787
|13 913
|11 526
|13 719
|13 719
|12 934
|12 586
|13 546
|12 985
|12 985
|12 985
|-16,4%
|-5,8%
|Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований
|27 323
|27 557
|27 100
|30 956
|27 204
|26 639
|22 795
|23 348
|23 838
|22 170
|21 907
|22 895
|13,3%
|-16,2%
|Деятельность частных охранных служб
|27 378
|27 614
|27 156
|31 037
|27 262
|26 694
|22 826
|23 379
|23 873
|22 202
|21 940
|22 935
|13,4%
|-16,2%
|Деятельность систем обеспечения безопасности
|14 866
|14 640
|14 284
|12 410
|13 308
|13 628
|13 214
|13 657
|13 233
|13 023
|12 169
|11 278
|-16,5%
|-24,1%
|Деятельность по обслуживанию зданий и территорий
|27 647
|26 430
|27 252
|25 797
|24 890
|24 855
|28 582
|28 271
|28 455
|30 267
|30 344
|32 394
|-6,7%
|17,2%
|Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
|50 088
|49 696
|51 108
|51 253
|49 874
|49 432
|44 471
|43 908
|43 979
|46 171
|46 632
|49 603
|2,3%
|-1,0%
|Деятельность по чистке и уборке
|20 306
|18 794
|19 740
|17 609
|16 613
|16 791
|20 137
|19 795
|19 908
|21 312
|21 045
|22 312
|-13,3%
|9,9%
|Предоставление услуг по благоустройству ландшафта
|12 190
|12 190
|13 040
|12 200
|16 308
|16 308
|16 648
|16 648
|20 223
|20 223
|20 223
|20 223
|0,1%
|65,9%
|Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса
|36 231
|34 640
|33 734
|31 839
|33 393
|31 736
|50 233
|47 456
|45 669
|46 289
|45 613
|79 118
|-12,1%
|118,4%
|Деятельность административно-хозяйственная и вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации
|16 822
|16 909
|17 346
|23 154
|17 551
|17 596
|46 563
|23 090
|16 043
|12 662
|12 814
|11 261
|37,6%
|-33,1%
|Деятельность центров обработки телефонных вызовов
|27 155
|21 287
|21 550
|17 175
|18 163
|19 751
|14 137
|16 911
|22 332
|21 829
|20 510
|20 749
|-36,8%
|-23,6%
|Деятельность по организации конференций и выставок
|53 518
|47 932
|49 940
|27 125
|29 371
|30 293
|24 317
|25 845
|47 851
|28 460
|31 791
|54 840
|-49,3%
|2,5%
|Деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
|37 450
|36 956
|35 710
|34 371
|37 478
|35 012
|52 193
|50 220
|48 127
|49 608
|48 780
|85 759
|-8,2%
|129,0%
|ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
|35 657
|39 226
|42 759
|40 349
|42 921
|53 944
|45 792
|42 273
|47 308
|42 288
|41 277
|83 756
|13,2%
|134,9%
|Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению
|35 657
|39 226
|42 759
|40 349
|42 921
|53 944
|45 792
|42 273
|47 308
|42 288
|41 277
|83 756
|13,2%
|134,9%
|Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера
|33 047
|37 390
|45 869
|41 071
|47 471
|54 588
|52 341
|43 574
|57 609
|44 249
|43 872
|94 606
|24,3%
|186,3%
|Предоставление государственных услуг обществу
|39 049
|40 619
|41 024
|39 998
|40 727
|52 620
|42 525
|40 513
|40 102
|41 539
|40 935
|73 064
|2,4%
|87,1%
|Деятельность в области обязательного социального обеспечения
|22 947
|40 013
|35 327
|38 099
|28 901
|62 134
|26 973
|49 734
|38 250
|34 162
|24 021
|106 374
|66,0%
|363,6%
|ОБРАЗОВАНИЕ
|29 568
|30 893
|31 731
|29 520
|44 795
|36 377
|19 922
|22 586
|32 957
|30 692
|34 568
|42 221
|-0,2%
|42,8%
|Образование
|29 568
|30 893
|31 731
|29 520
|44 795
|36 377
|19 922
|22 586
|32 957
|30 692
|34 568
|42 221
|-0,2%
|42,8%
|Образование общее
|26 172
|26 637
|28 043
|26 206
|43 595
|27 512
|14 001
|21 573
|29 129
|26 615
|28 388
|32 381
|0,1%
|23,7%
|Образование профессиональное
|42 945
|47 835
|44 378
|43 184
|45 713
|76 265
|45 755
|26 169
|46 316
|46 914
|58 222
|78 803
|0,6%
|83,5%
|Обучение профессиональное
|52 786
|59 559
|49 161
|39 011
|37 875
|33 598
|36 844
|38 866
|45 812
|51 655
|51 981
|57 048
|-26,1%
|8,1%
|Образование дополнительное
|29 522
|30 334
|35 485
|28 444
|52 643
|26 672
|14 947
|23 402
|36 922
|30 742
|36 473
|47 172
|-3,7%
|59,8%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
|37 942
|37 329
|38 072
|37 358
|42 331
|42 717
|42 411
|42 013
|40 336
|42 997
|38 585
|47 053
|-1,5%
|24,0%
|Деятельность в области здравоохранения
|38 857
|38 077
|38 964
|38 139
|43 156
|43 570
|43 325
|43 135
|41 420
|44 454
|39 225
|47 660
|-1,8%
|22,7%
|Деятельность больничных организаций
|38 898
|38 110
|39 143
|39 120
|44 829
|45 066
|45 377
|45 101
|42 910
|45 990
|39 813
|48 467
|0,6%
|24,6%
|Медицинская и стоматологическая практика
|42 412
|42 320
|43 135
|36 582
|37 647
|38 785
|32 415
|32 110
|31 782
|36 250
|36 141
|41 356
|-13,7%
|-2,5%
|Деятельность в области медицины прочая
|35 230
|33 846
|33 935
|33 513
|37 866
|38 601
|40 475
|40 778
|40 893
|42 190
|38 311
|48 426
|-4,9%
|37,5%
|Деятельность по уходу с обеспечением проживания
|26 901
|27 111
|26 220
|28 377
|35 514
|35 513
|34 864
|29 772
|26 906
|25 998
|32 696
|38 536
|5,5%
|43,3%
|Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
|40 700
|53 273
|36 813
|40 900
|42 600
|56 313
|69 000
|80 500
|80 500
|65 500
|102 800
|н/д
|н/д
|Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
|26 901
|27 108
|26 213
|28 374
|35 512
|35 510
|34 856
|29 762
|26 893
|25 985
|32 688
|38 521
|5,5%
|43,2%
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
|30 859
|32 548
|32 330
|31 174
|33 167
|33 420
|32 519
|32 476
|32 224
|31 095
|31 982
|43 234
|1,0%
|40,1%
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|30 869
|32 276
|30 928
|30 824
|32 988
|32 139
|32 172
|32 205
|30 738
|30 666
|31 602
|41 747
|-0,1%
|35,2%
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания
|30 148
|39 083
|65 934
|39 535
|37 471
|63 312
|39 064
|37 596
|59 044
|38 833
|38 550
|70 492
|31,1%
|133,8%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
|39 990
|38 609
|55 948
|30 400
|41 526
|35 537
|31 368
|37 525
|50 161
|42 444
|41 582
|53 734
|-24,0%
|34,4%
|Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
|33 970
|35 366
|44 918
|31 231
|59 509
|33 844
|25 804
|29 890
|57 608
|35 231
|38 943
|52 155
|-8,1%
|53,5%
|Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
|33 970
|35 366
|44 918
|31 231
|59 509
|33 844
|25 804
|29 890
|57 608
|35 231
|38 943
|52 155
|-8,1%
|53,5%
|Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
|26 463
|25 603
|34 191
|23 671
|36 998
|29 062
|25 074
|23 880
|43 410
|25 994
|25 833
|39 318
|-10,6%
|48,6%
|Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
|26 463
|25 603
|34 191
|23 671
|36 998
|29 062
|25 074
|23 880
|43 410
|25 994
|25 833
|39 318
|-10,6%
|48,6%
|Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей
|29 819
|25 660
|19 409
|17 086
|14 399
|18 183
|28 868
|33 337
|41 606
|26 973
|26 989
|23 982
|-42,7%
|-19,6%
|Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари
|29 972
|25 794
|19 509
|17 193
|14 530
|18 349
|29 104
|33 605
|41 936
|27 223
|27 251
|24 204
|-42,6%
|-19,2%
|Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
|48 512
|45 804
|70 819
|33 159
|35 576
|39 505
|36 831
|47 193
|49 925
|53 236
|50 037
|61 322
|-31,6%
|26,4%
|Деятельность в области спорта
|51 398
|48 388
|76 280
|34 987
|37 021
|41 699
|38 629
|50 410
|52 446
|56 156
|52 500
|64 731
|-31,9%
|25,9%
|Деятельность в области отдыха и развлечений
|24 704
|24 584
|25 847
|18 071
|23 433
|21 397
|21 355
|21 238
|28 301
|26 502
|27 523
|31 513
|-26,9%
|27,6%
|ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ
|29 734
|31 388
|30 825
|27 324
|28 305
|30 984
|30 769
|31 656
|33 535
|33 310
|32 368
|38 848
|-8,1%
|30,7%
|Деятельность общественных организаций
|38 070
|41 053
|40 571
|37 202
|38 509
|43 325
|43 388
|42 869
|45 478
|42 010
|39 161
|49 242
|-2,3%
|29,3%
|Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций
|51 466
|45 078
|50 732
|42 560
|45 791
|69 972
|62 225
|68 907
|65 476
|57 487
|50 937
|62 671
|-17,3%
|21,8%
|Деятельность профессиональных союзов
|61 245
|74 630
|63 457
|65 014
|65 487
|66 098
|67 255
|62 674
|75 634
|62 204
|63 189
|76 911
|6,2%
|25,6%
|Деятельность прочих общественных организаций
|23 742
|24 470
|26 715
|22 196
|23 123
|24 654
|26 405
|26 197
|25 065
|27 916
|24 100
|31 853
|-6,5%
|34,2%
|Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
|23 774
|23 611
|23 999
|20 062
|19 778
|20 290
|24 030
|26 187
|29 131
|29 421
|29 544
|29 270
|-15,6%
|23,1%
|Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
|25 354
|25 151
|25 621
|21 537
|20 306
|20 992
|25 670
|28 755
|31 538
|32 575
|32 746
|32 358
|-15,1%
|27,6%
|Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
|19 271
|19 271
|19 390
|15 900
|18 292
|18 292
|20 149
|19 761
|23 119
|21 543
|21 543
|21 543
|-17,5%
|11,8%
|Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
|26 670
|27 963
|26 907
|23 490
|24 781
|27 009
|23 628
|25 228
|26 270
|28 218
|28 383
|34 438
|-11,9%
|29,1%
|Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
|26 670
|27 963
|26 907
|23 490
|24 781
|27 009
|23 628
|25 228
|26 270
|28 218
|28 383
|34 438
|-11,9%
|29,1%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ
|37 067
|37 067
|37 067
|37 067
|35 725
|35 725
|34 000
|34 000
|34 000
|36 425
|36 425
|36 425
|0,0%
|-1,7%
|Деятельность экстерриториальных организаций и органов
|37 067
|37 067
|37 067
|37 067
|35 725
|35 725
|34 000
|34 000
|34 000
|36 425
|36 425
|36 425
|0,0%
|-1,7%
|Деятельность экстерриториальных организаций и органов
|37 067
|37 067
|37 067
|37 067
|35 725
|35 725
|34 000
|34 000
|34 000
|36 425
|36 425
|36 425
|0,0%
|-1,7%
|Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания услуг)
|24 090
|23 394
|24 240
|25 458
|25 818
|25 244
|27 255
|28 153
|27 490
|27 037
|27 444
|29 020
|5,7%
|20,5%
|Растениеводство 01.1+01.2+01.3
|24 138
|23 466
|24 151
|23 322
|26 588
|26 019
|28 628
|28 598
|27 981
|26 576
|27 938
|29 229
|-3,4%
|21,1%
|Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки
|36 041
|35 987
|37 048
|31 531
|33 265
|35 546
|38 162
|36 361
|36 407
|40 613
|39 039
|42 691
|-12,5%
|18,5%
|Ведущие отрасли экономики
|43 283
|42 732
|45 604
|44 601
|42 755
|43 075
|45 743
|45 701
|45 336
|46 943
|46 125
|58 976
|3,0%
|36,3%
|Производство прочих транспортных средств, не включенных в другие группировки
|46 904
|41 267
|40 039
|34 395
|41 172
|45 074
|42 867
|44 625
|46 324
|43 475
|57 659
|44 448
|-26,7%
|-5,2%
|Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности «Промышленность» на основе ОКВЭД2 (КДЕС Ред. 2)
|43 953
|43 032
|45 060
|44 370
|44 336
|44 102
|45 793
|45 996
|45 068
|46 484
|46 305
|59 827
|0,9%
|36,1%
Впрочем, наибольшее падение доходов произошло, как ни странно, у рыболовов. Работники сферы деятельности «рыболовство» потеряли аж 61,2% своих зарплат, среднемесячный заработк упал с 35,8 тысячи до 13,9 тысячи рублей.
Вполовину (-49,3%) снизилось довольствие организаторов конференций и выставок. Если в начале года они получали в среднем 53,5 тысячи, то в апреле их заработок в среднем достигал лишь 27,1 тысячи рублей.
Кто заработал больше всех?
Но были и те, кто, напротив, сумел заработать больше обычного в условиях локдауна. Так работники в области добычи нефти и нефтяного (попутного) газа получили зарплату в апреле (88,1 тыс. руб.) на 22% больше январской (72,2 тыс. руб.).
В обрабатывающем производстве нефтепродуктов прибавка к зарплате также была на четверть выше 82 тыс. руб. против 65,5 тыс. руб.
Но наибольший рост (+143,4%) зарплаты наблюдался у работников в сфере деятельности трубопроводного транспорта — 141,7 тыс. руб. против 58,2 тыс. руб.
Судя по смежности отраслей выросших зарплат, вероятно, работники получили премию за отчетный период. Также считают и в Минтруда Татарстана.
Того же мнения и Марсель Салихов, кандидат экономических наук, научный сотрудник факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ:
— Скорее всего это был годовой бонус. В крупных компаниях выплачивают годовые бонусы где-то в марте — апреле, когда подвели итоги года, посчитали финансовые результаты.
При этом рост зарплат в ежемесячной динамике наблюдается по многим отраслям и к концу года.
Возможно, именно эти нюансы отразились в совокупном результате, показав итоговый рост заработных плат в республике. Всего по обследуемым видам экономической деятельности за 2020 год в Татарстане средняя зарплата выросла на 5,7% с 37 442 руб. в 2019 году до 39 558 руб.
Как сказала Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье, в конце 2020 года 16% соискателей республики, работающих по найму, сообщили, что уровень их зарплаты относительно начала года увеличился. Больше половины, а именно 55%, сообщили, что он остался неизменным. Еще 25% отметили, что зарплата стала меньше.
Как бы это ни парадоксально выглядело, но наибольший рост заработных плат в укрупненных группах по видам деятельности был в деятельности «предоставление прочих видов услуг» (13,4%) с 27,8 тыс. руб. в 2019 г. до 31,5 тыс. руб. в 2020 г. В этой укрупненной группе зарплаты выросли у работников общественных организаций на 22,2% (с 34 тыс. руб. в 2019 г. до 41,6 тыс. руб. в 2020 г.). А также у ремонтников компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения на 22% (с 20,3 тыс. руб. до 24,7тыс. руб.).
|Республика Татарстан
|2018
|2019
|2020
|Изменение
|ВЭД/период
|январь- декабрь
|январь-декабрь
|январь-декабрь
|2019-2020 гг.
|Всего по обследуемым видам экономической деятельности
|35 155
|37 442
|39 588
|5,7%
|СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО
|21 861
|23 831
|26 285
|10,3%
|Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
|21 912
|23 891
|26 296
|10,1%
|Выращивание однолетних культур
|21 186
|25 034
|26 465
|5,7%
|Выращивание многолетних культур
|16 385
|21 429
|19 048
|-11,1%
|Выращивание рассады
|20 572
|26 141
|20 960
|-19,8%
|Животноводство
|22 787
|24 601
|27 177
|10,5%
|Смешанное сельское хозяйство
|20 378
|19 394
|23 988
|23,7%
|Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции
|23 650
|24 937
|28 242
|13,3%
|Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях
|22 210
|22 065
|23 518
|6,6%
|Лесоводство и лесозаготовки
|21 635
|23 201
|26 456
|14,0%
|Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
|20 715
|21 917
|25 607
|16,8%
|Лесозаготовки
|20 894
|22 387
|25 552
|14,1%
|Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок
|25 744
|28 109
|30 278
|7,7%
|Рыболовство и рыбоводство
|12 343
|12 375
|17 996
|45,4%
|Рыболовство
|11 924
|12 682
|16 054
|26,6%
|Рыбоводство
|13 734
|12 068
|21 124
|75,0%
|ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
|58 879
|61 285
|63 549
|3,7%
|Добыча угля
|18 700
|12 800
|14 242
|11,3%
|Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)
|18 700
|12 800
|14 242
|11,3%
|Добыча нефти и природного газа
|68 782
|72 705
|78 113
|7,4%
|Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа
|68 782
|72 705
|78 113
|7,4%
|Добыча прочих полезных ископаемых
|25 005
|27 566
|22 050
|-20,0%
|Добыча камня, песка и глины
|24 768
|27 930
|21 711
|-22,3%
|Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки
|37 348
|23 178
|55 489
|139,4%
|Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
|52 074
|54 897
|56 421
|2,8%
|Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа
|52 074
|54 897
|56 421
|2,8%
|ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
|38 087
|41 646
|43 908
|5,4%
|Производство пищевых продуктов
|29 932
|31 602
|33 265
|5,3%
|Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции
|24 089
|26 086
|29 054
|11,4%
|Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
|21 372
|23 584
|22 966
|-2,6%
|Переработка и консервирование фруктов и овощей
|34 694
|35 485
|36 220
|2,1%
|Производство растительных и животных масел и жиров
|46 339
|50 382
|53 934
|7,1%
|Производство молочной продукции
|34 899
|31 466
|33 880
|7,7%
|Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов
|31 750
|34 203
|37 946
|10,9%
|Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
|22 952
|24 963
|23 914
|-4,2%
|Производство прочих пищевых продуктов
|33 222
|35 254
|37 391
|6,1%
|Производство готовых кормов для животных
|36 100
|42 537
|43 479
|2,2%
|Производство напитков
|40 393
|45 384
|44 979
|-0,9%
|Производство напитков
|40 393
|45 384
|44 979
|-0,9%
|Производство текстильных изделий
|32 142
|29 912
|30 628
|2,4%
|Подготовка и прядение текстильных волокон
|13 221
|н/д
|Производство текстильных тканей
|29 114
|25 790
|43 705
|69,5%
|Отделка тканей и текстильных изделий
|21 154
|35 687
|68,7%
|Производство прочих текстильных изделий
|32 159
|30 141
|30 307
|0,5%
|Производство одежды
|16 986
|15 712
|17 266
|9,9%
|Производство одежды, кроме одежды из меха
|16 099
|14 920
|16 180
|8,4%
|Производство меховых изделий
|16 940
|18 017
|27 532
|52,8%
|Производство вязаных и трикотажных изделий одежды
|22 766
|20 602
|25 674
|24,6%
|Производство кожи и изделий из кожи
|20 708
|21 367
|21 187
|-0,8%
|Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха
|20 348
|19 699
|18 922
|-3,9%
|Производство обуви
|20 868
|22 733
|22 710
|-0,1%
|Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
|31 863
|32 831
|34 947
|6,4%
|Распиловка и строгание древесины
|21 118
|33 174
|29 802
|-10,2%
|Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения
|33 119
|32 800
|35 337
|7,7%
|Производство бумаги и бумажных изделий
|52 316
|54 616
|56 928
|4,2%
|Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона
|42 672
|40 424
|47 701
|18,0%
|Производство изделий из бумаги и картона
|52 846
|55 469
|57 566
|3,8%
|Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
|28 331
|34 190
|38 294
|12,0%
|Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
|28 348
|34 201
|38 307
|12,0%
|Копирование записанных носителей информации
|23 998
|25 927
|19 022
|-26,6%
|Производство кокса и нефтепродуктов
|61 817
|66 071
|68 723
|4,0%
|Производство нефтепродуктов
|61 847
|66 140
|68 742
|3,9%
|Агломерация угля, антрацита и бурого угля (лигнита) и производство термоуглей
|13 000
|14 644
|24 912
|70,1%
|Производство химических веществ и химических продуктов
|48 776
|55 191
|58 879
|6,7%
|Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах
|49 603
|56 805
|60 686
|6,8%
|Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов
|53 777
|43 058
|72 889
|69,3%
|Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик
|32 251
|30 706
|32 379
|5,4%
|Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств
|50 693
|50 522
|54 153
|7,2%
|Производство прочих химических продуктов
|39 723
|45 186
|46 959
|3,9%
|Производство химических волокон
|52 222
|60 835
|62 848
|3,3%
|Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
|30 180
|35 629
|41 975
|17,8%
|Производство фармацевтических субстанций
|20 190
|25 020
|30 844
|23,3%
|Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
|30 640
|35 874
|42 254
|17,8%
|Производство резиновых и пластмассовых изделий
|37 599
|37 238
|40 773
|9,5%
|Производство резиновых изделий
|45 269
|42 314
|45 832
|8,3%
|Производство изделий из пластмасс
|31 071
|32 697
|36 823
|12,6%
|Производство прочей неметаллической минеральной продукции
|30 225
|35 584
|37 980
|6,7%
|Производство стекла и изделий из стекла
|38 562
|42 499
|46 578
|9,6%
|Производство огнеупорных изделий
|57 074
|100 398
|70 291
|-30,0%
|Производство строительных керамических материалов
|27 171
|30 833
|33 402
|8,3%
|Производство прочих фарфоровых и керамических изделий
|22 129
|34 756
|22 358
|-35,7%
|Производство цемента, извести и гипса
|22 267
|27 164
|29 165
|7,4%
|Производство изделий из бетона, цемента и гипса
|26 870
|32 174
|33 320
|3,6%
|Резка, обработка и отделка камня
|11 562
|12 973
|12 735
|-1,8%
|Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки
|45 777
|49 254
|57 699
|17,1%
|Производство металлургическое
|30 628
|32 760
|33 330
|1,7%
|Производство чугуна, стали и ферросплавов
|39 068
|40 019
|41 328
|3,3%
|Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
|33 850
|34 337
|34 954
|1,8%
|Производство прочих стальных изделий первичной обработкой
|32 063
|34 614
|37 942
|9,6%
|Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива
|19 867
|18 309
|26 743
|46,1%
|Литье металлов
|18 706
|21 650
|21 092
|-2,6%
|Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|32 342
|36 122
|35 982
|-0,4%
|Производство строительных металлических конструкций и изделий
|33 797
|33 723
|33 718
|0,0%
|Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей
|14 383
|16 856
|17 708
|5,1%
|Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления
|12 274
|18 356
|16 054
|-12,5%
|Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии
|13 716
|19 954
|17 557
|-12,0%
|Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов
|34 285
|39 389
|40 094
|1,8%
|Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий
|35 849
|38 126
|25 962
|-31,9%
|Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
|43 559
|48 954
|52 308
|6,9%
|Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)
|45 875
|68 585
|49,5%
|Производство компьютеров и периферийного оборудования
|78 762
|67 871
|-13,8%
|Производство коммуникационного оборудования
|46 763
|59 200
|26,6%
|Производство бытовой электроники
|25 941
|49 828
|92,1%
|Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов
|51 352
|53 373
|3,9%
|Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях
|34 040
|28 852
|-15,2%
|Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования
|40 763
|44 000
|7,9%
|Производство электрического оборудования
|35 597
|36 856
|40 335
|9,4%
|Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры
|35 197
|36 998
|41 850
|13,1%
|Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей
|19 862
|32 777
|34 134
|4,1%
|Производство кабелей и кабельной арматуры
|39 003
|40 497
|46 028
|13,7%
|Производство электрических ламп и осветительного оборудования
|36 670
|32 973
|35 314
|7,1%
|Производство бытовых приборов
|34 261
|37 146
|37 458
|0,8%
|Производство прочего электрического оборудования
|51 002
|41 217
|49 538
|20,2%
|Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
|35 326
|40 216
|41 071
|2,1%
|Производство машин и оборудования общего назначения
|35 780
|40 543
|41 491
|2,3%
|Производство прочих машин и оборудования общего назначения
|32 681
|38 697
|39 605
|2,3%
|Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|35 883
|39 594
|42 723
|7,9%
|Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов
|42 709
|53 188
|38 314
|-28,0%
|Производство прочих машин специального назначения
|37 059
|40 452
|40 276
|-0,4%
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
|38 275
|42 154
|44 615
|5,8%
|Производство автотранспортных средств
|38 849
|42 189
|44 095
|4,5%
|Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов
|47 780
|46 581
|48 629
|4,4%
|Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
|36 102
|41 939
|46 499
|10,9%
|Производство прочих транспортных средств и оборудования
|43 481
|46 204
|47 779
|3,4%
|Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава
|33 855
|33 885
|33 597
|-0,9%
|Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования
|47 628
|49 707
|4,4%
|Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки
|12 275
|12 625
|13 588
|7,6%
|Производство мебели
|20 177
|22 679
|22 357
|-1,4%
|Производство мебели
|20 177
|22 679
|22 357
|-1,4%
|Производство прочих готовых изделий
|24 663
|26 010
|31 320
|20,4%
|Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров
|21 241
|17 653
|15 109
|-14,4%
|Производство музыкальных инструментов
|15 600
|н/д
|Производство спортивных товаров
|25 767
|31 557
|23 640
|-25,1%
|Производство игр и игрушек
|16 071
|25 364
|57,8%
|Производство медицинских инструментов и оборудования
|36 293
|41 507
|41 192
|-0,8%
|Производство изделий, не включенных в другие группировки
|12 024
|16 025
|21 004
|31,1%
|Ремонт и монтаж машин и оборудования
|36 835
|38 905
|41 073
|5,6%
|Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования
|36 785
|38 851
|41 057
|5,7%
|Монтаж промышленных машин и оборудования
|43 028
|45 295
|43 077
|-4,9%
|ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
|48 195
|48 498
|51 323
|5,8%
|Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
|48 195
|48 498
|51 323
|5,8%
|Производство, передача и распределение электроэнергии
|56 660
|58 767
|62 776
|6,8%
|Производство и распределение газообразного топлива
|43 635
|44 560
|48 995
|10,0%
|Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
|38 388
|36 964
|37 414
|1,2%
|ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
|26 924
|28 960
|32 166
|11,1%
|Забор, очистка и распределение воды
|29 894
|32 127
|34 942
|8,8%
|Забор, очистка и распределение воды
|29 894
|32 127
|34 942
|8,8%
|Сбор и обработка сточных вод
|27 327
|30 320
|30 663
|1,1%
|Сбор и обработка сточных вод
|27 327
|30 320
|30 663
|1,1%
|Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
|26 817
|24 760
|31 269
|26,3%
|Сбор отходов
|25 270
|21 782
|31 063
|42,6%
|Обработка и утилизация отходов
|38 815
|40 444
|27 280
|-32,5%
|Деятельность по обработке вторичного сырья
|25 169
|25 981
|31 958
|23,0%
|Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов
|20 124
|26 734
|24 526
|-8,3%
|Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов
|20 124
|26 734
|24 526
|-8,3%
|СТРОИТЕЛЬСТВО
|30 590
|32 021
|32 247
|0,7%
|Строительство зданий
|29 064
|31 105
|31 507
|1,3%
|Разработка строительных проектов
|12 607
|24 691
|95,9%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|29 064
|31 128
|31 523
|1,3%
|Строительство инженерных сооружений
|30 625
|36 753
|38 364
|4,4%
|Строительство автомобильных и железных дорог
|35 085
|39 844
|40 921
|2,7%
|Строительство инженерных коммуникаций
|19 913
|25 420
|30 252
|19,0%
|Строительство прочих инженерных сооружений
|39 374
|43 428
|36 335
|-16,3%
|Работы строительные специализированные
|32 419
|30 530
|29 619
|-3,0%
|Разборка и снос зданий, подготовка строительного участка
|28 204
|30 685
|30 522
|-0,5%
|Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
|37 738
|29 355
|28 815
|-1,8%
|Работы строительные отделочные
|21 001
|23 917
|19 688
|-17,7%
|Работы строительные специализированные прочие
|29 518
|34 680
|34 230
|-1,3%
|ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
|28 334
|30 945
|31 977
|3,3%
|Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт
|31 590
|34 661
|34 337
|-0,9%
|Торговля автотранспортными средствами
|37 233
|42 402
|40 259
|-5,1%
|Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
|33 754
|36 465
|32 597
|-10,6%
|Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
|25 859
|28 077
|31 528
|12,3%
|Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
|29 046
|34 156
|33 729
|-1,3%
|Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|29 697
|33 251
|35 315
|6,2%
|Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
|36 051
|34 114
|41 611
|22,0%
|Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными
|35 159
|31 567
|31 538
|-0,1%
|Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
|24 091
|29 799
|33 447
|12,2%
|Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
|32 339
|32 340
|36 014
|11,4%
|Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием
|35 867
|35 540
|28 912
|-18,6%
|Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
|36 123
|39 736
|38 876
|-2,2%
|Торговля оптовая специализированная прочая
|28 192
|35 000
|34 991
|0,0%
|Торговля оптовая неспециализированная
|27 133
|29 901
|33 387
|11,7%
|Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|26 084
|27 415
|28 198
|2,9%
|Торговля розничная в неспециализированных магазинах
|25 326
|26 818
|28 307
|5,6%
|Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах
|17 517
|17 798
|18 547
|4,2%
|Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
|30 539
|33 041
|33 825
|2,4%
|Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах
|35 851
|34 608
|39 385
|13,8%
|Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
|27 018
|30 158
|29 706
|-1,5%
|Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах
|22 170
|17 538
|16 137
|-8,0%
|Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
|28 737
|29 184
|28 092
|-3,7%
|Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
|28 119
|12 369
|28 612
|131,3%
|Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
|14 050
|24 202
|36 073
|49,1%
|ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
|34 959
|34 495
|37 382
|8,4%
|Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
|37 510
|38 953
|39 827
|2,2%
|Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки
|45 977
|46 692
|47 118
|0,9%
|Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки
|47 994
|50 316
|50 363
|0,1%
|Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
|27 772
|32 813
|30 231
|-7,9%
|Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
|33 539
|33 767
|34 161
|1,2%
|Деятельность трубопроводного транспорта
|62 990
|65 705
|73 670
|12,1%
|Деятельность водного транспорта
|18 421
|32 388
|33 194
|2,5%
|Деятельность морского грузового транспорта
|12 760
|29 271
|32 303
|10,4%
|Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
|14 655
|25 046
|34 355
|37,2%
|Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
|20 417
|34 287
|32 800
|-4,3%
|Деятельность воздушного и космического транспорта
|107 186
|107 680
|116 534
|8,2%
|Деятельность пассажирского воздушного транспорта
|107 996
|108 439
|116 780
|7,7%
|Деятельность грузового воздушного транспорта и космического транспорта
|13 409
|21 100
|65 713
|211,4%
|Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
|30 083
|24 205
|29 201
|20,6%
|Деятельность по складированию и хранению
|33 225
|27 170
|31 273
|15,1%
|Деятельность транспортная вспомогательная
|29 357
|23 724
|28 711
|21,0%
|Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
|24 375
|29 429
|35 154
|19,5%
|Деятельность почтовой связи общего пользования
|24 658
|30 206
|36 645
|21,3%
|Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность
|21 501
|20 632
|20 467
|-0,8%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
|21 808
|24 139
|23 801
|-1,4%
|Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
|24 785
|31 077
|26 282
|-15,4%
|Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
|25 139
|32 193
|25 730
|-20,1%
|Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
|24 673
|29 625
|29 691
|0,2%
|Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах
|14 831
|17 876
|23 826
|33,3%
|Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
|23 889
|26 728
|27 641
|3,4%
|Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
|21 065
|22 864
|23 074
|0,9%
|Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
|18 752
|19 953
|21 992
|10,2%
|Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания
|24 275
|28 482
|25 585
|-10,2%
|Подача напитков
|24 629
|24 045
|13 445
|-44,1%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
|45 120
|48 247
|53 990
|11,9%
|Деятельность издательская
|25 765
|28 397
|32 422
|14,2%
|Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности
|25 765
|28 397
|32 331
|13,9%
|Издание программного обеспечения
|50 104
|н/д
|Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот
|24 833
|25 864
|24 247
|-6,3%
|Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
|24 848
|25 864
|24 247
|-6,3%
|Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений
|14 900
|н/д
|Деятельность в области телевизионного и радиовещания
|32 185
|36 019
|32 681
|-9,3%
|Деятельность в области радиовещания
|29 247
|24 029
|22 389
|-6,8%
|Деятельность в области телевизионного вещания
|33 659
|39 921
|38 582
|-3,4%
|Деятельность в сфере телекоммуникаций
|40 893
|41 661
|44 592
|7,0%
|Деятельность в области связи на базе проводных технологий
|39 240
|39 664
|42 858
|8,1%
|Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий
|48 604
|49 874
|52 212
|4,7%
|Деятельность в области спутниковой связи
|47 946
|45 043
|н/д
|Деятельность в области телекоммуникаций прочая
|23 682
|н/д
|Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
|66 727
|64 707
|73 944
|14,3%
|Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
|66 727
|64 707
|73 944
|14,3%
|Деятельность в области информационных технологий
|25 804
|31 059
|36 913
|18,8%
|Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет
|25 493
|30 899
|38 676
|25,2%
|Деятельность в области информационных услуг прочая
|27 925
|32 180
|29 845
|-7,3%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ
|50 528
|52 957
|58 692
|10,8%
|Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|52 878
|55 171
|60 051
|8,8%
|Денежное посредничество
|54 182
|56 055
|60 676
|8,2%
|Деятельность холдинговых компаний
|45 596
|55 052
|43 826
|-20,4%
|Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций
|32 873
|36 955
|12,4%
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|43 246
|48 886
|56 272
|15,1%
|Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения
|38 631
|44 447
|51 146
|15,1%
|Страхование
|38 113
|43 883
|50 532
|15,2%
|Деятельность негосударственных пенсионных фондов
|51 599
|57 398
|63 277
|10,2%
|Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования
|41 126
|37 536
|48 692
|29,7%
|Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
|53 638
|53 953
|56 258
|4,3%
|Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения
|22 413
|22 884
|21 616
|-5,5%
|Деятельность по управлению фондами
|71 771
|85 010
|119 804
|40,9%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|24 263
|27 013
|28 581
|5,8%
|Операции с недвижимым имуществом
|24 263
|27 013
|28 581
|5,8%
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|45 481
|53 160
|39 790
|-25,1%
|Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
|23 139
|28 825
|30 796
|6,8%
|Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
|24 136
|26 064
|27 416
|5,2%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
|45 677
|51 510
|55 082
|6,9%
|Деятельность в области права и бухгалтерского учета
|37 425
|35 508
|38 819
|9,3%
|Деятельность в области права
|26 414
|21 453
|39 748
|85,3%
|Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
|42 545
|42 504
|38 518
|-9,4%
|Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления
|54 187
|56 482
|57 521
|1,8%
|Деятельность головных офисов
|62 411
|68 896
|65 600
|-4,8%
|Консультирование по вопросам управления
|47 601
|41 499
|48 868
|17,8%
|Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа
|45 649
|47 351
|50 023
|5,6%
|Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
|45 116
|45 626
|47 581
|4,3%
|Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
|48 363
|56 859
|59 230
|4,2%
|Научные исследования и разработки
|57 161
|65 411
|66 011
|0,9%
|Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
|56 820
|66 021
|66 430
|0,6%
|Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
|65 313
|46 231
|52 943
|14,5%
|Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка
|37 388
|75 762
|94 369
|24,6%
|Деятельность рекламная
|32 741
|80 044
|101 314
|26,6%
|Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
|58 779
|57 080
|62 249
|9,1%
|Деятельность профессиональная научная и техническая прочая
|19 630
|17 194
|21 778
|26,7%
|Деятельность специализированная в области дизайна
|13 154
|12 947
|н/д
|Деятельность в области фотографии
|15 925
|13 090
|16 596
|26,8%
|Деятельность по письменному и устному переводу
|14 079
|13 653
|14 550
|6,6%
|Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
|20 416
|18 444
|25 415
|37,8%
|Деятельность ветеринарная
|28 111
|30 626
|34 284
|11,9%
|Деятельность ветеринарная
|28 111
|30 626
|34 284
|11,9%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
|22 696
|24 664
|27 399
|11,1%
|Аренда и лизинг
|28 776
|27 545
|30 622
|11,2%
|Аренда и лизинг автотранспортных средств
|20 736
|20 177
|26 137
|29,5%
|Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
|23 989
|18 132
|21 480
|18,5%
|Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств
|30 904
|29 401
|31 901
|8,5%
|Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав
|18 267
|31 099
|70,3%
|Деятельность по трудоустройству и подбору персонала
|18 618
|26 148
|22 823
|-12,7%
|Деятельность агентств по подбору персонала
|11 777
|23 779
|19 488
|-18,0%
|Деятельность агентств по временному трудоустройству
|20 081
|24 693
|15 257
|-38,2%
|Деятельность по подбору персонала прочая
|28 123
|31 486
|29 931
|-4,9%
|Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
|17 049
|15 305
|18 977
|24,0%
|Деятельность туристических агентств и туроператоров
|17 411
|14 748
|19 120
|29,6%
|Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность
|13 504
|23 857
|13 147
|-44,9%
|Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований
|23 782
|24 854
|24 987
|0,5%
|Деятельность частных охранных служб
|23 781
|24 886
|25 032
|0,6%
|Деятельность систем обеспечения безопасности
|25 909
|14 792
|13 139
|-11,2%
|Деятельность по обслуживанию зданий и территорий
|15 802
|17 578
|28 034
|59,5%
|Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
|28 717
|47 426
|65,1%
|Деятельность по чистке и уборке
|15 802
|17 262
|19 504
|13,0%
|Предоставление услуг по благоустройству ландшафта
|16 489
|н/д
|Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса
|28 354
|33 354
|46 181
|38,5%
|Деятельность административно-хозяйственная и вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации
|22 386
|26 497
|19 047
|-28,1%
|Деятельность центров обработки телефонных вызовов
|16 864
|23 507
|20 679
|-12,0%
|Деятельность по организации конференций и выставок
|64 394
|71 746
|34 657
|-51,7%
|Деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
|29 734
|31 928
|49 831
|56,1%
|ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
|41 851
|44 114
|46 404
|5,2%
|Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению
|41 851
|44 114
|46 404
|5,2%
|Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера
|42 989
|47 591
|49 495
|4,0%
|Предоставление государственных услуг обществу
|41 434
|41 796
|44 376
|6,2%
|Деятельность в области обязательного социального обеспечения
|37 307
|39 476
|42 226
|7,0%
|ОБРАЗОВАНИЕ
|28 203
|30 402
|32 167
|5,8%
|Образование
|28 203
|30 402
|32 167
|5,8%
|Образование общее
|24 598
|26 240
|27 534
|4,9%
|Образование профессиональное
|42 147
|46 408
|50 259
|8,3%
|Обучение профессиональное
|78 884
|63 702
|46 432
|-27,1%
|Образование дополнительное
|27 862
|30 834
|32 713
|6,1%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
|34 183
|36 836
|40 760
|10,7%
|Деятельность в области здравоохранения
|34 837
|37 578
|41 660
|10,9%
|Деятельность больничных организаций
|35 722
|37 795
|42 738
|13,1%
|Медицинская и стоматологическая практика
|30 322
|39 110
|37 620
|-3,8%
|Деятельность в области медицины прочая
|34 246
|34 770
|38 590
|11,0%
|Деятельность по уходу с обеспечением проживания
|25 726
|27 444
|30 651
|11,7%
|Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
|10 000
|56 500
|465,0%
|Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
|25 726
|27 445
|30 644
|11,7%
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
|29 971
|31 573
|33 199
|5,1%
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|30 095
|32 263
|32 511
|0,8%
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания
|15 689
|13 190
|47 634
|261,1%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
|55 325
|43 976
|41 515
|-5,6%
|Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
|37 296
|39 376
|39 811
|1,1%
|Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
|37 296
|39 376
|39 811
|1,1%
|Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
|28 042
|29 938
|29 865
|-0,2%
|Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
|28 042
|29 938
|29 865
|-0,2%
|Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей
|11 978
|14 242
|25 386
|78,2%
|Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари
|11 934
|14 183
|25 570
|80,3%
|Деятельность по организации и проведению лотерей
|18 600
|23 138
|н/д
|Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
|83 452
|55 076
|47 701
|-13,4%
|Деятельность в области спорта
|93 398
|62 169
|50 469
|-18,8%
|Деятельность в области отдыха и развлечений
|21 933
|23 390
|24 310
|3,9%
|ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ
|24 877
|27 793
|31 522
|13,4%
|Деятельность общественных организаций
|30 291
|34 004
|41 554
|22,2%
|Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций
|41 937
|45 859
|55 895
|21,9%
|Деятельность профессиональных союзов
|51 058
|55 066
|66 232
|20,3%
|Деятельность прочих общественных организаций
|22 285
|25 504
|25 468
|-0,1%
|Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
|16 729
|20 269
|24 728
|22,0%
|Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
|16 944
|23 060
|26 568
|15,2%
|Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
|15 529
|14 857
|19 828
|33,5%
|Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
|22 537
|25 645
|26 987
|5,2%
|Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
|22 537
|25 645
|26 987
|5,2%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ
|29 800
|32 371
|35 490
|9,6%
|Деятельность экстерриториальных организаций и органов
|29 800
|32 371
|35 490
|9,6%
|Деятельность экстерриториальных организаций и органов
|29 800
|32 371
|35 490
|9,6%
|Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания услуг)
|21 822
|23 828
|26 180
|9,9%
|Растениеводство 01.1+01.2+01.3
|21 171
|25 033
|26 347
|5,3%
|Промышленное производство (промышленность)
|40 611
|н/д
|Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки
|30 300
|37 380
|36 887
|-1,3%
|Ведущие отрасли экономики
|43 167
|45 882
|6,3%
|Производство прочих транспортных средств, не включенных в другие группировки
|41 930
|44 306
|43 942
|-0,8%
|Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности «Промышленность» на основе ОКВЭД2 (КДЕС Ред. 2)
|43 704
|46 188
|5,7%
В тройку укрупненных видов деятельности, с наибольшим приростом зарплаты вошли такие сферы, как «деятельность в области информации и связи» (+11,9%, с 48,2 тыс. руб. в 2019 г. до 54 тыс. руб. в 2020 г.) и «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (+11,1%, с 24,7тыс. руб. до 27,4 тыс. руб.).
Что так же подтверждает Александра Севостьянова: «О том, что их заработные платы увеличились чаще других говорили представители IT-сферы, юристы и маркетологи».
Только две укрупненные группы по видам экономической деятельности снизили зарплату своим сотрудникам. Это «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений», где зарплаты по итогам 2020 года снизились на 5,6% с 44 тыс. руб. до 41,5 тыс. руб. И «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (-1,4%), в которой уменьшились и без того небольшие заработки — с 24,1 тыс. руб. до 23,8 тыс. руб.
Это обстоятельство, по словам Клары Тазетдиновой, привело к сокращению среднесписочной численности сотрудников и к снижению занятости в этих отраслях.
Рост зарплат 2020 года в России опередил инфляцию
По всем исследуемым видам экономической деятельности рост зарплат в России в минувшем году составил 7,6% — это 51,1 тыс. руб. (против 47,5 тыс. руб. в 2019 г.). При этом ярко выраженной просадки зарплаты в апреле (в сравнении с Татарстаном) не наблюдалось. Пик локального снижения заработков в России (за исключением начала года) пришелся на август до 47,6 тыс. руб. (при среднем значении за год в 51 тыс. руб.).
— В летние месяцы через налоговую службу осуществлялись выплаты (при сохранении численности работающих) и, возможно, по этим причинам получился отложенный эффект, — предположила Клара Тазетдинова, говоря о мерах поддержки наиболее пострадавшего бизнеса.
|Россия
|2020
|2020
|2020
|2020
|2020
|2020
|2020
|2020
|2020
|2020
|2020
|2020
|ВЭД/период
|январь
|февраль
|март
|апрель
|май
|июнь
|июль
|август
|сентябрь
|октябрь
|ноябрь
|декабрь
|Всего по обследуемым видам экономической деятельности
|46 674
|47 257
|50 948
|49 306
|50 747
|52 123
|50 145
|47 649
|49 259
|49 539
|49 274
|69 278
|СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО
|30 959
|29 561
|32 123
|32 458
|34 779
|33 871
|36 333
|35 400
|34 652
|35 336
|33 904
|41 217
|Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
|27 469
|26 445
|28 806
|29 093
|30 473
|30 742
|32 473
|32 224
|31 398
|32 368
|31 283
|36 279
|Выращивание однолетних культур
|24 656
|24 215
|27 447
|28 358
|29 988
|30 239
|33 564
|33 139
|31 721
|32 716
|31 549
|36 971
|Выращивание многолетних культур
|26 631
|27 152
|29 316
|30 690
|29 934
|31 390
|30 085
|30 786
|33 008
|33 519
|30 403
|33 141
|Выращивание рассады
|28 995
|27 775
|30 389
|27 522
|28 895
|28 703
|27 865
|26 516
|26 576
|28 272
|29 011
|31 611
|Животноводство
|30 972
|29 124
|30 619
|30 500
|31 720
|31 918
|32 534
|32 257
|31 670
|32 776
|32 171
|36 111
|Смешанное сельское хозяйство
|25 516
|24 275
|26 767
|27 671
|28 918
|28 749
|29 579
|30 581
|29 863
|30 015
|28 226
|30 842
|Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции
|23 969
|24 698
|27 716
|25 259
|27 607
|28 575
|28 769
|27 988
|28 589
|29 397
|27 262
|41 992
|Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях
|23 512
|23 872
|24 138
|23 761
|23 402
|25 784
|23 560
|23 713
|23 967
|27 802
|23 776
|34 333
|Лесоводство и лесозаготовки
|36 941
|36 214
|37 286
|36 589
|33 930
|35 372
|37 281
|34 940
|35 605
|37 267
|35 382
|47 352
|Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
|25 085
|26 021
|27 030
|27 616
|27 887
|27 771
|28 621
|26 774
|28 526
|29 088
|26 336
|40 472
|Лесозаготовки
|43 384
|42 310
|43 286
|41 629
|36 676
|39 040
|39 568
|38 581
|37 957
|38 318
|39 309
|44 524
|Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений
|14 832
|15 147
|15 534
|17 280
|17 128
|17 177
|15 960
|16 175
|16 260
|17 052
|17 105
|17 505
|Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок
|35 169
|33 331
|35 254
|35 853
|35 040
|36 272
|41 818
|36 363
|38 506
|43 861
|36 859
|61 027
|Рыболовство и рыбоводство
|84 428
|73 780
|83 457
|87 147
|121 797
|90 115
|104 073
|93 801
|92 004
|85 391
|78 866
|118 178
|Рыболовство
|97 542
|83 701
|93 272
|99 892
|143 294
|102 560
|119 373
|108 658
|106 901
|98 587
|90 455
|138 021
|Рыбоводство
|36 845
|37 196
|47 151
|39 893
|42 272
|43 508
|43 640
|34 860
|35 058
|36 600
|37 602
|50 340
|ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
|84 860
|82 319
|89 587
|90 941
|110 792
|96 524
|91 076
|91 055
|95 006
|86 725
|89 702
|130 014
|Добыча угля
|60 844
|58 142
|61 442
|61 487
|62 127
|62 005
|60 979
|62 260
|58 782
|59 846
|60 818
|83 441
|Добыча и обогащение угля и антрацита
|60 839
|58 526
|61 751
|61 785
|62 469
|62 255
|61 353
|63 112
|59 529
|60 547
|61 797
|84 693
|Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)
|60 888
|54 968
|58 900
|59 022
|59 333
|59 972
|57 949
|55 408
|52 939
|54 353
|53 093
|73 514
|Добыча нефти и природного газа
|125 145
|123 970
|134 706
|137 018
|209 402
|158 044
|133 671
|136 352
|136 153
|117 164
|116 491
|181 816
|Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа
|117 655
|115 420
|132 023
|125 643
|191 974
|148 483
|121 284
|127 310
|126 733
|111 359
|111 000
|179 525
|Добыча природного газа и газового конденсата
|148 780
|151 072
|143 245
|173 396
|264 889
|188 859
|173 694
|165 367
|166 259
|135 756
|134 026
|189 108
|Добыча металлических руд
|75 407
|72 905
|74 148
|82 692
|80 429
|80 703
|84 615
|79 947
|87 421
|89 837
|106 056
|134 774
|Добыча и обогащение железных руд
|64 959
|63 242
|57 430
|58 804
|57 842
|56 758
|59 354
|55 359
|53 895
|55 883
|57 190
|79 666
|Добыча руд цветных металлов
|79 560
|76 581
|80 297
|91 278
|88 460
|89 188
|93 419
|88 550
|99 249
|102 181
|124 436
|156 459
|Добыча прочих полезных ископаемых
|53 947
|51 399
|55 609
|65 826
|59 266
|55 120
|57 816
|56 838
|54 207
|53 963
|54 197
|75 092
|Добыча камня, песка и глины
|36 162
|35 951
|37 955
|37 405
|37 729
|38 783
|39 686
|39 424
|38 728
|38 389
|37 807
|42 203
|Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки
|89 613
|82 329
|90 630
|121 414
|101 677
|86 803
|92 131
|89 431
|84 187
|83 854
|85 565
|138 972
|Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
|86 624
|82 990
|94 337
|88 287
|105 880
|96 453
|92 410
|93 149
|102 598
|87 726
|86 725
|131 908
|Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа
|86 791
|83 129
|94 490
|88 448
|106 231
|96 711
|92 627
|93 457
|103 066
|87 787
|86 952
|132 447
|Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых
|73 581
|72 325
|82 430
|75 158
|77 622
|75 293
|75 203
|70 013
|68 102
|83 154
|69 757
|92 463
|ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
|43 967
|43 510
|46 531
|44 596
|44 320
|45 925
|47 073
|45 165
|45 426
|45 798
|45 589
|56 019
|Производство пищевых продуктов
|36 138
|34 343
|37 976
|36 006
|36 501
|36 427
|37 236
|36 446
|37 275
|38 148
|36 784
|42 189
|Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции
|34 562
|33 172
|34 898
|34 082
|34 717
|35 001
|36 028
|35 051
|35 198
|37 082
|36 062
|39 291
|Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
|51 982
|37 448
|41 811
|46 549
|66 614
|47 914
|49 008
|55 144
|69 059
|51 002
|43 765
|56 506
|Переработка и консервирование фруктов и овощей
|31 660
|35 482
|36 502
|36 700
|36 126
|32 828
|32 673
|31 564
|31 788
|34 780
|33 608
|37 786
|Производство растительных и животных масел и жиров
|37 482
|34 592
|39 929
|37 198
|36 974
|36 511
|37 790
|35 198
|35 643
|38 584
|37 541
|40 362
|Производство молочной продукции
|37 270
|35 810
|39 016
|37 738
|38 036
|38 160
|39 666
|37 445
|37 461
|37 886
|37 767
|41 558
|Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов
|32 950
|32 630
|34 433
|35 603
|33 736
|35 320
|35 174
|34 192
|33 608
|34 885
|33 628
|39 493
|Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
|30 337
|29 789
|30 503
|29 752
|29 274
|30 715
|31 201
|31 187
|31 400
|32 378
|31 048
|39 286
|Производство прочих пищевых продуктов
|41 386
|38 942
|48 711
|41 183
|38 494
|40 647
|40 822
|39 716
|40 819
|44 432
|42 799
|48 047
|Производство готовых кормов для животных
|45 548
|43 509
|57 740
|46 689
|45 425
|46 682
|48 478
|45 211
|45 675
|46 553
|44 362
|50 729
|Производство напитков
|42 671
|42 355
|45 100
|48 237
|44 402
|46 114
|47 043
|45 047
|43 950
|44 756
|44 392
|48 973
|Производство напитков
|42 671
|42 355
|45 100
|48 237
|44 402
|46 114
|47 043
|45 047
|43 950
|44 756
|44 392
|48 973
|Производство табачных изделий
|119 151
|139 559
|126 631
|111 134
|118 484
|115 563
|110 566
|97 121
|93 800
|104 415
|94 658
|113 723
|Производство табачных изделий
|119 151
|139 559
|126 631
|111 134
|118 484
|115 563
|110 566
|97 121
|93 800
|104 415
|94 658
|113 723
|Производство текстильных изделий
|27 404
|26 903
|28 415
|26 826
|26 481
|28 957
|29 037
|27 631
|28 640
|29 895
|29 581
|35 968
|Подготовка и прядение текстильных волокон
|27 113
|27 066
|27 751
|25 684
|25 795
|29 164
|28 284
|27 968
|28 591
|28 639
|28 854
|29 505
|Производство текстильных тканей
|26 153
|27 708
|28 587
|28 884
|27 018
|30 383
|29 382
|28 681
|28 680
|29 488
|29 046
|35 378
|Отделка тканей и текстильных изделий
|24 594
|25 256
|25 296
|24 746
|25 423
|27 880
|27 436
|25 645
|26 384
|28 376
|28 775
|30 084
|Производство прочих текстильных изделий
|28 077
|26 744
|28 635
|26 366
|26 427
|28 553
|29 075
|27 365
|28 780
|30 215
|29 869
|36 953
|Производство одежды
|20 185
|21 104
|20 813
|20 412
|20 107
|22 272
|21 869
|21 137
|21 850
|21 311
|20 580
|23 801
|Производство одежды, кроме одежды из меха
|20 094
|21 004
|20 624
|20 379
|20 185
|22 401
|21 733
|20 903
|21 569
|21 153
|20 432
|23 857
|Производство меховых изделий
|13 542
|27 345
|22 706
|21 032
|13 806
|13 896
|20 573
|19 892
|20 392
|19 526
|19 903
|20 283
|Производство вязаных и трикотажных изделий одежды
|22 375
|21 822
|23 353
|20 827
|19 602
|21 156
|23 990
|24 853
|26 379
|23 947
|22 971
|23 251
|Производство кожи и изделий из кожи
|25 676
|25 866
|27 034
|23 913
|21 800
|27 457
|26 096
|27 745
|27 940
|28 301
|27 576
|29 994
|Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха
|26 911
|26 412
|27 705
|26 565
|23 267
|27 094
|29 923
|28 445
|28 405
|29 087
|29 008
|32 172
|Производство обуви
|25 094
|25 600
|26 735
|22 744
|21 146
|27 619
|24 430
|27 451
|27 746
|27 970
|26 976
|29 083
|Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
|28 710
|28 893
|30 774
|28 694
|28 980
|30 158
|30 988
|30 466
|30 333
|30 838
|30 788
|33 898
|Распиловка и строгание древесины
|26 436
|27 340
|28 176
|28 351
|27 771
|28 829
|28 989
|28 893
|28 462
|28 299
|28 115
|32 963
|Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения
|30 445
|30 036
|32 743
|28 956
|29 890
|31 161
|32 504
|31 613
|31 686
|32 630
|32 629
|34 543
|Производство бумаги и бумажных изделий
|48 055
|51 823
|49 561
|52 823
|49 715
|50 873
|49 276
|48 595
|48 791
|49 361
|49 113
|60 831
|Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона
|54 664
|59 147
|54 416
|57 804
|58 247
|54 372
|54 763
|52 791
|52 395
|51 713
|53 061
|61 835
|Производство изделий из бумаги и картона
|43 830
|47 313
|46 612
|49 776
|44 561
|48 729
|45 887
|45 978
|46 547
|47 897
|46 663
|60 220
|Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
|33 557
|33 261
|34 877
|36 555
|34 956
|33 975
|35 820
|34 229
|34 135
|35 124
|34 137
|39 513
|Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
|33 475
|33 193
|34 741
|36 470
|34 924
|33 834
|35 767
|34 244
|34 148
|35 123
|34 109
|39 498
|Копирование записанных носителей информации
|50 100
|44 896
|53 848
|47 736
|40 542
|52 879
|52 161
|26 292
|27 157
|35 908
|45 638
|45 549
|Производство кокса и нефтепродуктов
|73 498
|76 853
|84 181
|78 803
|101 809
|87 544
|80 047
|85 281
|75 500
|71 657
|76 564
|95 710
|Производство кокса
|56 086
|55 667
|55 976
|52 986
|51 866
|54 168
|55 973
|52 755
|52 424
|52 235
|57 652
|73 244
|Производство нефтепродуктов
|75 235
|78 962
|86 980
|81 332
|106 694
|90 827
|82 402
|88 458
|77 752
|73 551
|78 407
|97 952
|Агломерация угля, антрацита и бурого угля (лигнита) и производство термоуглей
|18 997
|18 891
|21 759
|25 014
|26 700
|26 700
|26 700
|28 058
|30 048
|30 048
|30 048
|30 048
|Производство химических веществ и химических продуктов
|54 148
|52 694
|58 651
|60 239
|57 115
|56 213
|57 612
|55 673
|52 704
|53 580
|52 969
|69 988
|Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах
|56 558
|54 798
|60 832
|64 551
|60 002
|58 064
|58 551
|55 315
|53 464
|53 797
|53 716
|71 834
|Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов
|59 715
|60 729
|63 736
|83 957
|93 368
|61 312
|77 431
|122 096
|76 077
|59 829
|58 693
|119 897
|Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик
|47 736
|47 004
|52 848
|48 102
|43 711
|48 951
|52 288
|49 351
|48 300
|49 188
|47 854
|57 761
|Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств
|54 939
|54 701
|68 424
|61 871
|55 514
|60 030
|64 554
|60 951
|58 942
|62 339
|60 853
|70 801
|Производство прочих химических продуктов
|46 535
|45 091
|46 009
|44 938
|49 651
|48 865
|50 559
|51 743
|45 850
|48 780
|46 652
|62 201
|Производство химических волокон
|38 088
|37 911
|39 578
|41 227
|41 263
|41 312
|42 208
|43 943
|42 228
|41 353
|40 401
|58 492
|Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
|65 447
|67 267
|71 008
|76 440
|67 331
|70 817
|73 383
|65 483
|68 096
|67 094
|67 305
|98 051
|Производство фармацевтических субстанций
|71 120
|71 158
|91 427
|74 381
|71 232
|81 829
|75 189
|70 065
|74 996
|68 086
|68 683
|112 053
|Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
|64 636
|66 711
|68 140
|76 736
|66 768
|69 221
|73 133
|64 851
|67 130
|66 960
|67 115
|96 138
|Производство резиновых и пластмассовых изделий
|36 306
|35 367
|38 889
|36 493
|34 390
|37 192
|37 762
|37 454
|37 064
|38 922
|39 727
|42 885
|Производство резиновых изделий
|44 044
|38 791
|39 428
|40 126
|36 522
|39 633
|39 017
|38 945
|39 678
|40 769
|41 744
|43 922
|Производство изделий из пластмасс
|34 413
|34 513
|38 757
|35 612
|33 868
|36 598
|37 454
|37 087
|36 426
|38 461
|39 233
|42 625
|Производство прочей неметаллической минеральной продукции
|37 374
|37 605
|40 735
|38 787
|38 045
|40 453
|41 809
|40 809
|39 740
|40 888
|39 567
|47 324
|Производство стекла и изделий из стекла
|41 042
|37 851
|45 190
|39 678
|42 369
|40 980
|42 331
|40 408
|40 507
|42 281
|41 233
|49 161
|Производство огнеупорных изделий
|40 829
|40 840
|43 319
|40 126
|40 592
|40 895
|42 922
|40 119
|39 377
|40 734
|38 189
|47 673
|Производство строительных керамических материалов
|36 195
|33 369
|35 720
|33 350
|33 450
|38 505
|38 104
|38 177
|36 875
|37 797
|35 971
|43 863
|Производство прочих фарфоровых и керамических изделий
|42 949
|40 973
|41 816
|37 278
|36 768
|41 849
|44 566
|44 178
|43 402
|47 120
|47 076
|50 283
|Производство цемента, извести и гипса
|46 067
|42 703
|50 293
|49 776
|45 897
|46 585
|48 524
|49 563
|45 305
|47 450
|45 365
|53 657
|Производство изделий из бетона, цемента и гипса
|32 949
|35 352
|37 145
|35 799
|34 724
|37 518
|39 078
|38 272
|36 996
|38 156
|37 350
|44 024
|Резка, обработка и отделка камня
|28 102
|29 600
|31 189
|32 778
|30 190
|32 303
|32 742
|31 302
|29 769
|29 865
|29 505
|32 598
|Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки
|42 726
|44 412
|46 738
|45 284
|43 807
|47 666
|48 682
|46 255
|47 039
|46 652
|44 385
|56 510
|Производство металлургическое
|58 437
|54 529
|59 334
|59 619
|54 229
|54 507
|56 834
|53 695
|52 734
|53 235
|54 672
|71 500
|Производство чугуна, стали и ферросплавов
|57 617
|58 193
|60 994
|55 430
|53 947
|55 765
|56 641
|53 688
|52 889
|53 756
|57 819
|66 296
|Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
|58 044
|51 022
|69 244
|55 261
|48 233
|48 621
|51 826
|48 869
|47 251
|47 459
|46 870
|54 758
|Производство прочих стальных изделий первичной обработкой
|39 465
|40 530
|44 269
|40 973
|39 981
|42 371
|44 276
|42 941
|44 636
|44 246
|43 437
|52 326
|Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива
|71 051
|60 046
|60 912
|78 819
|67 221
|64 609
|68 593
|64 192
|62 339
|62 234
|61 741
|100 941
|Литье металлов
|36 250
|36 779
|38 823
|37 127
|34 695
|36 248
|38 517
|36 856
|36 786
|37 901
|37 907
|44 128
|Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|41 623
|40 749
|42 540
|40 541
|41 448
|43 843
|43 906
|42 347
|43 472
|43 714
|43 274
|54 343
|Производство строительных металлических конструкций и изделий
|35 227
|35 005
|35 793
|32 322
|33 108
|35 249
|35 449
|35 388
|35 134
|38 628
|37 222
|42 028
|Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей
|35 057
|35 652
|36 091
|34 738
|34 234
|36 107
|39 192
|37 622
|38 435
|39 218
|38 745
|40 793
|Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления
|75 920
|57 974
|63 849
|54 027
|78 557
|63 384
|57 403
|60 867
|54 281
|54 845
|58 338
|126 581
|Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии
|37 646
|37 132
|37 402
|35 507
|36 459
|36 227
|38 052
|37 885
|37 333
|37 582
|37 045
|43 093
|Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов
|37 873
|38 905
|40 821
|38 805
|39 826
|42 785
|40 537
|39 049
|38 928
|38 545
|39 327
|47 440
|Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий
|35 601
|34 158
|36 627
|33 088
|32 081
|35 870
|36 441
|35 551
|35 103
|35 648
|34 092
|39 175
|Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
|53 287
|52 378
|55 313
|49 048
|52 373
|57 964
|58 395
|56 613
|57 615
|55 635
|58 275
|72 698
|Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)
|46 096
|46 411
|47 907
|43 396
|45 590
|49 236
|51 851
|52 417
|55 696
|49 724
|51 314
|69 801
|Производство компьютеров и периферийного оборудования
|99 055
|92 529
|105 265
|80 675
|105 963
|96 560
|94 439
|89 368
|93 240
|95 393
|100 479
|154 939
|Производство коммуникационного оборудования
|53 572
|53 862
|56 090
|51 595
|52 887
|62 243
|60 518
|59 063
|59 708
|57 384
|62 574
|69 974
|Производство бытовой электроники
|45 166
|47 092
|51 018
|47 467
|47 761
|56 113
|56 906
|54 279
|53 459
|53 098
|55 566
|74 365
|Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов
|51 843
|50 388
|53 193
|47 030
|49 101
|54 966
|55 518
|54 045
|54 194
|53 830
|56 020
|68 163
|Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях
|49 034
|48 488
|52 623
|53 441
|59 039
|57 647
|71 849
|51 479
|54 810
|55 743
|54 438
|77 643
|Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования
|47 695
|47 792
|49 452
|39 856
|44 237
|58 368
|49 663
|50 425
|48 954
|50 404
|49 777
|65 481
|Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации
|102 974
|104 247
|57 774
|86 717
|83 085
|87 644
|87 288
|90 635
|72 965
|84 840
|82 708
|84 984
|Производство электрического оборудования
|43 365
|44 270
|48 021
|42 122
|42 283
|45 673
|47 550
|45 384
|46 604
|45 886
|45 119
|54 016
|Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры
|43 671
|43 874
|49 637
|42 880
|42 991
|45 756
|47 943
|45 653
|46 639
|45 222
|44 789
|55 485
|Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей
|35 488
|35 511
|40 329
|33 960
|34 350
|44 210
|41 153
|41 694
|43 885
|44 611
|41 801
|48 701
|Производство кабелей и кабельной арматуры
|42 417
|43 624
|44 918
|41 432
|39 663
|44 385
|44 319
|44 150
|44 511
|45 577
|42 625
|50 928
|Производство электрических ламп и осветительного оборудования
|38 151
|37 079
|44 381
|41 855
|38 331
|36 788
|38 713
|33 692
|36 105
|37 256
|37 325
|42 795
|Производство бытовых приборов
|39 534
|42 111
|42 974
|37 900
|35 683
|43 661
|44 718
|44 625
|46 454
|47 235
|48 691
|53 578
|Производство прочего электрического оборудования
|49 280
|52 133
|51 842
|44 669
|49 338
|51 679
|56 052
|51 758
|53 392
|51 203
|50 543
|58 372
|Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
|44 034
|44 983
|47 160
|44 911
|43 989
|46 959
|46 683
|45 241
|47 241
|46 887
|46 129
|60 299
|Производство машин и оборудования общего назначения
|45 368
|45 595
|47 808
|44 654
|44 266
|50 701
|46 937
|45 013
|48 014
|47 610
|45 932
|56 392
|Производство прочих машин и оборудования общего назначения
|42 365
|44 373
|48 094
|41 275
|41 764
|44 821
|46 358
|44 531
|46 629
|46 768
|45 582
|56 770
|Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|40 083
|41 840
|44 959
|43 116
|43 434
|44 416
|45 309
|42 047
|44 199
|44 484
|45 654
|57 074
|Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов
|34 642
|36 264
|40 091
|35 821
|34 311
|36 397
|34 804
|38 540
|39 867
|38 546
|38 331
|40 485
|Производство прочих машин специального назначения
|45 985
|46 539
|46 903
|49 868
|46 832
|46 631
|48 316
|47 598
|48 478
|47 676
|47 795
|70 388
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
|42 976
|43 425
|49 542
|45 343
|38 748
|43 828
|52 587
|40 645
|47 630
|49 106
|48 342
|56 755
|Производство автотранспортных средств
|47 622
|46 907
|53 248
|50 974
|42 316
|47 715
|59 755
|42 181
|51 433
|53 455
|52 266
|63 438
|Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов
|41 324
|43 573
|44 962
|42 898
|42 241
|44 845
|45 722
|46 791
|45 196
|44 306
|44 992
|49 071
|Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
|35 891
|37 886
|44 474
|36 814
|32 477
|37 342
|42 458
|37 246
|42 001
|42 935
|42 689
|47 697
|Производство прочих транспортных средств и оборудования
|51 254
|51 407
|52 504
|50 609
|50 923
|52 691
|55 772
|52 694
|52 902
|53 508
|52 460
|63 792
|Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава
|44 744
|45 799
|45 329
|43 272
|43 498
|44 584
|46 961
|45 272
|44 945
|45 863
|44 942
|50 115
|Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования
|51 456
|50 957
|52 833
|50 791
|49 335
|52 688
|55 742
|52 900
|52 901
|53 659
|53 139
|69 040
|Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки
|28 698
|27 997
|27 861
|25 910
|25 310
|27 583
|32 790
|27 236
|29 062
|30 311
|31 431
|38 889
|Производство мебели
|27 852
|28 403
|28 102
|21 959
|23 989
|29 776
|28 460
|29 154
|29 360
|29 791
|29 909
|35 030
|Производство мебели
|27 852
|28 403
|28 102
|21 959
|23 989
|29 776
|28 460
|29 154
|29 360
|29 791
|29 909
|35 030
|Производство прочих готовых изделий
|37 207
|37 575
|43 222
|34 219
|35 162
|38 198
|39 334
|36 869
|38 028
|39 603
|40 948
|46 785
|Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров
|39 826
|41 610
|37 937
|29 168
|27 730
|32 156
|34 541
|33 982
|37 685
|38 724
|37 209
|41 274
|Производство музыкальных инструментов
|31 357
|21 803
|21 757
|21 623
|31 910
|31 753
|31 508
|31 577
|31 521
|34 423
|34 601
|34 844
|Производство спортивных товаров
|29 792
|29 131
|29 428
|29 471
|30 284
|35 192
|39 330
|39 869
|47 993
|35 742
|34 626
|43 196
|Производство игр и игрушек
|29 980
|30 628
|29 618
|26 981
|28 358
|30 263
|28 249
|29 014
|28 576
|27 603
|27 607
|32 763
|Производство медицинских инструментов и оборудования
|46 545
|46 946
|70 806
|49 557
|50 874
|58 904
|60 368
|52 025
|51 430
|55 712
|60 933
|69 063
|Производство изделий, не включенных в другие группировки
|31 630
|30 570
|31 877
|28 635
|30 574
|28 571
|28 441
|27 386
|27 522
|29 497
|28 638
|33 294
|Ремонт и монтаж машин и оборудования
|48 110
|47 754
|50 999
|49 860
|50 647
|51 878
|52 443
|50 777
|50 133
|50 903
|50 976
|64 850
|Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования
|48 121
|47 708
|50 818
|49 892
|50 673
|51 840
|52 469
|50 813
|50 109
|50 809
|50 813
|64 907
|Монтаж промышленных машин и оборудования
|47 740
|49 339
|57 125
|48 775
|49 774
|53 158
|51 597
|49 680
|50 893
|53 352
|55 393
|63 205
|ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
|50 896
|47 768
|50 108
|56 284
|55 365
|53 992
|55 639
|52 247
|50 604
|48 642
|48 562
|64 085
|Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
|50 896
|47 768
|50 108
|56 284
|55 365
|53 992
|55 639
|52 247
|50 604
|48 642
|48 562
|64 085
|Производство, передача и распределение электроэнергии
|63 309
|58 597
|62 316
|73 850
|68 008
|66 700
|67 880
|63 784
|61 494
|59 208
|60 465
|81 189
|Производство и распределение газообразного топлива
|41 132
|43 011
|43 517
|40 125
|41 835
|41 151
|50 933
|48 542
|48 733
|42 741
|39 348
|56 507
|Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
|39 603
|36 888
|38 114
|40 501
|43 644
|41 477
|40 798
|37 985
|37 020
|37 542
|37 191
|46 231
|ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
|35 492
|34 228
|35 598
|34 278
|37 031
|37 624
|36 594
|35 070
|34 739
|35 793
|34 537
|40 707
|Забор, очистка и распределение воды
|35 426
|33 212
|35 283
|33 638
|35 966
|38 415
|36 729
|34 980
|34 288
|36 921
|33 685
|39 929
|Забор, очистка и распределение воды
|35 426
|33 212
|35 283
|33 638
|35 966
|38 415
|36 729
|34 980
|34 288
|36 921
|33 685
|39 929
|Сбор и обработка сточных вод
|34 095
|32 344
|33 635
|32 886
|34 361
|35 482
|34 802
|33 183
|33 054
|32 383
|32 130
|39 907
|Сбор и обработка сточных вод
|34 095
|32 344
|33 635
|32 886
|34 361
|35 482
|34 802
|33 183
|33 054
|32 383
|32 130
|39 907
|Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
|38 678
|39 251
|39 369
|37 767
|42 941
|39 837
|39 190
|38 104
|38 104
|38 466
|39 359
|43 991
|Сбор отходов
|39 399
|36 395
|37 955
|35 081
|39 681
|37 934
|37 218
|35 859
|35 969
|37 095
|36 765
|41 737
|Обработка и утилизация отходов
|57 862
|67 187
|52 190
|56 633
|77 055
|57 628
|54 445
|53 405
|51 402
|52 286
|51 379
|60 899
|Деятельность по обработке вторичного сырья
|32 103
|34 363
|37 221
|35 229
|36 110
|36 546
|36 661
|35 969
|36 492
|35 364
|38 788
|41 149
|Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов
|21 559
|22 335
|23 788
|25 571
|22 876
|22 411
|24 020
|22 722
|22 697
|22 395
|22 765
|25 192
|Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов
|21 559
|22 335
|23 788
|25 571
|22 876
|22 411
|24 020
|22 722
|22 697
|22 395
|22 765
|25 192
|СТРОИТЕЛЬСТВО
|39 933
|41 041
|43 656
|41 316
|41 333
|44 074
|42 901
|42 554
|43 523
|43 781
|43 829
|54 005
|Строительство зданий
|38 725
|40 725
|42 450
|39 772
|39 399
|41 533
|39 782
|38 725
|40 917
|40 186
|40 854
|48 238
|Разработка строительных проектов
|37 749
|38 518
|44 482
|40 380
|40 660
|43 680
|48 057
|49 953
|50 991
|63 065
|50 730
|55 743
|Строительство жилых и нежилых зданий
|38 728
|40 733
|42 443
|39 769
|39 394
|41 524
|39 752
|38 683
|40 878
|40 097
|40 814
|48 207
|Строительство инженерных сооружений
|47 202
|48 192
|51 823
|51 940
|50 186
|54 040
|54 170
|54 490
|54 727
|55 417
|54 430
|70 502
|Строительство автомобильных и железных дорог
|40 826
|43 369
|46 690
|48 276
|46 872
|49 945
|51 460
|50 624
|51 550
|52 698
|50 375
|63 378
|Строительство инженерных коммуникаций
|49 495
|53 216
|57 009
|52 867
|53 267
|58 675
|53 782
|57 202
|56 554
|56 541
|56 818
|80 497
|Строительство прочих инженерных сооружений
|66 819
|56 619
|61 730
|65 475
|58 491
|61 879
|66 920
|66 065
|65 099
|64 897
|66 352
|79 166
|Работы строительные специализированные
|36 127
|36 256
|39 300
|35 596
|37 267
|39 810
|38 331
|38 320
|38 327
|39 632
|39 666
|49 011
|Разборка и снос зданий, подготовка строительного участка
|47 378
|46 697
|55 988
|48 082
|50 882
|54 503
|48 940
|48 621
|50 569
|50 957
|51 945
|66 456
|Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
|32 640
|33 356
|34 970
|32 009
|33 245
|35 059
|35 611
|36 106
|35 564
|36 466
|36 216
|44 496
|Работы строительные отделочные
|25 765
|23 140
|23 941
|23 596
|23 809
|25 019
|22 746
|21 960
|22 568
|25 305
|25 124
|28 507
|Работы строительные специализированные прочие
|38 300
|39 113
|41 268
|37 897
|39 811
|43 415
|41 628
|40 898
|40 333
|42 494
|42 270
|51 907
|ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
|40 685
|40 940
|46 359
|42 335
|39 136
|42 302
|41 258
|39 928
|40 296
|41 094
|40 660
|52 205
|Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт
|36 737
|36 749
|40 154
|32 826
|33 571
|39 110
|38 053
|36 417
|36 892
|39 645
|39 036
|46 700
|Торговля автотранспортными средствами
|51 013
|51 277
|58 211
|44 853
|45 538
|58 079
|59 069
|55 939
|57 054
|61 019
|59 961
|71 191
|Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
|30 282
|30 501
|31 546
|26 766
|28 331
|32 388
|30 647
|29 820
|29 709
|32 477
|31 841
|40 122
|Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
|30 830
|30 172
|33 079
|28 751
|28 727
|30 280
|28 246
|26 906
|27 310
|29 399
|29 076
|33 247
|Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
|42 634
|53 537
|59 527
|29 749
|35 119
|37 064
|32 985
|33 381
|33 500
|31 147
|29 193
|30 116
|Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|48 661
|51 088
|59 149
|54 892
|48 757
|53 098
|50 012
|47 426
|48 550
|48 658
|48 448
|69 226
|Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
|51 708
|52 455
|56 745
|52 121
|47 715
|50 323
|51 635
|55 947
|46 236
|51 806
|47 347
|57 327
|Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными
|38 495
|36 469
|43 510
|39 878
|38 358
|41 594
|39 643
|38 059
|37 929
|38 840
|37 708
|47 123
|Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
|40 571
|43 482
|45 391
|41 400
|40 105
|42 444
|40 583
|39 215
|38 775
|41 484
|40 114
|46 373
|Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
|53 880
|56 067
|69 126
|56 293
|52 786
|60 363
|55 357
|51 338
|54 271
|57 020
|57 955
|78 495
|Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием
|91 063
|102 367
|93 280
|116 758
|151 242
|76 850
|91 072
|96 462
|84 501
|95 863
|95 901
|114 354
|Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
|59 464
|57 756
|70 878
|61 377
|56 435
|61 823
|55 362
|51 273
|53 379
|58 976
|59 396
|83 739
|Торговля оптовая специализированная прочая
|43 081
|49 744
|59 441
|56 218
|43 431
|53 698
|49 224
|45 979
|49 760
|42 058
|42 475
|84 494
|Торговля оптовая неспециализированная
|46 859
|45 771
|51 395
|58 737
|45 300
|47 958
|46 637
|42 771
|44 361
|41 472
|41 658
|52 095
|Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|33 977
|32 324
|35 681
|32 484
|31 288
|33 153
|33 978
|33 819
|33 446
|34 751
|34 210
|38 606
|Торговля розничная в неспециализированных магазинах
|31 696
|31 185
|35 441
|32 509
|32 040
|32 410
|32 965
|32 697
|31 937
|33 472
|33 146
|37 146
|Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах
|26 489
|22 382
|23 941
|22 514
|25 507
|22 746
|22 977
|23 867
|23 031
|23 807
|25 386
|25 703
|Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
|36 905
|33 990
|36 764
|34 269
|35 713
|38 348
|37 116
|39 574
|36 782
|34 241
|33 453
|42 520
|Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах
|44 405
|41 266
|43 957
|49 942
|35 712
|40 709
|45 237
|44 508
|43 157
|49 079
|44 361
|56 711
|Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
|35 363
|29 927
|33 220
|39 769
|31 062
|33 163
|34 522
|31 755
|31 868
|37 332
|34 573
|38 034
|Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах
|37 972
|35 432
|38 420
|22 743
|24 988
|32 395
|36 806
|36 823
|45 172
|40 183
|39 449
|37 754
|Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
|38 378
|37 263
|40 198
|30 132
|29 184
|35 098
|36 424
|37 055
|37 545
|36 782
|36 907
|42 421
|Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
|31 470
|33 030
|34 835
|34 565
|36 148
|38 425
|38 619
|40 132
|37 883
|38 623
|37 300
|36 989
|Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
|43 847
|44 918
|45 112
|44 206
|46 217
|50 078
|49 134
|44 138
|45 604
|50 157
|47 425
|53 038
|ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
|51 822
|49 643
|51 784
|54 836
|54 024
|52 395
|53 598
|52 423
|50 064
|51 037
|48 903
|61 230
|Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
|51 801
|50 674
|51 488
|60 582
|57 753
|53 066
|54 762
|54 656
|50 472
|50 751
|48 566
|61 722
|Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки
|62 272
|61 993
|57 338
|58 262
|54 880
|54 757
|66 995
|57 714
|55 686
|61 259
|59 292
|58 043
|Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки
|65 378
|63 264
|63 727
|65 267
|67 412
|64 310
|69 813
|64 257
|62 818
|68 360
|62 445
|68 237
|Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
|42 398
|39 780
|41 573
|37 885
|39 190
|42 627
|43 070
|39 408
|41 537
|42 477
|40 987
|55 433
|Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
|38 785
|38 871
|41 084
|38 817
|42 770
|40 176
|39 939
|39 734
|37 904
|36 361
|35 968
|41 683
|Деятельность трубопроводного транспорта
|79 408
|81 284
|80 128
|164 726
|127 946
|91 975
|88 309
|110 799
|80 074
|72 095
|69 120
|113 595
|Деятельность водного транспорта
|57 343
|59 088
|63 351
|59 487
|68 811
|71 947
|72 188
|72 391
|73 656
|75 653
|74 685
|81 608
|Деятельность морского пассажирского транспорта
|53 132
|51 738
|53 721
|51 526
|60 501
|61 017
|61 403
|73 586
|94 773
|94 887
|66 979
|73 624
|Деятельность морского грузового транспорта
|92 727
|98 717
|102 804
|84 194
|98 421
|102 912
|104 503
|99 311
|100 739
|93 313
|95 988
|125 145
|Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
|30 418
|27 923
|31 327
|28 501
|33 508
|35 886
|37 203
|38 674
|37 797
|42 607
|39 072
|32 868
|Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
|36 691
|36 463
|41 429
|47 863
|57 032
|60 910
|60 888
|63 189
|62 413
|69 856
|68 646
|62 598
|Деятельность воздушного и космического транспорта
|136 994
|126 381
|130 767
|113 243
|115 513
|101 075
|115 118
|115 682
|115 093
|118 026
|110 457
|128 713
|Деятельность пассажирского воздушного транспорта
|141 282
|129 739
|133 969
|113 239
|116 078
|99 071
|113 541
|114 524
|113 770
|116 359
|108 930
|125 795
|Деятельность грузового воздушного транспорта и космического транспорта
|110 974
|104 969
|110 344
|113 271
|111 798
|114 104
|125 840
|123 487
|124 069
|129 842
|121 250
|149 163
|Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
|50 923
|48 014
|52 093
|49 885
|50 401
|51 193
|52 920
|50 215
|49 564
|51 705
|49 125
|62 956
|Деятельность по складированию и хранению
|40 788
|40 986
|43 834
|42 561
|48 679
|43 657
|45 215
|45 431
|42 651
|43 090
|42 892
|53 582
|Деятельность транспортная вспомогательная
|52 953
|49 422
|53 715
|51 312
|50 738
|52 660
|54 399
|51 132
|50 887
|53 412
|50 360
|64 812
|Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
|30 847
|27 638
|28 438
|26 806
|28 653
|36 576
|29 969
|28 486
|28 224
|27 962
|29 185
|31 305
|Деятельность почтовой связи общего пользования
|30 233
|26 637
|27 143
|26 023
|27 813
|36 243
|28 928
|27 416
|27 014
|26 894
|28 155
|29 510
|Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность
|37 557
|38 169
|41 788
|34 739
|37 252
|39 887
|40 116
|38 830
|39 975
|38 041
|38 788
|47 975
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
|30 047
|28 986
|27 964
|23 243
|23 409
|24 897
|25 483
|25 252
|27 021
|27 053
|26 634
|30 453
|Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
|37 898
|35 956
|37 057
|28 481
|30 280
|31 437
|32 422
|32 910
|33 486
|35 423
|34 863
|41 049
|Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
|40 208
|38 060
|39 365
|28 959
|30 023
|31 679
|32 864
|33 113
|34 182
|36 478
|36 500
|41 785
|Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
|32 905
|32 071
|30 776
|26 629
|27 738
|30 006
|30 306
|32 288
|31 294
|30 116
|29 439
|38 365
|Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах
|18 832
|20 100
|20 697
|19 745
|19 631
|19 602
|20 907
|21 149
|21 309
|19 525
|19 793
|19 654
|Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
|33 108
|31 116
|32 299
|27 871
|31 939
|31 489
|32 204
|32 861
|32 563
|34 449
|32 373
|40 346
|Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
|27 926
|27 081
|25 490
|21 823
|21 586
|23 183
|23 554
|23 132
|25 315
|24 937
|24 570
|27 796
|Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
|27 559
|26 930
|24 597
|19 833
|19 586
|22 724
|23 103
|22 365
|23 248
|23 204
|22 817
|25 036
|Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания
|29 167
|27 931
|27 404
|25 233
|25 199
|24 366
|24 880
|24 929
|29 286
|28 409
|28 033
|32 956
|Подача напитков
|18 348
|17 845
|18 653
|15 793
|15 519
|16 552
|15 609
|16 540
|16 715
|15 862
|15 943
|16 472
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
|76 215
|78 949
|87 942
|92 422
|81 754
|82 354
|83 716
|80 209
|79 900
|80 447
|82 301
|111 368
|Деятельность издательская
|44 947
|44 344
|49 180
|44 393
|43 891
|42 944
|50 487
|47 609
|46 652
|44 809
|44 754
|61 502
|Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности
|44 803
|44 172
|48 558
|43 811
|43 245
|41 346
|49 880
|46 943
|46 003
|44 252
|44 215
|59 774
|Издание программного обеспечения
|69 288
|71 952
|119 033
|128 482
|109 323
|298 949
|116 131
|119 437
|115 915
|105 801
|103 062
|246 755
|Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот
|47 572
|47 262
|54 818
|42 899
|43 518
|46 830
|51 279
|42 605
|47 964
|45 389
|44 531
|74 565
|Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
|47 623
|46 765
|54 231
|42 120
|43 010
|46 348
|50 699
|41 728
|47 456
|44 058
|43 071
|67 055
|Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений
|44 841
|68 571
|78 313
|74 932
|64 016
|66 109
|74 272
|83 201
|71 173
|97 495
|101 395
|366 816
|Деятельность в области телевизионного и радиовещания
|66 347
|65 089
|67 781
|69 986
|67 677
|70 293
|69 725
|63 295
|66 259
|70 324
|78 768
|116 540
|Деятельность в области радиовещания
|46 225
|44 869
|45 754
|45 133
|42 186
|44 080
|44 683
|39 595
|42 187
|51 271
|49 606
|61 432
|Деятельность в области телевизионного вещания
|71 362
|70 149
|73 502
|76 750
|74 608
|77 452
|76 260
|69 316
|72 362
|75 210
|86 150
|130 680
|Деятельность в сфере телекоммуникаций
|55 357
|58 223
|76 468
|98 014
|67 313
|60 668
|62 562
|64 313
|62 574
|60 475
|62 384
|77 797
|Деятельность в области связи на базе проводных технологий
|52 020
|54 709
|68 377
|89 987
|65 620
|58 339
|60 318
|59 866
|57 608
|57 113
|59 093